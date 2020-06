Greifswald

Motorenknattern und blitzenden Chrom gab es am Sonntag in der Gützkower Straße und auf der Europakreuzung in Greifswald zu sehen. Rund 100 Motorradfahrer waren am Sonntag zu einer Protest-Ausfahrt auf die Insel Usedom gestartet, nach Kundgebungen in Anklam und in Heringsdorf ging es am Nachmittag zurück in die Hansestadt. Aufgerufen hatte der AfD-Kreisverband Vorpommern-Greifswald, mit der Aktion sollte gegen das vom Bundesrat geplante Fahrverbot für Motorradfahrer an Sonn- und Feiertagen demonstriert werden. Auch die in der Corona-Pandemie geltenden „generellen Restriktionen“ wie die Maskenpflicht im Handel und die Einreisebeschränkungen in andere Länder wurden kritisiert. Letztere werden allerdings von den betreffenden Ländern selbst festlegt.

„Wenn man Fahrverbote für Motorradfahrer an Wochenenden ausspricht, gleicht das einer kalten Enteignung“, so der AfD-Kreisvorsitzende Vorpommern-Greifswald, Jens Schulze-Wiehenbrauk. „Viele Motorradfahrer nutzen ihr Fahrzeug ausschließlich am Wochenende und wären gezwungen, ihr Motorrad zu verkaufen.“

Von Anne Ziebarth