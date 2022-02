Greifswald: Parktickets können bald per Handy bezahlt werden

Greifswald

Rostock hat es seit zwei Jahren, Stralsund seit September 2020, erste Kommunen in Schleswig-Holstein gar seit 2011: das Handyparken. Nun will Greifswald nachziehen. „Wir planen, das Handyparken zu Ostern oder spätestens Mitte des Jahres in Greifswald einzuführen“, sagt Sebastian Lafsa, Geschäftsführer der Greifswalder Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft GmbH, Tochterunternehmen der Hansestadt.

Parktickets und die Suche nach dem passenden Kleingeld werden sich für Freunde des Digitalen erübrigen. Aufkleber an den Parkscheinautomaten zeigen Autofahrern, wie es funktioniert. Voraussetzung ist, sich eine entsprechende App auf das Smartphone zu laden.

„Wir haben uns das in Stralsund und Neubrandenburg angesehen. Ein tolles System und deshalb auch ein guter Schritt für Greifswald“, sagt Lafsa. Die Städte seien in Parkzonen aufgeteilt. Autofahrer geben über die App ihr Kfz-Kennzeichen ein und die beabsichtigte Parkdauer. Die Bezahlung laufe dann bargeldlos und ganz unbürokratisch. Überzahlung oder eiliges Ticketverlängern am Automaten kommen nicht mehr vor. Strafzettel lassen sich mit einem Klick in der App vermeiden. Parkkontrolleure seien mit dem digitalen System verbunden, können erkennen, ob jemand per Handy-App bezahlt habe.

Münzen trotzdem nicht abgeschrieben

Philipp Zimmermann von Smartparking berichtet vom zunehmenden Interesse an diesem System. Das bundesweit tätige Dienstleistungsunternehmen berät Kommunen und half auch der Hansestadt Stralsund bei der Einführung des bargeldlosen Bezahlens an Parkscheinautomaten. „Mittlerweile nutzen dieses System über 250 Städte in Deutschland und Österreich“, sagt er.

Das Gute daran: Autofahrer müssen nicht in jeder Stadt fürs Besucherparken eine neue App herunterladen, sondern können mit einer aus knapp zehn verschiedenen Anbietern wählen. Wichtig auch: Das Bezahlen mit Münzen bleibe an den Parkscheinautomaten weiterhin möglich.

Wie häufig das Handyparken in Stralsund genutzt wird, kann Anke Böschow von der Pressestelle der Hansestadt nicht sagen. Eine Erhebung genauer Daten sei schwierig. „Der Marktanteil ist jetzt noch nicht sehr hoch, trotzdem stellt das System auf alle Fälle eine sinnvolle Ergänzung zum herkömmlichen Bezahlen dar“, sagt sie. Technische Probleme oder Schwierigkeiten mit der Abrechnung gebe es nicht, zumindest nicht im großen Stil. Stralsund freue sich, insbesondere Touristen aus Skandinavien damit die Möglichkeit zu eröffnen, bargeldlos zu bezahlen.

Gutes Angebot für ausländische Gäste

Diesen Aspekt erwähnt auch Sebastian Lafsa: „Gerade für unsere Gäste aus dem Ausland, wie Schweden und Dänen, ist das ein gutes Angebot.“ Die beiden Länder gehören zwar seit Jahren der großen EU-Familie an, haben aber nicht den Euro eingeführt. Auch in mehreren Orten der Insel Usedom müssen sie nicht mehr genervt nach Münzen am Automaten suchen: Peenemünde, Karlshagen, Zinnowitz, Trassenheide und Zempin gehören bereits seit vier, fünf Jahren zu den Handy-App-Kommunen.

Von Petra Hase