Greifswald vor 100 Jahren: Die „Flora“ und der „Schwedenulk“

Greifswald

Noch vor 100 Jahren war der „Schwedenulk“, das große Schützenfest der Stadt, das gesellschaftliche Ereignis des Jahres in Greifswald, ein Volksfest mit großer Ausstrahlung. Das ist längst Geschichte. Zu den architektonischen Erinnerungen an den Schwedenulk zählte bis nach der Wende das Vereinshaus der Greifswalder Schützen nahe dem Festgelände an der Stralsunder Straße, das längst abgerissen wurde. Nun existiert auch die „Flora“, Stralsunder Straße 46/47, nicht mehr.

Laut einem Beitrag des Greifswalder Lokalhistorikers Otto Wobbe aus dem Jahre 1938 befand sich hier seit spätestens 1815 eine Gaststätte. Gustav Reiser, seit 1889 Flora-Wirt, ließ einen Saal anbauen und 1905 auf dem hinteren Gelände noch ein dreigeschossiges Studentenhaus errichten. Für die Kaiserzeit war so ein, wenn man so will Studentenwohnheim, etwas Besonderes. Damals dominierte das studentische Wohnen in privaten Häusern.

Menschenströme an der Steinbeckerbrücke

Während des Schwedenulks wurden vor dem beliebten Gartenlokal Tannen aufgestellt, berichtet Wobbe. Unter Lampions saßen dann an den dafür aufgestellten Tischen Gäste, die sich während des Volksfestes vom Trubel erholen wollten. Sie hatten das gleiche Vergnügen, wie es heute viele Menschen in der Außengastronomie der Fußgängerzone oder am Markt genießen: Leute gucken. Die kamen reichlich vorbei. An der Steinbeckerbrücke flossen die Menschenströme vom Schützenplatz aus der Stralsunder Straße und der Salinenstraße zusammen und mussten danach das Steinbeckertor passieren. Das ging natürlich auch umgekehrt. Im Saal der „Flora“ konnte getanzt werden.

Gustav Reiser war der letzte Wirt. Wie Wobbe schreibt, war er Theologiestudent, gab seinen Berufswunsch aber auf und heiratete stattdessen die „sehr energische und kräftige Witwe“ seines Vorgängers. „Er wurde schon als Student von Frau Bark in häuslichen Dingen angestellt.“

Vor 100 Jahren, also 1921, schloss Gustav Reiser seine Gaststätte und zog ins Hinterhaus. Er war der letzte Gastwirt. 1931 ist Reiser gestorben. Die „Flora“ wurde für die Maschinenfabrik A. Heiliger & Co umgebaut, später die Fabrik Jaki, zuletzt nutzte sie das Autohaus Jaki.

Von Eckhard Oberdörfer