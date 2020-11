Greifswald

Das Pommersche Landesmuseum ist derzeit wie alle Museen geschlossen – voraussichtlich noch bis zum 30. November. Diese Einschränkungen betreffen den Einzelhandel aber nicht. Ab Mittwoch, den 18. November wird der Museumsshop montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr wieder geöffnet, teilte das Museum mit. „Wer auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken ist, findet hier eine große Auswahl. Das weit gefächerte Sortiment umfasst unter anderem Postkarten, Plakate, Literatur, Kinderspielzeug, Designerschmuck sowie Kulinarisches aus der Region“, so Pressesprecherin Julia Kruse. „Aktuell bieten wir auch Adventsdekoration, weihnachtliche Genüsse, Weihnachtsbaumschmuck und vieles mehr. Übrigens kann bei uns im Shop mit dem neuen Greifswald-Gutschein bezahlt werden.“

Neues gibt es auch aus der Museumsgastronomie. Das Restaurant „Natürlich Büttner’s“ öffnet ebenfalls am 18. November zum ersten Mal seine Türen: Wegen der Corona-Pandemie wird es aber zunächst nur ein „außer Haus-Angebot“ geben. Verkauft warme und kalte Speisen zum Mitnehmen. Die Spitzenköchinnen Antje und Ines Büttner haben zuletzt das Spitzenrestaurant Büttner’s in Wieck betrieben, und gehören mit hervorragenden 10 von 15 Punkten vom Gastronomieführer Gault Millau zu den besten Köchinnen des Landes. Das „Natürlich Büttners“ ist Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet, ergänzt wird das Angebot durch eine vielfältige Auswahl an Erzeugnissen aus eigener Produktion.

