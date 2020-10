Greifswald/Anklam

In der Woche vom 5. bis 11. Oktober sind im Kreißsaal des Greifswalder Universitätsklinikums 21 Kinder geboren worden, sechs Mädchen und 15 Jungen. Sechs von ihnen sollen an dieser Stelle genannt werden.

Am 5. Oktober um 18.39 Uhr erblickte Zoey Klein aus Zirchow das Licht der Welt. Sie war 54 Zentimeter groß und 4110 Gramm schwer. Ihr folgte am Tag darauf um 0.59 Uhr Kai Müller aus Nonnendorf mit 50 Zentimetern und 3060 Gramm. Am 7. Oktober wurden geboren: um 5.07 Uhr Erik Konrad Burian aus Lodmannshagen mit 50 Zentimetern und 2850 Gramm, um 17.45 Uhr Lino Vitos Kaiser aus Mölschow mit 52 Zentimetern und 3670 Gramm, um 19.41 Uhr Jamira Wegner aus Greifswald mit 52 Zentimetern und 3710 Gramm sowie um 22.44 Uhr Levin Meier aus Greifswald mit 50 Zentimetern und 3010 Gramm.

Nachträglich sind zu nennen: Die Zwillinge Fritz und Matteo Fuchs aus Anklam wurden am 2. Oktober um 13.31 beziehungsweise 13.33 Uhr geboren. Sie brachten bei einer Körpergröße von jeweils 47 Zentimetern 2600 und 2595 Gramm auf die Waage. Hinzu kommt Marie Möller aus Groß Kedingshagen, die sich am 4. Oktober um 10.51 Uhr ins Leben strampelte. Ihr wurden 45 Zentimeter und 3735 Gramm ins Stammbuch geschrieben.

Korrekt veröffentlicht werden soll auch noch einmal Sofi Gaedtke aus Klein Zastrow in der Gemeinde Dersekow, die am 26. September um 20.38 Uhr im Uniklinikum geboren wurde. Für sie wurden 53 Zentimeter und 3545 Gramm notiert.

Sieben Geburten aus Anklam gemeldet

Aus dem Anklamer Ameos Klinikum wurden sieben Geburten gemeldet. Mats Baranowski aus Pudagla zauberte seinen Eltern am 3. Oktober um 19.10 Uhr ein Lächeln ins Gesicht. Seine ersten Körpermaße: 53 Zentimeter und 3780 Gramm. Ihm folgten am 5. Oktober um 6.44 Uhr Alyona-Galina Schellhase aus Drewelow in der Gemeinde Spantekow mit 47 Zentimetern und 2850 Gramm sowie um 14.21 Uhr Lennard Will aus Wolgast mit 49 Zentimetern und 3280 Gramm.

Alma Richter aus Anklam kam am 6. Oktober um 8.44 Uhr auf die Welt. Für sie notierte die Hebamme 53 Zentimeter und stattliche 4540 Gramm. Den ersten Schrei seines Lebens gab Axel Ehmke am 7. Oktober um 20.22 Uhr von sich. Er brachte bei einer Körpergröße von 52 Zentimetern 3340 Gramm auf die Waage. Zuhause ist er in Karlshagen. Jolina Gloe aus Wolgast wurde am 8. Oktober um 10.19 Uhr geboren. Ihr wurden 51 Zentimeter und 3310 Gramm ins Stammbuch geschrieben. Ihr folgte am selben Tag um 14.19 Uhr Tamme Floki Sill aus Zempin mit 53 Zentimetern und 3890 Gramm.

Herzlichen Glückwunsch allen frisch gebackenen Eltern, natürlich auch jenen, deren Kinder namentlich nicht veröffentlich werden sollten.

Von Jens-Peter Woldt