Modern und sparsam im Design, nachhaltig und mit viel Platz für die überlieferten Schätze der alten Hansestadt. So präsentiert sich der Neubau des Greifswalder Stadtarchivs, der am Wochenende zum Tag der bundesweiten Städtebauförderung erstmals der Öffentlichkeit auch von innen vorgestellt wird. Allerdings nur digital: Pandemiebedingt sind Führungen derzeit ausgeschlossen, ein Film auf den Social-Media-Kanälen der Stadt gibt deshalb am 8. Mai Einblicke in den markanten Kubus unweit des Rycks.

Acht Millionen Euro kostete das fast 18 Meter hohe, würfelähnliche Gebäude An den Wurthen und damit fast zwei Millionen Euro mehr als geplant. Auch der ursprüngliche Zeitplan konnte nicht eingehalten werden. Bei der Grundsteinlegung im Juli 2018 ging die Stadt noch von einer Fertigstellung im Frühjahr 2020 aus.

Das Stadtarchiv An den Wurthen nahe des Rycks. Quelle: Petra Hase

Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) ist dennoch froh, „dass wir nach vielen Jahrzehnten nun einen würdigen Aufbewahrungsort für unsere alten Quellen geschaffen haben. Das Archiv ist ein Bekenntnis der Stadt zu ihrer reichen, historischen Vergangenheit.“ Mit der neuen Stätte sei es künftig auch möglich, so der promovierte Historiker, stärker denn je über historische Quellen der Stadt in eine öffentliche Debatte einzutreten.

Barrierefreie Nutzung des Archivs

Zum Beispiel im Veranstaltungssaal, der sich im Erdgeschoss mit dem Foyer flexibel zu einer großen Fläche erweitern lässt. Wer das Gebäude als Besucher betritt, nimmt vor allem viel Grau und viel Glas wahr: Großflächige Fenster lassen ausreichend Licht in den hohen Raum, der ansonsten von Sichtbeton geprägt ist, wie auch alle anderen Etagen im viergeschossigen Bau.

Ebenerdig und damit barrierefrei haben Nutzer künftig nach vorheriger Anmeldung die Möglichkeit, in einem Lesesaal die georderten Archivalien zu erforschen. „Noch fehlen die hierfür bestellten Möbel“, bedauert Anett Hauswald, Leiterin des Amtes für Bildung, Kultur und Sport. Coronabedingt gebe es Lieferschwierigkeiten.

Archivarin Petra Sockolowsky vor den wertvollen Amtsbüchern der Stadt. In diesem Raum lagert auch die Urkunde zur Verleihung des lübischen Stadtrechts vom 14. Mai 1250. Quelle: Petra Hase

Doch Ende Mai sollen auch Tische und Stühle für die insgesamt zwölf Arbeitsplätze eintreffen. „Ein Computerarbeitsplatz bei der Anmeldung ermöglicht außerdem Recherchen auf dem Archivportal von MV“, sagt Diplomarchivarin Petra Sockolowsky.

In unmittelbarer Nachbarschaft gibt es zudem zwei weitere Räume für das Abspielen digitaler Tonträger beziehungsweise zum Anschauen von Mikrofilmen. „Wer will, kann hier auch direkt Ausdrucke tätigen“, erzählt Sockolowsky.

Urkunde zur Verleihung des Stadtrechts

Die 58-Jährige gehört zum kleinen, nur fünfköpfigen Mitarbeiterteam im Haus. Sie weiß noch sehr gut, unter welchen Bedingungen die wertvollen Archivalien im alten Domizil untergebracht waren. „Als ich 1984 in der Arndtstraße 2 zu arbeiten begann, habe ich das Stadtarchiv dort praktisch mit aufgebaut“, erzählt sie. Es war als Provisorium gedacht – und überdauerte fast vier Jahrzehnte!

Aufgrund des Platzmangels wurde nach und nach ein Teil der Schriftstücke in der Siemensallee und Goethestraße gelagert. „Nun endlich sind die Archivalien wieder an einem Ort zusammengeführt“, freut sich der Leiter des Stadtarchivs, Uwe Kiel. Dazu zählt natürlich auch die Urkunde zur Verleihung des lübischen Stadtrechts vom 14. Mai 1250. Sie befindet sich in einem gesonderten Raum mit alten, wertvollen, zum Teil handschriftlichen Amtsbüchern.

Tausende Druckwerke, Zeitungen und Zeitschriften, Urkunden und Dokumente werden hingegen in den großen Magazinräumen der zweiten und dritten Etage aufbewahrt, wohltemperiert bei 16 Grad Celsius. „Hier, in den 3,70 Meter hohen Räumen ist Platz für sechs Kilometer Archivalien“, sagt Anett Hauswald. Einige leere Reihen der Fahrregale verdeutlichen: Die Kapazität ist nicht ausgeschöpft, es wurde in weiser Voraussicht auf künftig zu Bewahrendes größer gebaut.

OZ lagert jetzt auch in Fahrregalen

Platz also auch für kommende Ausgaben der OSTSEE-ZEITUNG. „Die Greifswalder Ausgabe verwahren wir hier im Original von Anfang an ab 1952“, deutet Petra Sockolowsky auf unzählige Kartons. Anfangs sei die Zeitung noch gebunden worden, später auf Film gebannt. „Das wurde jedoch 2011 beendet“, erzählt sie. Das digitale Zeitalter begann.

Auch Karten und Stadtpläne, Plakate und Bauunterlagen abgerissener Häuser, Meldeunterlagen für Personalausweise oder Beschlüsse der Greifswalder Bürgerschaft befinden sich in den Rollregalen.

Manches, so die Archivarin, werde nach Jahrzehnten „kassiert“, sprich entsorgt: „Die Abschlusszeugnisse der Schulen beispielsweise müssen wir nur 45 Jahre aufbewahren, Geburtsurkunden hingegen 110 Jahre“, plaudert die städtische Mitarbeiterin aus dem Nähkästchen.

Heißt: Das Stadtarchiv übernahm vom Standesamt auch das Personenstandsregister mit Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunden, das bis ins Jahr 1874 reicht. Wer beim Amtsgericht etwa einen Erbschein beantrage, müsse die entsprechenden Nachweise bringen – und die gibt es im besten Fall nun für Interessenten An den Wurthen.

Moderne Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter

Aber auch für die Mitarbeiter haben sich die Bedingungen verbessert. In der ersten Etage des 25 mal 21,50 Meter großen Objekts ist die Verwaltung untergebracht. Moderne Technik, wie ein neuzeitliches Mikrofilmlesegerät, ein Buchscanner oder die Dokumentenkamera und der Reproduktionsständer mit Belichtung erleichtern das Arbeiten.

Jana Herrling etwa freut sich, hier noch relativ frisch ihren Arbeitsplatz gefunden zu haben. „Ich gehöre erst seit einem halben Jahr zum Team“, sagt die 43-jährige ausgebildete Bibliotheksassistentin, jetzt für die Sammlungen im Archiv zuständig. Den Buchscanner jedenfalls hat sie schon voll im Griff.

Von Petra Hase