Greifswald: Traditionsdruckerei Panzig nun doch mit Nachfolge

Eigentlich glaubt Thomas Panzig nicht recht an Wunder. Der gestandene Inhaber des gleichnamigen Druckhauses am Studentenberg vertraut eher auf unternehmerisches Geschick. Um so schmerzhafter war es für ihn und seine Frau Ute, keinen Nachfolger für ihre 17-köpfige Firma gefunden zu haben. Ende März will sich der 65-Jährige aufgrund gesundheitlicher Probleme in den Ruhestand verabschieden. Also veräußerte er schweren Herzens die Immobilie am Studentenberg, suchte und fand Käufer für die Hightech-Druckmaschinen und sprach Kündigungen aus.

„Manchmal geschehen aber doch kleine Wunder“, sagt Thomas Panzig. Oder war es das berühmte Quäntchen Glück? Fakt ist: Am 19. Januar lernte er Thomas Evertz, Chef der Berliner Druckerei Gottschalk, kennen. „Die Chemie zwischen uns stimmte auf Anhieb. Und das hatte nicht nur mit dem gleichen Vornamen zu tun“, sagt der 52-Jährige augenzwinkernd und fügt hinzu: „Wir sind beide von Beruf Schriftsetzer, führen beide ein Traditionsunternehmen und brauchten nicht lange, um einig zu werden.“ Drei Wochen später war alles in Sack und Tüten: Thomas Evertz übernimmt zum 1. April als Alleingesellschafter und Geschäftsführer die Druckerei am Stadtrand mitsamt der verbliebenen acht Mitarbeiter und führt den Betrieb wie eh und je weiter.

Die Immobilie am Studentenberg hat einen neuen Besitzer, der das Druckhaus nun an Thomas Evertz verpachtet. Quelle: Petra Hase

Da kennt einer, der einen kennt

„Die Initialzündung für diese glückliche Wendung kam von Pfarrer Rainer Neumann“, erzählt Panzig. Beide kennen sich schon Jahrzehnte. Angesichts der nahenden Firmenaufgabe war es Neumann ein Bedürfnis, vorbeizukommen und zuzuhören. Beide umtrieb dabei unter anderem auch die Sorge um die Zukunft der ganz alten Maschinen. Die sollten möglichst nicht unter den Hammer kommen. Dann vielleicht eher ins Pommersche Landesmuseum... Neumann ist Vorsitzender dessen Fördergesellschaft. Aus der 145-jährigen Firmengeschichte der Druckerei existieren einige bemerkenswerte Objekte, wie etwa die „Typograph Setzmaschine“ aus dem Jahr 1967, die im Foyer des Betriebes alle Besucherblicke auf sich zieht. Oder das Werkzeug in der Glasvitrine, darunter Vergoldemesser, Glättzahn, Prägestempel & Co.

Rainer Neumann, Pfarrer und Superintendent a.D., suchte Thomas Panzig in einer Zeit auf, in der der Unternehmer mit der Abwicklung seiner Druckerei beschäftigt war. Quelle: Anne Ziebarth

Beim Treffen brachte der Pfarrer das Gespräch schließlich auf Martin Fock. „Den Inhaber des Papierhauses Hartmann in Greifswalds Innenstadt kenne ich auch schon lange. Er ist von Beruf ebenfalls Setzer und Drucker“, erzählt Neumann. Und so kam es, dass Fock Panzig besuchte und von Thomas Evertz in Berlin erzählte, mit dem er schon so lange vertraut sei. Ein Anruf, ein erstes Beschnuppern vor Ort – und eh sich beide Männer versahen, war die Übergabe perfekt. Evertz wird Pächter der Liegenschaft, die übrigens der Greifswalder Peter-Michael Pracht über den Immobilienunternehmer Sven Hasl von Panzig erworben hat.

Thomas und Ute Panzig. Quelle: Anne Ziebarth

Kein Mitarbeiter in Arbeitslosigkeit

„Für mich ist wichtig, dass keiner meiner Mitarbeiter in Arbeitslosigkeit gehen muss“, sagt Thomas Panzig. Die Kündigungen, die er mit einer Sieben-Monats-Frist im vorigen Jahr aussprechen musste, seien für ihn und seine Frau das Schlimmste an der Liquidation gewesen. „Wer bereits ging, suchte sich wieder einen Job. Alle sind in Arbeit. Doch acht Mitarbeiter mit kürzeren Kündigungsfristen sind noch da und die werden auch von meinem Nachfolger übernommen“, freut er sich. Mehr noch. „Wir wollen weitere Fachkräfte einstellen, auch fürs Büro“, kündigt Evertz an. „Vor allem wollen wir ab September aber auch selbst junge Buchbinder und Drucker ausbilden und hoffen daher auf Bewerbungen“, betont der studierte Druck- und Medientechniker.

Martin Fock, Geschäftsführer des Papierhauses Hartmann, vermittelte den Kontakt zu Thomas Evertz. Quelle: Anne Ziebarth

Thomas Panzig ist sich sicher, dass viele Kunden dem Druckhaus am Studentenberg treu bleiben. „Ich hatte in den vergangenen Monaten so viele Anrufer, die unser Aufhören bedauerten“, sagt er. Wenn er jetzt erzähle, dass es wider Erwarten doch weitergehe, „sind viele Reaktionen extrem emotional und voller Freude“, erzählt er und fügt hinzu: „Ich bin sehr glücklich, dass ich meinen Kunden nun diese Sicherheit geben kann.“

Küstenland schon lange ins Herz geschlossen

Thomas Evertz indes freut sich auf die neue Herausforderung an der Küste. Greifswald kenne er seit langem gut, versichert der passionierte Radfahrer. Denn die Ostsee mit ihrem Hinterland, den Inseln Rügen und Usedom habe seine Familie schon vor Jahren ins Herz geschlossen, erzählt der dreifache Familienvater. Trotzdem werde es erst einmal nur auf ein Pendeln zwischen Spree und Ryck hinauslaufen. Denn natürlich bleibe er auch Geschäftsführer der Hans Gottschalk Druck & Medien GmbH in Berlin Schöneberg. Die 1951 gegründete Firma, die 18 Mitarbeiter, darunzter drei Azubis beschäftige, habe er 2002 übernommen. „Wir sind auch Dienstleister, haben aber noch ein anderes Spektrum als Panzig und ergänzen uns am Ende sehr gut“, urteilt der gebürtige Düsseldorfer.

Neue Maschinen bereits gekauft

Doch die 650 Quadratmeter große Produktionsfläche in der Hauptstadt ist begrenzt, die in Greifswald mit 1700 Quadratmetern mehr als doppelt so groß. „Deshalb plane ich schon jetzt, einen großen Auftrag in den Norden zu verlegen, weil wir den aus Kapazitäts- und personellen Gründen nur begrenzt in Berlin wuppen könnten“, so Evertz. Dazu sollen in Kürze neue Druckmaschinen in Greifswald eintreffen. „Unsere sind ja alle verkauft. Das konnten wir nicht mehr rückgängig machen“, bedauert Thomas Panzig, „insofern hätte ich mir gewünscht, dass wir uns schon eher über den Weg gelaufen wären.“

Trotzdem soll der Übergang möglichst nahtlos erfolgen. Evertz ist froh, das Ute und Thomas Panzig sich bereit erklärten, den Start zumindest auf den ersten Metern zu begleiten. Die Greifswalder indes schätzen sich glücklich, dass ihr Nachfolger den Namen Panzig erhalten möchte. So lebe die Tradition fort, die 1876 mit der Firmengründung ihren Anfang nahm und 1905 vom Großvater Emil und seinen Nachfahren fortgesetzt wurde.

Von Petra Hase