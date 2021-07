Anklam/Greifswald

In der 28. Kalenderwoche 2021 haben einige Neugeborene Paare in Greifswald und Anklam zu stolzen Eltern gemacht. In Anklam haben bereits am Wochenende vom 9. Juli bis zum 11. Juli vier Babys das Licht der Welt erblickt. In der Unimedizin Greifswald wurden in der 28. Kalenderwoche 16 Babys geboren – acht Mädchen und acht Jungen.

In Anklam sind zwei Mädchen und zwei Jungen geboren. Die kleine Viktoria Lange aus Swinemünde kam am Freitagmorgen um 9.32 Uhr zur Welt. Sie wog dabei 2930 Gramm und war 49 Zentimeter groß.

Drei Babys an einem Tag geboren

Am Sonntag war im Kreissaal im Ameos Klinikum Anklam ganz schön was los. Drei Babys wurden innerhalb weniger Stunden geboren.

Zur Galerie Zwei Mädchen und zwei Jungen wurden am 9. Juli bis zum 11. Juli in Anklam geboren.

Der Anklamer Malte Thurow war der erste an dem Tag und wurde am 11. Juli 2021 um 10.26 Uhr geboren – mit 3600 Gramm und einer Größe von 52 Zentimetern.

Ebenfalls mit 3600 Gramm und einer Größe von 52 Zentimetern kam Emma Lou Siebert aus Neu Kosenow um 11.04 auf die Welt. Mit stolzen 57 Zentimetern kam Jonatan Josef Herzog aus Kölpinsee auf die Welt. Er wurde am 11. Juli um 14.45 mit 4440 Gramm geboren.

Wir wünschen allen Neugeborenen einen guten Start ins Leben und gratulieren allen frisch gebackenen Eltern herzlich – auch denen, die nicht genannt werden wollen.

Von OZ