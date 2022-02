Greifswald bekommt am Stadtrand neuen Möbelmarkt

Greifswald

Sieben Jahre Jahre ist es her, dass in Greifswald erstmalig Pläne eines neuen Fachmarktzentrums inklusive Möbelhaus Sconto in Nachbarschaft zum Einkaufszentrum Elisenpark öffentlich wurden. Jetzt begannen dafür die vorbereitenden Arbeiten. Bagger wühlen sich durchs Erdreich. Planierraupen ebnen seit Tagen großflächig das Gelände, auf dem bis 2003 noch Gewächshäuser standen. Früher war dort einmal das Volkseigene Gut Gartenbau Greifswald zu Hause, bevor sich mit der Krieger Projektentwicklungs- und Bau GmbH ein Berliner Investor um die Fläche bemühte.

Dessen Geschäftsführerin Edda Metz kündigte in der Vergangenheit an, rund 15 Millionen Euro am Standort Greifswald investieren zu wollen. Neben einem Sconto war auch von einem Gartenmarkt und weiteren möglichen Märkten die Rede. Ursprünglich avisierte sie die Eröffnung des neuen Konsumtempels für Ende 2017. Doch die Mühlen der Bürokratie mahlen langsam, verzögerten das Bauvorhaben. Um Baurecht auf der Ackerfläche zu schaffen, musste zunächst ein Bebauungsplan für das 6,7 Hektar große Plangebiet aufgestellt werden. Ein langwieriges, mehrstufiges Beteiligungs- und Abwägungsverfahren begann. Den Satzungsbeschluss verabschiedete die Greifswalder Bürgerschaft schließlich im Februar 2018. Kurz darauf wollte Metz einen Bauantrag einreichen und hoffte auf baldige Baugenehmigung. Noch im selben Frühjahr begannen auch die archäologischen Untersuchungen auf dem Gelände, ohne die keine Bebauung möglich war.

Vorige Woche hatten die Bauarbeiter auf dem Baugelände mit den Folgen von sehr viel Niederschlag zu kämpfen. Quelle: Petra Hase

Kritik an neuen Fachmärkten

Warum sich der Baustart dennoch immer weiter verzögerte, bleibt unklar. Presseanfragen zur tatsächlichen Marktgröße, dem voraussichtlichen Angebot sowie einem Eröffnungstermin werden seit Tagen weder von der Kriegerbau GmbH noch von Sconto, die mit Möbel Höffner und Möbel Kraft zu einer großen Holding gehören, beantwortet.

Die Pläne zur Erweiterung des schon vorhandenen Kaufangebots am östlichen Stadtrand Greifswalds stießen in der Vergangenheit auf Kritik bei einigen Kommunalpolitikern. Sie wie auch Gewerbetreibende im Zentrum befürchteten, dass die Innenstadt unter dem neuen Angebot leiden werde. Auch der Einzelhandelsverband Nord befürchtete „negative Auswirkungen auf die städtebauliche Entwicklung der Hansestadt“, hieß es in einer Stellungnahme. Insbesondere die geplanten Flächengrößen von bis zu 1500 Quadratmetern für Randsortimente im neuen Center – von Glühbirnen über Bettwäsche bis hin zu Dekoartikeln – seien „kritisch zu beurteilen“. Die Gemeinden Neuenkirchen und Levenhagen standen dem Bau eines Fachmarktzentrums ebenfalls ablehnend gegenüber, weil in Neuenkirchen mit einem „Kaufkraftschwund“ zu rechnen sei.

Aus dem Abwägungsprotokoll zum Bebauungsplan geht hervor, dass mit den neuen Angeboten voraussichtlich knapp 3000 zusätzliche Fahrzeuge pro Tag den Elisenpark aufsuchen werden. Inwieweit vorhandene Möbelanbieter perspektivisch zu den Verlierern zählen, bleibt abzuwarten. Als im März 2017 in Stralsund der Sconto nach einer mehrmonatigen Umbauphase wiedereröffnete, strömten rund 15.000 Kunden am ersten Tag in den Markt.

Von Petra Hase