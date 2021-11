Greifswald/Wolgast

Ein Klick und alle sind informiert – während sich im Privaten Informationen über Krankheit, Schulausfall und Neuigkeiten rasend schnell verbreiten, gehen Schulen Umwege: Dort fehlen E-Mail-Adressen von Eltern, womit die Bildungseinrichtungen auf verschiedene Kanäle setzen, um Eltern zu erreichen.

Weil in der Corona-Pandemie Infos über Infektionsfälle und daraus folgende Quarantänen und Unterrichtsausfälle häufig über WhatsApp-Gruppen geteilt wurden, wollte der Landkreis Vorpommern-Greifswald Ende Oktober Aufgaben neu verteilen. Weil Schulen schneller sind, sollten sie die Informationen weitergeben, hieß es aus dem Landratsamt. Protest: Das geht nicht, weil E-Mail-Adressen fehlen. Warum aber fehlt dieser direkte Draht zu den Elternhäusern?

Manche Schulen setzen auf Lernplattformen

An Kontakt zu den Eltern mangele es nicht, schätzt Karl-Uwe Roggow ein, Leiter des Wolgaster Runge-Gymnasiums. „Aber Eltern sind eben nicht verpflichtet, E-Mail-Adressen anzugeben“, betont er. Im Notfall erreiche man die Eltern dennoch über Handynummern oder Arbeitskontakte. Das bestätigt auch Steffen Qual, der am Greifswalder Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium unterrichtet.

„Es ist noch nie vorgekommen, dass wir Eltern gar nicht erreichen konnten“, sagt Qual. In manchen Klassen hätten alle Eltern eine Adresse hinterlegt, außerdem werde über das Portal „itslearning“ mit den Schülern kommuniziert oder wichtige Infos auf der Webseite der Schule veröffentlicht. „Wenn wir im Falle einer Quarantäneanordnung Eltern nicht direkt erreicht haben, dann haben wir die Schüler bis zum Ende des Tages entsprechend betreut.“

Elternräte als „Scharnier“

Mehr Kontaktdaten hat die Schule am Bodden in Neuenkirchen: Über die Schulplattform IServ könnten Lehrer per E-Mail in kurzer Zeit Infos an die Klassen, Lehrer und Eltern, auch die gesamte Elternschaft, weitergeben, sagt Leiter Bernd Leu. „Das hat uns in den Zeiten der Pandemie enorm geholfen, da ich dies auch am Wochenende von zu Hause aus tun kann.“

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch an der Grundschule Kinderkunstakademie in Greifswald, die zum Institut Lernen und Leben gehört, lägen von allen Eltern E-Mails und Handynummern auf freiwilliger Basis vor, sagt Rektorin Ines Rodewald-Dannenberg. „So haben wir jederzeit kurzfristig die Chance, Eltern zeitsensible relevante Inhalte zuzustellen.“

Am Greifswalder Humboldtgymnasium würden wichtige Infos per E-Mail, auf der Webseite oder der Lernplattform geteilt – hier bekommen Schüler die Nachrichten über ihre Schul-E-Mail. Zur Not bleibe auch immer das Telefonat, sagt Leiter Ulf Burmeister. „Die Erfahrung der letzten beiden Jahre hat gezeigt, dass es bei uns mit der Informationsweitergabe gut geklappt hat. In der Lernplattform befindet sich ein Vertretungsplan, der wesentliche Angaben wie Ausfall oder fachfremde Vertretung enthält.“

Anders als die Schulen selbst speichern Elternräte komplette E-Mail-Verteiler. Laut Mario Riedel, Vorsitzender des Kreiselternrates Vorpommern-Greifswald, ein Vorteil. Sie seien das Scharnier zwischen Schulleitung und Eltern, sichern den Informationsfluss. „Da wo es gefördert und gefordert wird, klappt es besser mit der Kommunikation“, sagt Riedel. Das sei aber nicht an allen Schulen der Fall.

Von Christopher Gottschalk