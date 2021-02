Greifswald: Manuela Schwesig verteilt mit OZ-Zusteller FFP2-Masken

Greifswald

OZ-Zusteller Philipp Wiechmann hatte sein Tagwerk bereits erledigt, als er am Dienstagvormittag gemeinsam mit MV-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) die ersten Umschläge mit Mund-Nasen-Bedeckungen in Greifswalder Briefkästen einwarf. Seit Dienstag werden in Mecklenburg-Vorpommern an jeden Haushalt jeweils sechs vom Land gestellte FFP2-Masken verteilt – insgesamt 5,2 Millionen. „Wir freuen uns sehr, die landesweite Verteilaktion in Vorpommern-Greifswald starten zu können“, sagte Schwesig, die von Patrick Dahlemann, Parlamentarischer Staatssekretär für Vorpommern, begleitet wurde.

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald weist aktuell die höchsten Corona-Infektionszahlen aus, die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montagabend bei 207. Das Land könne nicht immer nur von seinen Bürgern etwas verlangen, so die Ministerpräsidentin: „Wir müssen auch selbst etwas aktiv für ihren Schutz tun“, begründete sie. Im Nahverkehr und in Geschäften muss derzeit eine OP-Maske oder eine FFP2-Maske getragen werden, weil diese einen höheren Schutz vor dem Coronavirus bieten als etwa Masken aus Baumwolle. Den Ankauf der Masken lässt sich das Land knapp 2,8 Millionen Euro kosten.

Haushalte in Vorpommern-Greifswald sind Mittwoch versorgt

Bereits am Mittwoch sollen alle Haushalte in Vorpommern-Greifswald eine Postwurfsendung mit dem FFP2-Schutz erhalten haben. Anschließend werden die Landkreise Mecklenburgische Seenplatte, Ludwigslust-Parchim und die Landeshauptstadt Schwerin folgen. Für die Aktion, die innerhalb von zehn Tagen abgeschlossen sein soll, wurden die Logistikzentren der drei großen Tageszeitungen in MV gewonnen. „Das garantiert eine schnelle und unkomplizierte Verteilung. Mein Dank gilt daher allen Zustellern“, so Schwesig.

Für Zusteller Philipp Wiechmann, der morgens um drei Uhr mit dem Austeilen der OSTSEE-ZEITUNG nah am Stadtkern von Greifswald beginnt, kein Problem. Bis auf jene Fälle, in denen sich die Schlitze der Briefkästen als sehr klein erweisen. OZ und der A4-Umschlag – das kann schon mal eng werden, wie in der Bleichstraße 50/52, wo die Verteileraktion am Dienstag startete. Das Haus für betreutes Wohnen hat der Pommersche Diakonieverein neu errichten lassen und erst im Dezember an die 31 Mietparteien übergeben. Unter ihnen Walter Noack, der hier mit seiner Frau Anja lebt und mit dem neuen Zuhause sehr zufrieden ist. Den Besuch aus Schwerin wollte sich der 61-Jährige nicht entgehen lassen und so kam er sowohl mit Dahlemann als auch Schwesig ins gespräch. „Ich finde es sehr vorbildlich, dass unser Land Masken an die Menschen verteilt. Fehlt nur noch, dass die Bundeskanzlerin morgen zu uns mit der Erstimpfung kommt“, sagte er augenzwinkernd. Noack, der für die CDU-Fraktion auch im Finanzausschuss der Greifswalder Bürgerschaft sitzt, ist bekannt für seine flotten Sprüche. Mit dem Impfen, so Schwesig, müsse er allerdings noch etwas warten. Erst einmal seien die über 80-Jährigen dran.

Von Petra Hase