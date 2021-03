Greifswald/Anklam

19 Babys sind in der vergangenen Woche (8. bis 14. März) im Landkreis Vorpommern-Greifswald geboren worden: elf Mädchen und acht Jungen. 13 der Kindern kamen an der Greifswalder Universitätsmedizin zur Welt, sechs im Ameos-Klinik Anklam.

Ben Ingo Timmermann ist eines der Babys, das im Anklamer Klinikum zur Welt kam. Der kleine Junge wurde am 6. März um 7.59 Uhr geboren – mit einem Gewicht von 3710 Gramm und einer Größe von 52 Zentimetern. Er wird künftig bei seiner Familie in Torgelow leben.

Willkommen Charlotte und Aron!

Drei Tage später, am 9. März, wurde Charlotte Raabe in Anklam geboren. Sie erblickte um 3.11 Uhr das Licht der Welt. Sie war bei ihrer Geburt 2760 Gramm schwer und 45 Zentimeter groß. Ihre Eltern wohnen in Mönkebude.

Bildergalerie: Diese Babys wurden vom 8. bis 14. März geboren

Ebenfalls am 9. März kam auch Pepe Zornow, etwas später als Charlotte um 5.15 Uhr, zur Welt. Er wurde mit einem Gewicht von 3130 Gramm und einer Größe von 52 Zentimetern geboren. Seine Familie lebt in Eggesin.

Aron Hagemann wurde knapp zwei Stunden nach Pepe geboren: um 6.43 Uhr – mit einem Gewicht von 4170 Gramm und einer Größe von 51 Zentimetern. Er wird künftig bei seiner Familie in Kölpinsee leben.

Betty Eick hat am 10. März das Licht der Welt erblickt. Das kleine Mädchen wurde um 14.56 Uhr geboren – mit einem Gewicht von 3140 Gramm und einer Größe von 48 Zentimetern. Ihre Familie lebt in Reetzow/Benz.

Glückwunsch an die Eltern

Am 12. März wurde schließlich Zoe Sophie Elain Übermuth um 15.17 Uhr geboren. Sie kam mit einem Gewicht von 3030 Gramm und einer Größe von 48 Zentimetern zur Welt. Sie lebt ab sofort in Krien – und bereichert dort ihre Familie.

Die OZ wünscht allen Neugeborenen einen guten Start ins Leben und beglückwünscht die Eltern – auch die, jener Neugeborenen, die an dieser Stelle nicht namentlich erwähnt werden sollen. Herzlichen Glückwunsch!

Von OZ