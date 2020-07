Greifswald

Greifswald kann’s: Nachdem die Universitäts- und Hansestadt erst zu Jahresbeginn in einem bundesweiten Bildungsranking Platz 19 belegte, trumpft sie jetzt ein weiteres Mal auf: Laut einer Untersuchung gehört Greifswald zu den familienfreundlichsten Kommunen Deutschlands, ergatterte sich Rang 16 und damit einen Spitzenplatz. Die von der Contor GmbH im Auftrage der Zeitschrift „Kommunal“ erarbeitete Studie analysierte in beiden Fällen 585 mittelgroße Städte, in denen zwischen 20 000 und 75 000 Einwohner leben.

In Mecklenburg-Vorpommern wurden sechs weitere Städte unter die Lupe genommen, die aber alle nicht unter den Top 100 zu finden sind: Demnach kommt Güstrow auf Platz 120, Stralsund auf Platz 162, Wismar auf Rang 406, Neubrandenburg muss mit Platz 518 vorliebnehmen, Waren an der Müritz mit Platz 545 und Neustrelitz landet gar auf Position 566.

Investitionen in Bildungseinrichtungen

Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) freut sich daher über den Spitzenplatz sehr. „Die Untersuchung bestätigt, was wir schon wissen: Greifswald ist einer der besten Orte zum Leben für junge Familien in Deutschland“, sagt er. Die Studie beweise, dass die Stadt gemeinsam mit der Bürgerschaft in den zurückliegenden Jahren die richtigen Entscheidungen im Sinne der Familien getroffen habe.

Vor allem in Bildungseinrichtungen sei viel investiert worden. „Mit den Ersatzneubauten für die Käthe-Kollwitz-Grundschule und die IGS Erwin Fischer haben wir moderne und inklusive Schulen geschaffen“, hebt Fassbinder hervor. Die Sanierung der Arndtschule stehe vor dem Abschluss, bald werde das Humboldt-Gymnasium folgen. Zudem plane die Stadt den Neubau eines inklusiven Schulzentrums am Ellernholzteich.

Vielfältige Möglichkeiten der Bildung

Das Standortanalysetool Contor legte für die Untersuchung hauptsächlich statistische und Standortfaktoren zugrunde. Eine familienfreundliche Stadt sollte demnach vielfältige Erziehungs-, Unterrichts- und Bildungsmöglichkeiten bieten sowie einen hohen Anteil Beschäftigter im Bereich Erziehung und Unterricht vorweisen. Möglichst wenige Kinder und Jugendliche sollten die Schule abbrechen. Weitere Faktoren waren beispielsweise eine wachsende Bevölkerung und eine hohe Geburtenrate, die Entwicklung des Wohnungsmarktes, eine gute Verkehrsinfrastruktur sowie eine positive Entwicklung der Arbeitsmarktzahlen und Insolvenzen.

Mit all dem konnte Greifswald punkten. Die Geburtenzahlen etwa stiegen kontinuierlich an. Erblickten 2013 noch 842 Kinder das Licht der Welt, waren es 2016 bereits 1159. Im vorigen Jahr sank die Zahl allerdings leicht auf 1060. „Ob Geburtenzahlen, Bevölkerungsentwicklung oder der Rückgang der Arbeitslosigkeit – allein die harten Fakten zeigen, wie gut wir im Vergleich mit anderen liegen“, freut sich Greifswalds Familienbeauftragte Ines Gömer. Das sei das Ergebnis jahrelanger Bemühungen, betont sie.

Zehn-Punkte-Programm abgearbeitet

2005 stellte sich die Situation noch ganz anders dar. Damals gründeten engagierte Mütter und Väter das „Bündnis für Familie“. Ein Ergebnis dieses Engagements war das von der Bürgerschaft 2008 beschlossene „Zehn-Punkte-Programm für eine familienfreundliche Stadt“. Ein Papier, das in der Schublade verschwand? „Keinesfalls“, versichert Gömer, „wir haben vielmehr alle Punkte abgearbeitet oder sind fortlaufend mit einer Verbesserung befasst.“ Dafür stehen die Schulbauten und -sanierungen, aber auch das Neubau- und Sanierungskonzept des städtischen Eigenbetriebs Hansekinder.

Derzeit werden Ersatzneubauten für die Kitas Zwergenland und Marschak errichtet, weitere sollen folgen. „Auch die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Stadtentwicklung haben wir erreicht, wenngleich es etwas länger dauerte“, sagt Gömer und erinnert an den 2019 gegründeten Kinder- und Jugendbeirat. Familie und Beruf, ein dritter Punkt, seien heute ihrer Meinung nach in Greifswald besser zu vereinbaren als noch vor 15 Jahren. Betriebskitas und verlängerte Öffnungszeiten in Kitas machen’s möglich. Außerdem habe bei vielen Arbeitgebern hinsichtlich flexiblerer Arbeitszeiten ein Umdenken stattgefunden, so Gömer.

Potenzial gibt es bei den Radwegen

Deshalb stößt das Ergebnis der Studie auf Anfrage auch in der Kommunalpolitik auf durchweg positive Resonanz. „Zu Recht hat es Greifswald unter die Top 20 geschafft“, meint etwa das grüne Bürgerschaftsmitglied Ulrike Berger, Mutter von drei Kindern. Das sei ein gemeinsamer Erfolg der Stadt und vieler beteiligter freier Träger. Also alles paletti? Nein. „Potenziale sehe ich an mehr und geeigneten legalen Graffitiwänden, denn das ist Bestandteil der Jugendkultur, und dem Ausbau von Radwegen, damit Kinder und Jugendliche sicher ihre täglichen Wege zurücklegen können“, sagt sie.

Gerd-Martin Rappen, Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes, sieht ebenfalls Handlungsbedarf: Etwa beim Breitbandausbau an den Schulen. „Ein großes Manko sind derzeit auch die fehlenden Bauplätze für Einfamilienhäuser“, sagt der Vater von drei Kindern. Grundsätzlich werte er Greifswald mit seiner vielfältigen Bildungslandschaft von der Krippe bis zur Uni als „ziemlich familienfreundlich“. Er fühle sich mit seiner Familie hier sehr wohl. Doch zu tun bleibe immer etwas, „zum Beispiel bei der Ausstattung der städtischen Spielplätze“.

Busverkehr geht familienfreundlicher

SPD-Mann Andreas Kerath reagiert ähnlich auf das Ergebnis der Studie. Es sei kein Grund sich auszuruhen, „sondern Ansporn, das bisher Erreichte zu verbessern“. Dabei nimmt er auch den Neubau der Sporthallen in den Blick, „aber auch die Sanierung der Geh- und Radwege und die Unterstützung der vielfältigen Aktivitäten in der Stadt, die das Freizeitangebot betreffen“.

Denn vielen falle es schwer, in diesen Zeiten über die Runden zu kommen. „Aber auch das Angebot des Busverkehrs muss familienfreundlicher, also kostengünstiger ausgebaut werden. Und wir dürfen nicht vergessen, dass es in Greifswald immer noch sozial benachteiligte Familien gibt. Hier gilt es zum Beispiel, das Angebot des KUS attraktiver zu machen“, fordert Kerath.

Mignon Schwenke von den Linken sieht hingegen Handlungsbedarf beim Stadtteilmanagement, das in allen Stadtteilen neu aufgebaut und auf sichere Füße gestellt werden müsse. „Auch bei der Barrierefreiheit haben wir noch einiges zu tun“, sagt sie. Ein großes Pfund auf der Waagschale sei bei der Studie sicher die sehr gute Ausstattung mit Kita-Plätzen gewesen: „Unsere ,Hansekinder‘ sind ein Vorzeigebetrieb. Dass der Bedarf deutlich größer ist, als wir ihn befriedigen können, ist sowohl Achillesferse als auch Qualitätsausweis“, urteilt Schwenke.

Von Petra Hase und Lena-Marie Walter