Greifswald wird zur großen Kunstmeile

Greifswald

Dem aufmerksamen Betrachter wird es aufgefallen sein: An vielen Stellen der Hansestadt gibt es rundum beklebte Litfaßsäulen und großflächige Plakate, die nicht so recht zu den üblichen Werbebotschaften passen wollen. Zeichnungen eines „Schiffsparkplatzes“ am Gleis 4, Handschriftzüge auf einer Litfaßsäule vor dem Schönwalde Center oder schlichte Backsteinoptik in der Grimmer Straße.

Es sind Arbeiten von Studenten des Caspar-David-Friedrich-Institutes, die ihre großformatigen Werke aus dem Seminar „Public Art“ an insgesamt 49 Stellen im gesamten Stadtgebiet ausstellen. Hier geht es zur Karte mit den Standorten.

Svea Sörensen hat ihre Fotografien im Theater Vorpommern gemacht. Quelle: Anne Ziebarth

Große Vielfalt: Fotos, Grafiken und Texte

Die Projektleitung hatte Rozbeh Asmani, der seit rund zwei Monaten die Professur für Neue Medien und angewandte Grafik innehat. Die Ideen der Künstler sind völlig frei entstanden, dementsprechend vielfältig sind die Plakate. Svea Sörensen zum Beispiel ist mit einer Vollformatkamera durch die verwinkelten Räume des Theaters Vorpommern gegangen und hat in ihrem Projekt „Backstage“ die melancholische Atmosphäre während des kulturellen Lockdowns eingefangen. „Das Theater hat mich immer schon fasziniert, dieser ganz besondere Zauber“, sagt sie. „Jetzt konnte ich die Bühne des Theaters gewissermaßen nach draußen verlagern und so in einen neuen Kontext stellen.“

Der Moment, die eigenen Arbeiten öffentlich „ausgestellt“ zu sehen, war etwas Besonderes. „Ich bin nachts daran vorbeigefahren und habe gesehen, dass die großflächigen Plakate sogar beleuchtet sind“, erzählt die 25-Jährige. „Das war schon toll“. Noch aufregender sei es aber zu erleben, wie Menschen vor den Plakaten stehen und über das Kunstwerk sprechen, findet sie.

Plakate von Studenten des CDF-Institutes am Gleis4. Hier „Shipparking“ von Julia Reinwarth Quelle: Anne Ziebarth

Noch mehr Interaktivität wünscht sich Niklas Washausen. Er hat auf seinen Plakaten am Gleis 4 und in der Loitzer Straße kurze Fragen notiert.„Ich frage nach ganz banalen Dingen. Zum einen, was sie gerade eingekauft haben“, erzählt der 22-Jährige. „Außerdem, wann ihr Bus kommt und drittens, wie es ihnen gerade geht.“ Die Antworten geben die Betrachter per QR-Code auf einer Website ein (wer mitmachen möchte: www.pollev.com/niklaswhat424).

„Dann folgt Teil zwei. Ich werde die Antworten in Form einer Wortwolke darstellen und über die Fragen plakatieren. Die ersten Menschen haben bereits mitgemacht.“

Litfaßsäulen Die Litfaßsäule wurde um 1850 vom Berliner Verleger Ernst Litfaß erfunden, der sowohl die Errichtung als auch die Vermarktung der Säulen übernahm, zunächst noch mit der Maßgabe, auch Nachrichten zu veröffentlichen. Es gab bereits Vorläufermodelle, die sogar beweglich konzipiert waren, also sich entweder drehten oder auf Karren durch die Stadt gezogen werden sollten. Wie viele klassische Litfaßsäulen es heute noch gibt, lässt sich schwer schätzen. Experten gehen von rund 50 000 in ganz Deutschland aus. Der Bestand an Litfaßsäulen in Deutschland geht aufgrund der veränderten Werbelandschaft stetig zurück, weil die Vermarkter meistens Verträge über Quadratmeter Werbefläche mit den Städten geschlossen haben. Kommt eine neue digitale Fläche hinzu, verschwindet dafür eine analoge.

„Ich bin keine Niete!“

Einen wundervollen Aspekt greift Jürgen Auers in seinem Plakat an der Wolgaster Straße auf. „Ich bin keine Niete“ steht dort in großen Lettern kombiniert mit der Optik einer Losniete. Das Plakat sei an Passanten gerichtet, um sie aufzubauen. „Ich meine das Ernst!“, sagt der Künstler.

Es gibt aber auch viele andere Stilformen und Darstellungen zu bewundern, zum Beispiel hyperrealistische Zeichnungen von Giacomo Orth, grobe Pixelkonstruktionen von Alina Sander, die erst aus der Entfernung wirken oder Paula Finsterbuschs 360 Grad-Selbstporträts. „Manchmal ist auch die Wechselwirkung ganz interessant“, sagt Rozbeh Asmani. „Etwa, wenn neben den Theaterfotos das Handwerk mit der Aufschrift „Etwas anständiges Lernen?“ wirbt oder neben den Selbstporträts eine Burger-King-Werbung steht. Litfaßsäulen seien als Ort der öffentlichen Kunst ideal, sie seien robust und würden von vielen Menschen wahrgenommen.

Seminarleiter von „PublicArt“ Professor Rozbeh Asmani vom CDF-Institut. Quelle: Anne Ziebarth

Litfaßsäulen auf der Höhe der Zeit

Aber ist eine Litfaßsäule überhaupt noch zeitgemäß? „Aber ja!“, ist Professor Asmani überzeugt. „Die Litfaßsäule ist ein Massenmedium und vereint viele Vorzüge des Analogen.“ Einige sind auf der Litfaßsäule vor dem Schönwalde-Center zu lesen: „Virenresistent, klimaneutral oder diebstahlsicher steht dort. Professor Asmani nennt weitere. „Meine Großmutter kann sich die genauso ansehen wie ein junger Mensch“, sagt er.

In der Corona-Zeit wie viele andere rein auf digitale Formate auszuweichen, sei für ihn keine Option gewesen, weder in der Lehre noch für die Ausstellung. „Praxis in der Kunstausbildung lässt sich digital nur schwer vermitteln.“ Auch die Präsentation und das Erleben von Kunst sei „live“ etwas ganz anderes, als beispielsweise über eine Projektion oder das Betrachten einer Datei.

Niklas Washausen verwickelt die Betrachter seiner Plakate in eine Umfrage. Quelle: Anne Ziebarth

Rund 60 Litfaßsäulen in Greifswald

Zehn Tage sind die Arbeiten der Studenten jetzt auf den Litfaßsäulen und Plakaten Greifswalds zu sehen. Möglich wurde das durch eine Kooperation unter anderem mit der Plakatunion und dem Werbehaus Ströer, das Werbeflächen kostenfrei zur Verfügung stellt. „Die Nachfrage nach Werbeflächen ist zwischendurch drastisch eingebrochen“, sagt Jens Peterssen, der Regionalleiter MVs. „Insofern passte das zeitlich ganz gut.“ Das Medium Litfaßsäule hält auch er für zukunftsfähig. „Es gibt rund 60 Litfaßsäulen in Greifswald, die Zahl bleibt auch konstant“, sagt er. „Sie sind für den Kunden relativ preisgünstig, man erreicht ein großes Publikum auch in den Wohngebieten.“

Von Anne Ziebarth