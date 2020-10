Greifswald

Zum Monatsbeginn hat Professor Claus-Dieter Heidecke als Vorstandsvorsitzender der Universitätsmedizin Greifswald aufgehört. Seit 2018 war er auch als Ärztlicher Direktor der UMG tätig, zudem war er langjähriger Direktor der Chirurgischen Klinik. Mit der OSTSEE-ZEITUNG sprach der 66-Jährige über den Spagat zwischen Wirtschaftlichkeit und Qualität, die Veränderungen in der Medizin und die eigene persönliche Zukunft.

In den letzten Jahren sind die beiden Universitätsmedizinstandorte Rostock und Greifswald immer wieder wegen roter Zahlen angegriffen worden. Jetzt soll Mathias Brodkorb als gemeinsamer Aufsichtsratschef neue Weichen stellen. Wie sehen Sie die Zukunft der beiden großen Häuser in MV?

Ich glaube, hier gibt es derzeit einen echten Paradigmenwechsel. Es geht nicht mehr darum, dass jeder für sich alleine arbeitet, sondern wir müssen Spitzenmedizin in jeden Ort in MV bringen. Das geht nur zusammen. Es ist gut, wenn man jemanden als Aufsichtsratsvorsitzenden für beide Standorte hat, der auch aus der Institution heraus denkt und nicht nur überlegt, wie er die Häuser möglichst knapp halten kann. Bestes Beispiel ist das geplante Comprehensive Cancer Center MV, das CCC, ein gemeinsames Krebszentrum, das vom Land finanziell unterstützt wird. Das ist eine Riesenchance für beide Universitätsmedizinen. Den Ball müssen wir weiterspielen und dürfen ihn jetzt nicht liegen lassen.

Trotzdem steht das Klinikum unter dem enormen Druck, eine schwarze Null zu erwirtschaften …

Das ist ja einer der Meilensteine, die an uns herangetragen wurden. Die Politik fordert, dass das Krankenhaus nicht unbedingt Gewinn erwirtschaftet, aber mit einem ausgeglichenen Ergebnis laufen soll. Natürlich müssen wir ständig überlegen, wie wir uns entwickeln, um dort hinzukommen. Wir tragen zum Beispiel einen erheblichen Investitionsstau mit uns herum, die Ausstattung am „neuen“ Standort der Universitätsmedizin ist auch schon wieder rund zehn Jahre alt. Wir müssen uns auch fragen, wie wir damit umgehen, dass wir nicht genügend Mitarbeiter haben. Die wir übrigens, selbst wenn wir das Geld hätten, auf dem Arbeitsmarkt kaum bekommen würden.

Also Abstriche bei der Qualität?

Nein. Wenn man temporär ein finanzielles Problem hat, darf man deshalb in der Qualität auf keinen Fall nachlassen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, der Patient wird in Zukunft nur dann regelhaft und sicher kommen, wenn die Qualität stimmt. Übrigens hängen Qualität und Patientenvolumen miteinander zusammen: Je mehr Patienten, desto höher die Ergebnisqualität für viele Eingriffe, das ist statistisch belegt.

Welche Veränderungen muss das Klinikum in Greifswald unterlaufen, um bestehen zu können?

Wir sind immer noch sehr kleinteilig unterwegs. Jede Abteilung hat ihren diagnostischen Pfad und ihre Methoden. Alle Kliniken unterhalten Ambulanzen mit jeweils einer überschaubaren Anzahl von Mitarbeitern. Wenn in einem solch kleinen Bereich zwei Mitarbeiter krank werden oder im Urlaub beziehungsweise auf Fortbildung sind, reduziert sich die Personalkapazität auf wenige Köpfe. Deshalb sollten wir die Kleinteiligkeit zugunsten größerer Strukturen überwinden. Das bedeutet nicht, dass wir weniger Spezialisten haben, aber vielleicht, dass die Spezialisten auch in andere Prozesse und Aufgaben eingearbeitet sind. Natürlich gibt es dort Widerstände und Sorgen. Ein solcher Prozess dauert Jahre, das sehen wir zum Beispiel an der neuen zentralen Notaufnahme. Aber das ist normal, wenn man neue Teams zusammenstellt und die Kompetenzen neu verteilt. So kommen Berufsgruppen und Inhalte zusammen, die vorher getrennt liefen.

Sie sprachen einen Arbeitskräftemangel an. Wo ist der größte Bedarf?

Wir suchen vor allem im Pflegebereich, aber auch Ärzte. Wir haben generell einen Ärztemangel im Klinikbereich, das kann man schon so sagen. Prinzipiell gibt es zwar genügend Ärzte in Deutschland, aber sie sind falsch verteilt, das System ist streng in niedergelassene Ärzte und den Klinikbereich getrennt, die Kommunikation ist hier nicht immer gut. Wer macht als niedergelassener Facharzt heute noch im stationären Sektor mit? In der Wolgaster Kinderportalpraxisklinik sind die Übergänge fließend, das ist ein interessantes Modell.

Sie waren lange als Chirurg tätig. Wo liegen die Entwicklungen der Zukunft?

Die Chirurgie ist viel weniger invasiv geworden, Stichwort Schlüssellochchirurgie. Demnächst werden wir auch hier in Greifswald einen Da-Vinci-OP-Roboter haben, hier liegen tolle Chancen. Der Chirurg arbeitet dann an einer Konsole und führt die Operation durch, sieht das Geschehen aber am Monitor in 3D und mit bis zu zehnfacher Vergrößerung. Die technische Umsetzung der „Handgriffe“ der Operation übernimmt der Roboter. Der Vorteil hierbei ist die wesentlich größere Beweglichkeit, ein Robotergelenk erlaubt wesentlich höhere Abwinkelungsgrade, das ist für bestimmte Operationsgebiete sehr hilfreich. Der echte „Schick“ kommt aber in der nächsten Generation. Dann werden zusätzlich die Ergebnisse der bildgebenden Verfahren wie ein CT auf den OP-Bildschirm projiziert. So kann man sehen, wie viel Millimeter es beispielsweise noch bis zu einer sensiblen Gewebestruktur sind. Das ärztliche Gespräch und Entscheidung zu einem Eingriff ersetzt der OP-Roboter nicht. Wer wann auf den OP-Tisch kommt und was genau gemacht wird, entscheiden Gott sei dank immer noch wir Ärzte.

Neuer Direktor der Chirurgie Neuer Direktor der Klinik für Allgemeine Chirurgie an der Universitätsmedizin Greifswald ist Prof. Stephan Kersting (46). Bisher war er als Leitender Oberarzt und Stellvertretender Klinikdirektor der Chirurgie am Universitätsklinikum Erlangen tätig. Prof. Stephan Kersting ist Facharzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie, also für die inneren Organe im Bauch­­raum. Er ist zudem Facharzt für Gefäßchirurgie. Gerade im Bereich der Tumor- und Metastasen­entfernung sieht er erhebliches Potenzial für die UMG. Kersting hat in Freiburg und München studiert. Er ist verheiratet und Vater von zwei Söhnen und einer Tochter.

Und wie sehen Sie die zukünftigen Veränderungen des Hauses?

Wir sind gerade dabei, viele Leitungspositionen neu zu besetzen. Vor ziemlich genau zwanzig Jahren sind viele Klinikdirektoren gekommen, die jetzt ausscheiden. Im Bereich der Frauenklinik zum Beispiel ist eine Oberarztstelle ausgeschrieben, auch für die Kardiologie werden wir demnächst ausschreiben. Viele Leitungsstellen haben wir aber auch schon mit jungen Kollegen neu besetzt, zum Beispiel die Neurologie, Augenheilkunde, Orthopädie und jetzt die Chirurgie. Das beinhaltet natürlich die Chance, dass mit neuen Köpfen und neuen Konzepten auch ein gewisser Paradigmenwechsel kommt. Ich denke an schlankere Hierarchien, was ja auch die Nachgeordneten zu schätzen wissen. Ich glaube, da sind wir gut unterwegs. Außerdem akademisieren wir den Pflegebereich, ich denke, das wird die Zukunft sein und den Beruf aufwerten. Dann können bestimmte Leistungen vom Pflegepersonal übernommen werden, die sonst Ärzten vorbehalten waren.

Viele Ärzte denken bei „Klinik“ erst einmal an Überstunden und extrem harte Arbeitsbedingungen. Was entgegnen Sie denen?

In der Vergangenheit war es tatsächlich so und in vielen Bereichen ist es auch noch heute so. Wir arbeiten aber an besseren Rahmenbedingungen, nicht nur durch den neuen Tarifvertrag. Wir müssen uns als Arbeitgeber anpassen und Arbeitszeitmodelle schaffen, die die unterschiedlichen Lebens- und Berufserwartungen besser abbilden. Das bedeutet aber auch, dass man die Arbeit anders organisieren muss. In einigen Bereichen funktioniert das bereits ganz gut. In der Anästhesie zum Beispiel gibt es bereits einige Kollegen mit einer Vier-Tage-Woche. Den fünften Tag nutzen sie dann anders, fahren zum Beispiel im Rettungsdienst mit. Oder arbeiten nicht und verbringen die Zeit mit ihrer Familie.

Apropos Familie. Sie sind seit zwanzig Jahren an der UMG. Viel Zeit für Freizeit und Familie dürfte Ihnen nicht geblieben sein.

Das Modell, was ich hier gelebt habe, geht nur, wenn man den vollen Rückhalt der Familie hat. Ich war fast jedes Wochenende im Klinikum und häufig weg. Meine Frau und meine drei Töchter haben einen hohen Preis gezahlt, ich war in gewisser Weise ein Rabenvater. Wenn meine Frau den Laden nicht zusammengehalten hätte, hätte das nicht funktionieren können, dafür bin ich zu großem Dank verpflichtet.

Aber das war nicht der Grund, aufzuhören?

In MV enden die Professuren regulär mit Eintritt ins Rentenalter. Die Position des ärztlichen Vorstandes war an diese Professur geknüpft. Hier und da gab es auch mal unterschiedliche Ansichten, das will ich aber nicht thematisieren. Ich werde jetzt erstmal drei Monate zur Rekreation nutzen, dann beginne ich eine neue Aufgabe in Berlin. Ich werde die Leitung des Instituts für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen in Berlin übernehmen, des IQTIG.

Was kann man sich darunter vorstellen?

Das IQTIG ist das zentrale Institut für die gesetzlich verankerte Qualitätssicherung im Gesundheitswesen in Deutschland. Im Auftrag des Gemeinsamen Bundesausschusses ( G-BA) entwickelt das Institut einrichtungs- und sektorenübergreifende Qualitätssicherungsverfahren und beteiligt sich an deren Durchführung. Dabei soll die Versorgungsqualität im Gesundheitswesen transparent dargestellt werden: für die Leistungserbringer, um ihre Ergebnisqualität im Vergleich zu anderen zu verbessern; für die Patienten, denen es leichter fällt, zu entscheiden, wo sie sich behandeln lassen; und regulativ für die Krankenhausplanung, wenn auf Dauer die Ergebnisqualität nicht in Ordnung ist.

Von Anne Ziebarth