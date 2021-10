Greifswald geht neue Wege bei Wirtschaftsförderung

Greifswald

Lange wurde in den Kommunalparlamenten gestritten. Jetzt sollen endlich Nägel mit Köpfen gemacht werden: Noch in diesem Jahr soll ein Verein für Regionalmarketing und - entwicklung Vorpommern mit Sitz in Greifswald gegründet werden. Ziel ist es, die Struktur der Wirtschaftsförderung neu zu organisieren und Doppelstrukturen künftig zu vermeiden. „Grundlage bildet dafür das Agiplan-Gutachten“, erinnert Fabian Feldt, Abteilungsleiter für Wirtschaft und Tourismus in der Hansestadt Greifswald. Eine interkommunale Arbeitsgemeinschaft habe sich intensiv mit der Vereinsgründung auseinandergesetzt und sie vorbereitet.

Hintergrund: Jahrelang gab es im Landkreis Vorpommern-Greifswald mit der Wirtschaftsfördergesellschaft (WFG) und der Förder- und Entwicklungsgesellschaft Vorpommern (FEG) zwei unabhängig arbeitende Wirtschaftsförderer. Das ist nun Geschichte: Die WFG befindet sich nach Übereinkunft der Gesellschafter, zu denen die beiden Vorpommern-Kreise, die Städte Stralsund und Greifswald sowie die Sparkasse Vorpommern gehören, in Auflösung. „Das Geschäft wurde weitgehend zum 31. März eingestellt. Das Personal ist überwiegend in der Region verblieben. Es gibt nur noch Restaktivitäten eines Geschäftsführers“, sagt Feldt. Dabei handelt es sich um David Kroß, der den langjährigen Chef Rolf Kammann ablöste. Kroß wollte sich auf OZ-Anfrage nicht dazu äußern, wann sein Vertrag endet.

Die FEG bleibt damit Wirtschaftsförderer für den Landkreis Vorpommern-Greifswald. Per Mehrheitsbeschluss sprachen sich die Kreistagsmitglieder bereits Ende August dafür aus, die kommunale Wirtschaftsförderung auf Ebene der Kreisverwaltung zu stärken und damit eine klare Abgrenzung zur regionalen Wirtschaftsförderung der FEG vorzunehmen. Die FEG soll vorrangig Aufgaben im Zuge verschiedener Projektsteuerungen übernehmen, wie z. B. Bioökonomie und Wasserstoffprojekte. Der Landkreis will 100-prozentiger Gesellschafter der FEG werden. Bislang hatten auch die Städte Torgelow, Pasewalk und Ueckermünde sowie der Unternehmerverband Vorpommern Anteile.

Deutschlandweite Standortvermarktung

Und was wird nun Aufgabe des neuen Vereins für Regionalmarketing Vorpommern sein? Er soll mit planmäßig 2,5 festen Arbeitsstellen für die deutschlandweite Standortvermarktung, Vertretung auf Messen, Entwicklung von Strategien für die Region oder etwa die Vernetzung von Akteuren verantwortlich sein. „Auch die Dachmarke ,Vorpommern – Deutschlands Sonnendeck’ soll weiterentwickelt werden“, nennt Fabian Feldt eines der Ziele.

Bemerkenswert: Zwar haben die Vorpommern-Kreise gemeinsam mit den Städten Stralsund und Greifswald sowie der Sparkasse Vorpommern – also die ehemaligen WFG-Gesellschafter – die Vereinsgründung vorbereitet, doch nach jetzigem Stand „wird die Hansestadt Stralsund aber nicht Gründungsmitglied“, sagt Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder. Er hoffe, dass die Nachbarstadt im Sommer 2022 nachziehe.

Nach den bislang kalkulierten Kosten benötige der Verein pro Jahr 200 000 Euro. Neben den Gründungsmitgliedern, so die Idee, sollten auch Unternehmen die Struktur finanziell mittragen. „Denn ein Verein lebt ja auch von starken Mitgliedern“, sagt Fabian Feldt. Die Hansestadt Greifswald, so bisherige Vorstellungen, will sich am Verein mit 10 000 Euro Mitgliedsbeitrag pro Jahr beteiligen.

Witeno soll mehr Geld erhalten

Im gleichen Zuge spart die Hansestadt durch die Auflösung der WFG kommunale Haushaltsmittel ein. In diesem Jahr seien das 25 000 Euro, im nächsten Jahr 40 000 Euro, so Feldt. Eine Beschlussvorlage der Verwaltung sieht vor, dieses Geld der Witeno GmbH zukommen zu lassen. Die Hansestadt ist hier ebenso wie die Universität Greifswald und die Sparkasse Vorpommern Gesellschafter. Die Witeno GmbH ist 2016 aus einem Zusammenschluss der Biotechnikum GmbH mit dem Technologiezentrum Vorpommern (TZV) entstanden. „Das TZV ist in die Jahre gekommen. Die Haustechnik etwa müsste dringend saniert werden“, begründete Fabian Feldt den Vorschlag. Ein Konzept zur Weiterentwicklung des Zentrums gebe es, Fördermittel seien beantragt. Das Gebäude in der Brandteichstraße ist gut ausgelastet, ebenso wie der Firmensitz in der Walther-Rathenau-Straße, wo die Stadt mit Hilfe von Fördermitteln derzeit auch das Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie errichten lässt, dessen Betreiber die Witeno GmbH sein wird. Auch das ist Marketing – für die Stadt, aber auch für die Region.

Von Petra Hase