Stadtführungen, Ticket- und Souvenirverkauf, Zimmervermittlung sowie Veranstaltungen: Der Wegfall all dieser und weiterer Einnahmequellen führte im vergangenen Corona-Jahr bei der Greifswald Marketing Gesellschaft (GMG) zu erheblichen Einbrüchen bei den Umsatzerlösen. „Ich gehe von einem Rückgang um die 50 Prozent aus“, sagt Geschäftsführer Maik Wittenbecher.

Allein beim Verkauf von Veranstaltungstickets habe die GMG nur etwa zehn Prozent des Vorjahresniveaus erreicht. „Denn die wichtigsten Events wie Störtebeker Festspiele, Konzerte der Festspiele MV oder auch die Jazz Evenings fielen pandemiebedingt aus“, erinnert er. Schlimmer noch: Bereits verkaufte Tickets mussten rückabgewickelt werden – über 5000 Stück. „Eine Mammutaufgabe und ein völlig neues Feld für meine Mitarbeiter“, wertschätzt er deren Leistung.

„Wirtschaftlich geht es der GMG trotz Krise sehr gut.“

Dennoch erwarte er im Gegensatz zu anderen Marketinggesellschaften in MV für 2020 ein positives Jahresergebnis, so Wittenbecher. „Dazu haben alle meine Mitarbeiter einen großen Beitrag geleistet, indem sie drei Monate in Kurzarbeit gingen“, verdeutlicht der Chef. Zu seinem Team gehören neun Beschäftigte, darunter drei Azubis. Und auch jetzt müsse er höchstwahrscheinlich wieder auf dieses Mittel zurückgreifen, um Ausgaben zu reduzieren.

Darüber hinaus seien im vorigen Jahr alle Projekte, die Geld kosteten, auf den Prüfstand gelangt. Selbst kleine Investitionen, wie der Kauf neuer Computertechnik, seien zurückgestellt worden. Bei einigen Events, wie etwa dem Stadtfest zu Ehren Caspar David Friedrichs, sei man mit einem blauen Auge davongekommen: mit einer Plus-minus-null-Rechnung, „weil sich viele Partner kooperativ zeigten“, ist Maik Wittenbecher dankbar. Auch wenn das Jahresergebnis erfahrungsgemäß erst Anfang März vorliege, sei er sehr zuversichtlich. Mehr noch: „Wirtschaftlich geht es der GMG trotz Krise sehr gut.“

Maik Wittenbecher, Geschäftsführer der Greifswald Marketing GmbH, am Museumshafen. Quelle: Peter Binder

Zuschuss der Stadt erhöht sich

Dennoch weist der vom Hauptausschuss der Bürgerschaft jüngst mehrheitlich beschlossene Wirtschaftsplan für das laufende Jahr einen höheren Zuschuss auf. Zahlte die Hansestadt ihrer 100-prozentigen Tochtergesellschaft 2020 noch 428 000 Euro sollen es in diesem Jahr 459 000 Euro sein. „Das widerspricht unserem Anliegen, die Zuschüsse an die GMG langsam zurückzufahren“, kritisiert Gerd-Martin Rappen, der für die CDU im Hauptausschuss sitzt. Die Christdemokraten stimmten geschlossen gegen den Wirtschaftsplan. Tatsächlich erhielt die 2015 gegründete Gesellschaft Jahr für Jahr mehr Geld aus dem städtischen Haushalt. 2019 waren es beispielsweise noch 359 000 Euro.

Mitarbeiter bekommen mehr Lohn

Katrin Teetz, in der Stadtverwaltung für städtische Beteiligungen zuständig, begründet dies mit der Übertragung weiterer Aufgaben: „Das betrifft in diesem Jahr konkret die Organisation der Rycktage und die Blumenkaskaden“, erklärt sie. Diese Aufgaben seien bislang auch von der Stadt finanziert worden, lagen haushalterisch jedoch bei den Fachämtern. Zudem habe es eine Angleichung der Mitarbeitergehälter an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TvöD) gegeben, argumentiert Oberbürgermeister Stefan Fassbinder. „Dazu gibt es einen Grundsatzbeschluss der Bürgerschaft. Eine Absenkung des Zuschusses an die GMG ist aus unserer Sicht daher nicht realistisch“, sagt er.

Entwicklung der Innenstadt nur im Miteinander

Maik Wittenbecher ist sehr froh über die Anpassung an den TvöD. „Seit Januar kann ich endlich angemessene Gehälter zahlen“, sagt er. Der Kampf um kluge Köpfe sei längst entbrannt. Derzeit laufe das Bewerbungsverfahren für den Innenstadt-Koordinator. Die zunächst auf 24 Monate befristete Stelle ermöglichte ebenfalls die Greifswalder Politik mit ihren Corona-Hilfen: Die GMG erhält dafür insgesamt 120 000 Euro. Wittenbecher ist zuversichtlich, die Stelle bis Ende Februar besetzen zu können. An Themen, sprich Aufgaben, für den neuen Mann/die neue Frau mangele es nicht. Dennoch warnt er vor allzu großen Erwartungen: Noch gebe es nirgends das Patentrezept für die Innenstadtentwicklung. Gute Lösungen seien nur im Miteinander aller Beteiligten zu erzielen.

Unplanbarkeit ist die größte Herausforderung

Und das treffe auch für viele Projekte zu. Trotz der Corona-Pandemie planen die Marketingexperten für 2021 Bewährtes und Neues: Für Ende März sei wieder die Aktion „Greifswald räumt auf“ geplant, für Anfang April der maritime Saisonauftakt mit Fischmarkt in Wieck, später der Rycktag, die Jobmesse „Kompakt“, das Drachenfest ... „Ausfallen soll nichts, der Kalender ist prall gefüllt. Doch womöglich müssen wir die eine oder andere Veranstaltung verschieben“, sagt Wittenbecher und fügt hinzu: „Die Unplanbarkeit ist zurzeit die größte Herausforderung.“ Auch das Friedrich-Stadtfest, traditionell Ende August, soll stattfinden. Nur der 2020 verschobene MV-Tag in Greifswald bleibe vorerst mit einem Fragezeichen versehen. Landessache eben. Viele Events also, die auch viele Touristen in die Stadt ziehen könnten.

Übernachtungszahlen auf Tiefststand

Zumal das vergangene Jahr bei den Übernachtungszahlen weit unter den Erwartungen geblieben sei. „Genau wissen wir es im März. Aber ich schätze, dass wir in Greifswald rund 100 000 weniger Übernachtungen hatten als 2019. Damals waren es 285 000“, sagt der GMG-Chef. Daran habe selbst der fantastisch gelaufene Sommer nichts mehr etwas ändern können. „Die Hotels waren alle ausgebucht. In der Touristen-Info begrüßten wir 300 bis 400 Gäste täglich. Das gab’s noch nie“, erzählt der Geschäftsführer begeistert. Doch im Herbst kam der Lockdown light und mit ihm die erneuten Einschränkungen und Umsatzeinbrüche.

Greifswald-Gutschein ist beliebt

Lichtblicke gebe es dennoch: Die Anfang November gestartete Gutscheinaktion „Greifswald ist käuflich“ bezeichnet Wittenbecher als vollen Erfolg. Mittlerweile seien 12 000 Stück im Umlauf. Gutscheine im Wert von 120 000 Euro, die bei den Greifswaldern liegen und darauf warten, nach dem Lockdown in Geschäften, Buchhandlungen, Kultureinrichtungen, Restaurants eingelöst zu werden. „Ich hätte nie mit einer so großen Resonanz gerechnet“, offenbart Wittenbecher. Es habe Unternehmen gegeben, die mehrere Tausend Gutscheine einkauften, um sie ihren Mitarbeitern Weihnachten zu schenken. Eine so riesige Welle der Solidarität untereinander sei kaum voraussehbar gewesen. Und das Gute daran: Die Bürgerschaft hat für eine Verlängerung dieses Projekts bis 30. Juni gestimmt und zugleich dafür, der GMG ab Januar die Provision zu ersetzen: Das heißt, Partnerunternehmen müssen beim Einlösen der Wertkarten nichts draufzahlen.

