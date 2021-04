Berufsberatungen gibt es nicht nur für Jugendliche, die frisch aus der Schule kommen, sondern auch für Erwachsene. Viele Männer und Frauen orientieren sich während ihres Berufslebens noch einmal um. Entweder freiwillig oder durch äußere Umstände, wie zum Beispiel die Corona-Krise. Die Bundesagentur für Arbeit in Greifswald bietet am Donnerstag Beratungen für Erwachsene an.