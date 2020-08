Greifswald

Mit dem Akkuschrauber zieht Bernd Schreiber die letzte Schraube an der Vitrine fest. Zur Probe klappt er nochmals den Deckel des von innen beleuchteten Kastens hoch, runter und wieder hoch. „Hier werden später die Ausstellungsobjekte liegen“, sagt der 41-jährige Ausstellungsbauer und zeigt auf den eingebauten Hohlraum. Ein Kollege richtet eine Vitrine aus, ein anderer schraubt an einer Ausstellungswand.

In der oberen Etage des Pommerschen Landesmuseums wird derzeit auf etwa 400 Quadratmetern geschraubt und gebohrt, was das Zeug hält. Endlich, nach etwa zehn Jahren der Vorbereitung nimmt hier der dritte Ausstellungsabschnitt über die pommersche Geschichte sichtbare Konturen an.

„Gutes Gefühl, erste Ergebnisse zu sehen“

Schreiber und seine Mitarbeiter der Schreiber Innenausbau GmbH aus dem sächsischen Geyer haben in den vergangenen Tagen 25 Hoch- und Flachvitrinen mit beleuchteten Glasfronten, mit Schubläden und groß und kleinräumigen Stellflächen und Auslagen aufgebaut, in denen die Exponate aus der pommerschen Geschichte des 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts präsentiert werden sollen.

Im Februar, noch vor dem Corona-Lockdown, nahm die auf Museumseinrichtung spezialisierte Firma in den Ausstellungsräumen Maß. Alle in verschiedenen Grautönen gehaltenen Vitrinen sind individuelle Massanfertigungen, in der Funktion und den Frontalansichten vorgegeben durch die Ausstellungsdesigner Bertron und Schwarz. „Es ist ein gutes Gefühl, nun die ersten greifbaren Ergebnisse zu sehen“, freut sich Ausstellungskurator Gunter Dehnert über den Fortschritt der Arbeiten. Dennoch sei noch viel zu tun. Die große Freude werde sich erst so richtig einstellen, wenn wirklich alle Arbeiten abgeschlossen sind.

Alltagsgegenstände statt Kunstwerke

Der dritte Ausstellungsabschnitt komplettiert die Dauerschau im Landesmuseum, die dann von der Urgeschichte bis in das Jahr 2007 reicht. Während die ersten beiden Abschnitte bereits 2005 und 2010 öffneten, zogen sich die Arbeiten für den dritten Ausstellungspart in die Länge. Zunächst musste die Finanzierung gesichert werden. Die Mittel aus dem Interreg-Programm „Gemeinsames Erbe, gemeinsame Zukunft – Die pommerschen Zentralmuseen präsentieren die Geschichte und Kultur Pommerns gemeinsam“ standen erst ab 2018 zur Verfügung, wie Museumssprecherin Julia Kruse sagt.

Hinzu kam, dass dieser Part der Geschichte mit zwei Weltkriegen, deutscher Teilung und der Eliminierung des Namens Pommerns aus dem offiziellen Bewusstsein der DDR, Wiedervereinigung bis hin zum Beitritt Polens in den Schengenraum besonders anspruchsvoll war.

Als Ausstellungsobjekte rücken nicht wertvolle Kunstwerke, sondern Alltagsgegenstände und biografische Phänomene in den Fokus.

Archive wegen Corona geschlossen

Nun kommen coronabedingt noch weitere, wenn auch geringfügige Verzögerungen dazu. „Im wesentlichen sahen wir uns mit zwei Schwierigkeiten konfrontiert“, sagt Dehnert. Zum einen sei es beim Ausstellungsbauer zu einer Unterbrechung der Lieferketten gekommen. „Zum anderen war es schwierig beziehungsweise unmöglich, Grafikvorlagen aus öffentlichen Archiven und Museen zu erhalten, da diese durch den Lockdown in ihrer Arbeit stark eingeschränkt waren.“ Die Klärung der Bildrechte ist Voraussetzung dafür, dass die Schautafeln erstellt werden können.

Museum verspricht Eröffnung noch 2020

Auch wenn der Oktober als Eröffnungstermin nun nicht mehr gehalten werden kann, soll die Ausstellung noch in diesem Jahr für Besucher zugänglich gemacht werden. „Nachdem wir die Feininger-Schau wegen Corona absagen mussten, wird nun die Eröffnung der Ausstellung zur pommerschen Geschichte unser absolutes Highlight des Jahres“, so Kruse.

Alle Exponate – darunter Feldpostbriefe aus dem Ersten Weltkrieg, ein Kühlergrill von einem Stöwer-Auto aus den 1920er-Jahren, ein Modell eines Fischtrawlers der Volkswerft Stralsund sowie ein Betonpfeiler, der einst die deutsch-polnische Grenze markierte – liegen bis auf zwei Ausnahmen bereits im Museumsmagazin. Dank der Corona-Lockerungen fahren Mitte August zwei Museumsmitarbeiter nach Stettin, um die letzten zwei Exponate zu holen.

Parallel zu den Aufbauarbeiten in den künftigen Ausstellungsräumen werden die Ausstellungstexte gegengelesen. Dabei gehe es nicht nur um orthografische Fehler, so Kruse. „Bei den Korrekturdurchläufen beziehen wir auch Leute mit ein, die nicht vom Fach kommen und die unbefangener auf den Text schauen.“ Damit könne geprüft werden, ob die Texte auch für Nichtexperten verständlich sind.

Museumsapp und neue Homepage

Zudem will das Museum einen Audioguide auf Deutsch, Polnisch und Englisch für eine Museumsapp erarbeiten. Für die ersten beiden Ausstellungsabschnitte existiere bereits eine Testversion, so Kruse. Auf die klassischen Audioguidegeräte will das Museum künftig verzichten. Auch die Homepage des Museums wird überarbeitet, ein Ausstellungskatalog soll im kommenden Jahr erscheinen.

Ein wichtiger Part sei derzeit auch die Arbeit an den Medienstationen, so Kruse. „Wir zeigen viele Zeitzeugeninterviews aus unterschiedlichen Epochen und zu verschiedenen Themen.“ Aus den oft langen Interviews seien Ausschnitte ausgewählt worden. Damit alles in Deutsch, Englisch und Polnisch verfügbar ist, würden für die jeweils anderen Sprachen Untertitel angefertigt.

Finanziert wird die Ausstellung aus dem EU-Förderprojekt „Gemeinsames Erbe, gemeinsame Zukunft – Die pommerschen Zentralmuseen präsentieren die Geschichte und Kultur Pommerns gemeinsam“. Insgesamt stehen dem Muzeum Narodowe w Szczecinie (Nationalmuseum Stettin) und dem Pommerschen Landesmuseum 2,8 Millionen Euro zur Verfügung. Das Nationalmuseum finanziert mit 1,4 Millionen Euro die Erneuerung seiner archäologischen Ausstellung sowie die Abschnitte zum Mittelalter und zur frühen Neuzeit, während das Pommersche Landesmuseum das Geld in die Erweiterung der Dauerausstellung steckte.

Von Martina Rathke