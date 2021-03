Greifswald/Züssow

In Wohngruppen für behinderte Menschen des Pommerschen Diakonievereins grassiert das Coronavirus: Im Greifswalder Martinstift haben sich seit Anfang März alle 25 Bewohner sowie fast alle Mitarbeiter infiziert, ein Bewohner ist gestorben, teilt die Diakonie mit. In Züssow sind 27 Bewohner und zehn Mitarbeiter betroffen. Dort sind zwei Bewohner gestorben.

„Mehrere von ihnen mussten bereits intensivmedizinisch behandelt werden. Erste Todesfälle sind aufgetreten und weitere sind in den kommenden Tagen zu erwarten. Mit großer Bitterkeit stellen wir fest, dass der Wettlauf mit der Zeit verloren wurde“, sagt Michael Bartels, Geschäftsführer des Pommerschen Diakonievereins.

Behinderte Menschen in zweiter Impfgruppe

In einem Brief an Vorpommern-Greifswalds Landrat Michael Sack (CDU) und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte der Diakonieverein seinem Unmut über die lang ausgebliebene Impfung Luft gemacht und die sofortige Impfung gefordert. Die Situation in den Wohnstätten sei vergleichbar mit stationären Pflegeheimen, die Anfang des Jahres zuerst geimpft wurden. Am Donnerstag und Freitag starteten nun die Impfungen, allerdings zu spät, kritisiert der Diakonieverein.

Seit Wochen habe der Diakonieverein versucht, Termine mit dem Landkreis zu vereinbaren, so die Darstellung. Zwar leben in den Einrichtungen der Diakonie Menschen, die ein hohes Risiko für schwere Verläufe von Covid-19 haben, beispielsweise Menschen mit Trisomie 21. In der Impfreihenfolge des Bundes, die auch in MV umgesetzt wird, fallen sie jedoch in die Gruppe mit der zweithöchsten Priorität.

In dieser befinden sich unter anderem über 70-Jährige und Mitarbeiter von Einrichtungen, die geistig oder körperlich behinderte Menschen betreuen, behandeln oder pflegen. Derzeit werden in Vorpommern-Greifswald die Impfgruppen 1 und 2 geimpft. Am 8. März begann laut Informationen des Landes offiziell die Terminvergabe für die Impfgruppe 2. Somit auch für die Mitarbeiter und Bewohner der Wohngruppen. Eine Impfung außerhalb der Reihe sei nicht möglich gewesen, sagt Achim Froitzheim, Sprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald.

Sonderwünsche nicht zu rechtfertigen

Achim Froitzheim, Sprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald Quelle: Landkreis Vorpommern-Greifswald

Die Sperrung des Impfstoffes Astrazeneca habe die Impfung weiter verzögert, sagt Froitzheim. Ein Termin Mitte März sei ausgefallen, weil das Bundesgesundheitsministerium Impfungen mit dem Präparat wegen offener Fragen zu Nebenwirkungen ausgesetzt hatte.

Geimpft wird in Gruppe 2 grundsätzlich nicht mit dem Präparat von Biontech/Pfizer, weil es bei über 80-Jährigen in der höchsten Prioritätsgruppe zum Einsatz kommt. Die Bitte der Diakonie, in den Wohngruppen dennoch Biontech zu benutzen, um den Termin wahrzunehmen, lehnte der Landkreis ab. Zum Einsatz kommt nun Astrazeneca.

Das Bestreben, die eigenen Schutzbefohlenen und speziell Menschen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen möglichst schnell impfen zu lassen, sei absolut nachvollziehbar und aller Ehren wert, so der Sprecher weiter.

„Dennoch müssen sich die Beteiligten an die festgelegte Impfreihenfolge und an die vereinbarte Form der Impfvorbereitung in den jeweiligen Einrichtungen halten, wenn dieses Vorhaben für alle Menschen so gerecht und nachvollziehbar wie möglich gestaltet werden soll. Sonderwünsche lassen sich unter diesen Bedingungen weder in der Praxis umsetzen noch medizinethisch rechtfertigen“, sagt Froitzheim.

Impfbereitschaft sinkt wegen Astrazeneca

Nun können mittlerweile weniger Mitarbeiter und Bewohner als ursprünglich geplant geimpft werden, sagt Manuela Röthke, Pressesprecherin des Pommerschen Diakonievereins. Vor dem Corona-Ausbruch hätten sich in mehreren Greifswalder Wohnstätten 32 von 37 Mitarbeitern und 73 von 83 Bewohnern immunisieren lassen. Danach seien 10 Mitarbeiter und 30 Bewohner erkrankt, weitere hätten wegen schlechter Presse Astrazeneca abgelehnt. Ähnlich sehe es in Züssow aus.

Noch deutlicher wird der Effekt der Negativschlagzeilen in der Greifenwerkstatt für behinderte Menschen, die ebenfalls zur Diakonie gehört: „Bei dem Einsatz eines anderen Vakzins läge die Impfbereitschaft bei 344 Personen, 89 aus dem Personal und 255 Leistungsberechtigte“, sagt Röthke. Stattdessen stimmen 67 Mitarbeiter und 175 Leistungsberechtigte einer Impfung zu.

Mehrmals wöchentlich Testungen

Wie das Virus in die Einrichtungen gelangte, wisse man nicht. In gemeinschaftlichen Wohnformen sei es schwer, Infektionsketten zu durchbrechen. „Wir haben in allen Einrichtungen ein Hygiene- und Sicherheitskonzept, das kontrolliert wird“, erklärt die Pressesprecherin. Mitarbeiter und Bewohner würden seit Oktober ein bis zwei Mal wöchentlich mit einem Antigen-Schnelltest untersucht, bei Verdachtsfällen folge ein PCR-Test.

