Greifswald/Groß Zastrow

Neugierig schaut die Jack-Russel-Hündin in die Kamera. Sie ist ein aufgewecktes Kerlchen. Klaus Kraft von der Tierrettung Greifswald ist beeindruckt, wie gut sich das vier Jahre alte Tier in dieser einen Woche physisch entwickelt hat. Denn die Hündin ist durch die Hölle gegangen.

Am Dienstag vor eine Woche hatte Kraft die Hündin in einer Tüte eingewickelt gefunden. Sie konnte sich aus ihrem Gefängnis nicht alleine befreien, lag auf einem Haufen alter Lebensmittel und muss über Wochen nichts zu fressen bekommen haben. Der Vorfall hatte selbst dem erfahrenen Tierretter enorm zu schaffen gemacht. „So etwas Schlimmes habe ich noch nie gesehen“, sagt Kraft, der auch oft zu Tierrettungseinsätzen in Rumänien war. Was dieser Hündin angetan wurde, übertreffe alle bisherigen Gräueltaten bei Weitem.

Jack Russel wiegt jetzt 5,4 Kilogramm

Gerade noch knapp vier Kilogramm brachte die Hündin auf die Waage. Anderthalb Kilo hat sie mittlerweile zugenommen. Die Knochen stechen längst nicht mehr so extrem hervor. „Sie braucht trotzdem weiterhin Spezialnahrung und wird in kleinen Häppchen gefüttert“, sagt Klaus Kraft. Ihre Kraft reiche nur für kurze Spaziergänge an der frischen Luft. Sie müsse dabei weiterhin einen Pullover zum Schutz vor der Kälte tragen. Es werde noch eine ganze Weile dauern, bis sich die Hündin körperlich vollends erholt. „Das psychische Trauma wird nie ganz weggehen“, sagt Kraft. Die Hündin habe wahnsinnige Angst wieder alleine gelassen zu werden.

Wer Hinweise auf den Tierquäler geben kann, erhält eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro. Quelle: Tierrettung Greifswald

Familie der Tierärztin Birgit Kiefer päppelt Hündin auf

Die Tierrettung Greifswald, die das Tier aufgenommen hatte, hat es für die Behandlung in der Tierarztpraxis von Birgit Kiefer in Groß Zastrow gebracht. Der Bruder der Tierärztin, der selbst einen 16 Jahre alten Jack Russel hat, nahm die völlig abgemagerte Hündin zu sich und päppelt sie in engster Abstimmung mit Birgit Kiefer auf.

Riesige Anteilnahme für das Tier

Das Schicksal des Tieres hatte für einen Aufschrei des Entsetzens weit über die Stadtgrenzen hinaus gesorgt. Binnen weniger Stunden gingen etliche Spenden für die Hündin ein, mit der alle Kosten gedeckt werden können. „Die Hündin hat bereits eine sehr enge Bindung zum Bruder von Frau Kiefer aufgebaut. Wir hoffen deswegen sehr, dass die Hündin dort dauerhaft leben kann“, sagt Klaus Kraft.

Zwar gebe es bereits etliche Adoptionsanfragen für den Jack Russel. „Wir würden dem Tier allerdings keinen Gefallen tun, wenn er neu vermittelt wird, weil schon eine Bindung da ist und die Hündin panische Angst hat, wieder alleine gelassen zu werden“, erklärt Klaus Kraft. Das sei bei ausgesetzten Tieren völlig normal.

Die Hündin lebt mittlerweile in Groß Zastrow. Quelle: Tierrettung Greifswald

Ausgesetzte Hunde haben panische Angst vor dem Alleinsein

Kraft, der selbst ausgesetzte Hunde bei sich aufgenommen hat, weiß, dass die fürchterlichen Erinnerungen ans alleingelassen und vernachlässigt werden nie ganz verschwinden. „Wenn ich duschen gehe, sind drei Hunde immer bei mir“, sagt Kraft. Auch die kleine Jack-Russel-Hündin fange sofort jämmerlich an zu weinen, sobald ihr Herrchen den Raum verlässt. Bei Spaziergängen im Freien klebe sie ganz dicht an seinem Bein.

Tragisches Schicksal mit Happy End

„Die Tiere sind einfach wahnsinnig dankbar, dass sie gerettet worden sind. Ihr Retter ist ein unglaublich großer Held. Das kann manchmal auch ganz schön anstrengend sein“, erzählt Kraft aus seiner eigenen Erfahrung. Er ist froh, dass sich der Jack Russel in seinem neuen Zuhause wohlfühlt. „Wenn sie dort dauerhaft bleiben kann, sind wir zu 100 Prozent sicher, dass es ihr gut geht“, freut sich der Tierretter. „Das ist eine tragische Geschichte mit Happy End.“

1000 Euro Belohnung für Hinweise auf Täter

Die Tierschutzorganisation Peta hat eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro ausgesetzt, um Hinweise zu erhalten, die zum Täter führen, der dem Tier dieses schreckliche Leid zugefügt hat. Bisher sind bei der Polizei keinerlei Hinweise eingegangen. Die Ermittlungen laufen weiter.

Ein Passant war am Dienstag vor einer Woche auf die Tüte mit der Hündin darin aufmerksam geworden. Sie lag in einem Gebüsch am Rande eines abseits gelegenen Firmengeländes am Greifswalder Ortsausgang in Richtung Anklam. Der Spaziergänger informierte die Polizei, die wiederum die Tierrettung zum Einsatzort schickte. Die Tierrettung Greifswald ist ein Verein, der sich ausschließlich aus Spenden finanziert.

Von Katharina Degrassi