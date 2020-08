Greifswald: Wahlbrasilianer verlor sein Herz an die „Greif“

Greifswald/Jacareí

Weit weg und mit dem Herzen doch ganz nah: 10 300 Kilometer Luftlinie liegen zwischen dem Wohnort von Lutz Pahl und dem Liegeplatz der „Greif“ in Greifswald. Dem Schiff ist der Wahlbrasilianer trotz der großen Strecke nur eine handbreit Wasser unterm Kiel entfernt. Der 77-Jährige wohnt seit 2014 in der brasilianischen Großstadt Jacareí und ist damit das am weitesten von dem Schiff wohnende Mitglied des Fördervereins Rahsegler Greif e.V. Im Jahr 2000 verlor der Rheinland-Pfälzer sein Herz an die Schonerbrigg.

Immer Sehnsucht nach dem Meer

Damals segelte Pahl das erste Mal auf dem Schiff. „Ich hatte immer Sehnsucht nach einem Hafen und dem Meer“, berichtet der gelernte Schiffbauer via Skype aus seiner brasilianischen Heimat. Zusammen mit seiner Tochter Inken bestieg er die „Greif“, anfangs eher aus pragmatischen Gründen, weil der Törn preiswerter als auf anderen Seglern gewesen sei. Die Atmosphäre und der Teamgeist an Bord hätten ihn dann begeistert. Nach der Tour beschloss er, dem Schiff treu zu bleiben. Bis 2010 segelte er regelmäßig auf dem Zweimaster, kam auch hin und wieder zum traditionellen Auf- und Abtakeln von Ludwigshafen am Rhein, wo er viele Jahre beim Chemiekonzern BASF gearbeitetet hat, nach Greifswald. „Obwohl ich ein ausgewachsener Wessi bin, hat mich die ‚Greif‘ bis heute am Herzen gepackt. Es ist ein Gefühl, das ich nicht erklären kann.“

Die letzte Reise mit dem Segelschulschiff führte Lutz Pahl unter Kapitän Wolfgang Fusch im Jahr 2010 in die Nordsee. „Es war mein schönster Törn“, so der Wahlbrasilianer. Die „Greif“ segelte über den Skagerrak nach Hamburg und dann weiter nach Bremerhaven. „Die Nordsee war nicht sanft, sondern wütend.“

Die Erfahrungen auf der„Greif“ halfen ihm später, eine weitere kabbelige Fahrt mit einem anderen Schiff nach Helgoland gut zu bewältigen, erinnert er sich. Während einige Damen mit fahlen Gesichtern an der Reling gestanden hätten, habe er kleine Brotstückchen, die er in der Hosentasche aufbewahrte, gegessen, um stärker zu sein als die raue See – ein Tipp, den er Jahre zuvor von einem Crewmitglied erhalten hatte.

2014 endgültig übergesiedelt nach Brasilien

In diesen Jahren sei auch seine Ehe auseinandergegangen, berichtet er. Seine jetzige Partnerin, die seit ihrem siebten Lebensjahr in Brasilien lebt, lernte er über das Internet kennen. Das südamerikanische Land kannte Pahl bereits. „Ich bin Katholik und hatte mich in einem Projekt der Kolping-Familie in Brasilien engagiert.“ Im Jahr 2014 siedelte er endgültig nach Brasilien über, nachdem er beschlossen hatte, mit seiner Inge, einer gebürtigen Deutschen, zusammenzuleben.

Noch heute mit dem Schiff verbunden

Nach seiner Übersiedlung nach Brasilien hat Pahl den Kontakt zur „Greif“ nicht abreißen lassen, erfuhr dann auch per Mail von dem Zustand des Schiffes. „Dass das Schiff kaputt ist, ist mir sehr nahegegangen.“, berichtet er. „Die ‚Greif‘ muss unbedingt erhalten bleiben.“ Den Erhalt des Zweimasters unterstützte der gelernte Schiffbauer aus der Ferne bereits mit 1000 Euro. „Würde ich in Deutschland leben, könnte ich das nicht.“ Aber eine deutsche Rente und der Werteverfall des brasilianischen Real sorgten dafür, dass er sich finanziell an der Reparatur des Denkmals beteiligen konnte.

Besuch wegen Corona verschoben

Seinem für diesen Sommer geplanten Besuch in Deutschland hat nun Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Wenn die Epidemie nicht gewesen wäre, wäre ich am 15. August nach Deutschland geflogen“, so Pahl. Die Situation in Brasilien sei wegen der vielen Corona-Fälle derzeit sehr schwierig. Seit Anfang des Jahres sitze auch er zu Hause, gehe eigentlich nur zum Einkaufen nach draußen. Pahl hofft, dass er 2021 nach Deutschland kommen könne, um seine Töchter und Freunde zu besuchen kann. „Wenn dann noch Zeit ist, komme ich vielleicht in den Nordosten, um auch der ‚Greif‘ Hallo zu sagen.“

Von Martina Rathke