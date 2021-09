Greifswald: Klezmer-Musik, Tierparkfest, Kunstabend und Schauspiel

Greifswald

Wer die ausverkaufte Premiere im Theater Vorpommern von „Jeder stirbt für sich allein“ verpasst hat, bekommt am Freitagabend erneut Gelegenheit, das Werk des gebürtigen Greifswalders Hans Fallada in einer Inszenierung der neuen Schauspieldirektorin Uta Koschel zu sehen. Das Arbeiterehepaar Quangel erhält 1940 einen Feldpostbrief mit der Todesnachricht ihres einzigen Sohnes und beginnt daraufhin, mit dem Schreiben von Postkarten und Flugblättern aktiv Widerstand zu leisten. Fallada thematisiert in seinem letzten Roman nicht nur den Werteverfall von totalitären Systemen, sondern auch die Würde des Menschen und das Aufstehen gegen die Barbarei. Das Schauspiel beginnt um 19.30 Uhr im Großen Haus.

„Jeder stirbt für sich allein“ wird am Freitagabend erneut aufgeführt. Quelle: Peter van Heesen

Die Theaterwerft in der Museumswerft feiert am Freitag und Sonnabend jeweils um 20 Uhr Premiere des Stücks „Stundl am Meer – die Freester Fischerteppichsaga Teil 1“. Die wahre und unglaubliche Geschichte über die Entstehung der Fischerteppiche in unserer Region ist gerade heute ein sehr aktuelles Thema. Das Stück wird teilweise auf Plattdeutsch gespielt, da die Fischer zu Zeit der Weltwirtschaftskrise 1928/29 platt gesprochen haben.

„Wenn aus Fremden Freunde werden“ ist der Titel einer Plakatausstellung, die innerhalb der Interkulturellen Woche ab Freitag in verschiedenen Schaufenstern der Stadt gezeigt wird. Die Vernissage beginnt um 16 Uhr im „einLaden“, Bachstraße 24. Die Fotomontagen zusammengefügter Porträthälften beinhalten auch Greifswalder Gesichter.

Oboe, Geige und Akkordeon sind am Freitag, um 19.30 Uhr, rasch ausgepackt und geben sich unverstärkt im St. Spiritus ein Stelldichein mit dem Gesang: „Di Chuzpenics“ spielen jiddische Musik in ihrer ganzen Bandbreite und Bodenständigkeit. Lieder über Liebe, Armut und so manchen Tunichtgut, Tänze voll schwelgender Wehmut und schelmischem Übermut. Klezmer-Musik eben – als Beitrag zur Interkulturellen Woche.

Am Sonnabend um 18 Uhr startet das Theater Vorpommern seine Kammerkonzertreihe der neuen Spielzeit. Und zwar mit einer neuen Spielstätte: ab sofort sind die Konzerte in der Aula der Greifswalder Universität zu erleben. Beim ersten Termin steht „Des Knaben Wunderhorn“ von Gustav Mahler auf dem Programm. Es spielen für Pihla Terttunen (Mezzosopran), Maciej Kozlowski (Bariton) und David Behnke (Klavier). Die Moderation der Veranstaltung übernimmt Musikdramaturgin Stefanie Langenberg.

Im Rubenowsaal des Theaters ist am Sonnabend um 20 Uhr und am Sonntag um 18 Uhr der Marlene-Dietrich-Abend „The Kraut“ zu erleben. Die Diva sinniert, philosophiert, hadert mit sich, lässt ihr Leben und ihre Liebhaber Revue passieren und teilt zahlreiche Seitenhiebe auf ihre Kolleginnen aus.

Claudia Lüftenegger und Sebastian Undisz in „The Kraut“ am Theater Vorpommern Quelle: Katrin Freund

Innerhalb der Aktion „Kunst heute“ wird im St. Spiritus die Ausstellung „Capriccio“ zu sehen sein. Mitglieder des Kunstvereins Art 7 setzen sich mit dem aus dem Pommerschen Landesmuseum stammenden Bild „Ruine Eldena im Riesengebirge“ und mit dem Romantik-Maler Caspar-David-Friedrich auseinander. Die Vernissage findet am Sonnabend um 19 Uhr statt.

Der Kulturbahnhof (KuBa) lädt am Sonnabend ab 21 Uhr zur Ü40-Tanznacht ein. Voraussetzung ist ein tagesaktueller Test oder ein Impfnachweis.

Der Greifswalder Heimattierpark veranstaltet am Sonntag von 14 bis 17 Uhr ein kleines Fest. Neben einer Pilzausstellung samt Pilzberatung in der Zooschule gibt es eine Hüpfburg, Lagerfeuer mit Stockbrot, Gegrilltes, selbstgemachte Kürbissuppe, Glühwein und Kinderpunsch. Höhepunkt wird die feierliche Einweihung der neuen Waschbär-Anlage sein. Jeweils um 14, 15 und 16 Uhr werden Führungen durch den neuen Kinderbauernhof angeboten, der fast fertig gestellt ist.

Das Islamische Kulturzentrum lädt am Sonntag, dem Tag der Deutschen Einheit, traditionell zum Tag der offenen Moschee in die Makarenkostraße 49b ein.

