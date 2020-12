Greifswalder Alte Mensa: Vom Oldtimer zum Tesla 

Greifswald

Noch stapeln sich die gelben und grauen Plastiktabletts im großen Speisesaal der Mensa. Die Glastür aber, durch die sich täglich unzählige hungrige Studenten gedrängt haben, ist verschlossen, nur die Schilder „Dessert“ oder „Geschirrrückgabe“ künden von vergangenen Zeiten. Die Zeichen stehen auf Veränderung für den 1976 eröffneten Bau am Schießwall – der Umbau zu einem digitalen Innovationszentrum steht an.

Die Witeno (Wissenschafts- und Technologiepark Nordost) will hier einen Ort für Start-ups schaffen, junge Unternehmen mit vor allem digitalen Angeboten sollen sich hier ansiedeln und auf flexible Arbeitsmöglichkeiten mit neuester Technik zurückgreifen können. Moderne Pläne also für das denkmalgeschützte Gebäude. „Außen Oldtimer, innen Tesla“, fasst es Projektentwickler Martin Nätscher begeistert zusammen. Doch nach Lust und Laune Umbauen kann und will das Team von Witeno nicht. Die Alte Mensa steht als Einzeldenkmal der Hansestadt unter Schutz, Fingerspitzengefühl der Architekten und neuen Betreiber ist gefragt.

Architekt der Alten Mensa kann bei Planungen mitreden

Im Planungsprozess konnte jetzt etwas wohl Einzigartiges realisiert werden. Das mit der Aufgabe betraute Architekturbüro BAP aus Berlin kann sich mit dem Architekten der Alten Mensa über die Entwicklung austauschen. Ulrich Hammer ist zwar mittlerweile 90 Jahre alt, aber immer noch eine Ausnahmeerscheinung. Hellwach, blitzgescheit und sehr interessiert am Schicksal „seines“ Baus. Über eine Videoschaltung aus dem „Basislager“ der OSTSEE-ZEITUNG in Rostock war er für eine Konferenz mit den Architekten, Projektträgern und dem Denkmalschutz in Greifswald zugeschaltet. Projektmanagerin Annelie Bänsch von Witeno hatte das kurzerhand organisiert, um die Belastung für den Architekten möglichst gering zu halten. Schnell war klar: Ulrich Hammer unterstützt die Pläne, ein digitales Innovationszentrum einzurichten, auch wenn das mit Umbauten verbunden ist.

Ulrich Hammer bei der Videoschalte mit dem Planungsbüro BAP. Im Gespräch ging es um die Zukunft der Alten Mensa in Greifswald Quelle: Annelie Bänsch

Denkmal muss weiterleben

„Dass mein Gebäude ein Denkmal geworden ist, freut und ehrt mich. Aber es muss weiterleben“, findet Ulrich Hammer. „Ein Denkmal, was nur konserviert wird, hat keine Zukunft.“ Er hat unter anderem die Rostocker Stadthalle entworfen, auch die Pläne für die Mensa der Rostocker Universität (abgerissen 2001) sind an seinem Schreibtisch in der damaligen Industrieprojektion Rostock entstanden.

Die Hammer-Mensa Die Alte Mensa der Universität Greifswald entstand 1975/76 nach den Plänen des gebürtigen Hamburgers Ulrich Hammer. Zuvor hatte er bereits ein ähnliches Modell für die Rostocker Universität entwickelt. Grundlage war ein generelles Grundrisskonzept des Architekten Ulf Zimmermann der TU Dresden, der ein Raummodell entwickelt hatte, das die Funktionsbereiche der Mensa in den Kern des Gebäudes legt und die Speisesäle außen gruppiert. Im Unterschied zu Dresden wurde in Greifswald kein Stahlskelett verbaut, sondern das Haus im damals brandneuen Universalgeschossbau in Betonfertigteilen errichtet. Ulrich Hammer hat große Teile der Universitätsplanungen in der Südstadt Rostocks ausgeführt, auch die Stadthalle gehört zu seinen Bauten.

„Die Rostocker Mensa wurde 1970 fertig, bald darauf meldete die Universität Greifswald den Wunsch an, auch so eine Mensa zu bekommen“, erzählt er. „Baugleich waren die Gebäude aber nicht, einige Details habe ich verändert. Die Studenten sollten ja schließlich wissen, ob sie jetzt in Greifswald oder in Rostock essen gehen.“ Dazu kam die unterschiedliche Topografie der Standorte, wegen der Hanglage am Schießwall unterkellerte der Architekt die Greifswalder Mensa. Hier residiert heute nicht nur ein Studentenclub, die Betreiber stießen bei den Begehungen auf eine interessante Überraschung: Zahlreiche Luftschutzräume künden von der „zentrale Leitstelle der Zivilverteidigung“ zu DDR-Zeiten.

Kreative Planungen laufen noch

Hier soll nach dem Willen der neuen Betreiber ein aktives Museum mit Showroom entstehen, die kreativen Planungen sind in vollem Gange. „Für den Keller hatten wir die Kombination aus alt und neu vorgesehen“, erklärt Wolgang Blank. „Also die alten Gegebenheiten nutzen, eventuell auch die alte rechentechnische Sammlung der Uni zeigen.“ Dem gegenüber könnten moderne Möglichkeiten der Digitalisierung ausgestellt -und genutzt -werden, so zum Beispiel ein 3D-Drucker. Auch eine Cafeteria ist im Gebäudekomplex wieder vorstellbar.

Hauptbestandteil des Gebäudes sollen aber verschiedene Arbeitsmöglichkeiten werden, Konferenzräume, Studios, Büros und Bereiche für den zwanglosen Austausch. Die Architekten des Berliner Planungsbüros schlagen deshalb einen Lichthof im Zentrum vor, um die Lichtverhältnisse in den innen liegenden Bereichen zu verbessern. „Das waren früher ja Bereiche, in denen die Technik und Lager für die Mensa untergebracht waren“, erläutert Witeno-Chef Wolfgang Blank. „Wir möchten aber gerne Arbeitsmöglichkeiten dort schaffen.“

Treppenaufgänge müssen abgetrennt werden

Ein Vorschlag, bei dem sowohl Andrea Henning von der Greifswalder Denkmalschutzbehörde als auch Ulrich Hammer mitgehen können. „Völlig nachvollziehbar“, so der 90-Jährige. „Ob sie sich nicht doch für eine quadratische Lösung entscheiden, bleibt ihnen überlassen.“ Kniffliger wird es bei der Raumaufteilung im Eingangsbereich. „Wir werden aus Brandschutzgründen die beiden prägenden Treppenaufgänge abtrennen müssen“, so Torsten Möbis, Geschäftsführer der BAP. „Aber es gibt mittlerweile transparente Lösungen, sodass der Eindruck erhalten bleibt.

Wohin mit dem Frankenstein?

Eines der zentralen Elemente des Eingangsbereichs allerdings könnte sich zur Herausforderung entwickeln. Das 22 Meter lange Wandbild „Studenten in der sozialistischen Gesellschaft“ des Künstlers Wolfgang Frankenstein passt mit seinen Dimensionen nicht so recht ins Konzept. „Ich erinnere mich, dass Professor Frankenstein damals vehement darauf bestanden hat, das Bild müsse deckenhoch sein“, so Ulrich Hammer. „Nun ist es so. Aber es ist definitiv ein prägendes Element des Eingangsbereichs.“ Die neuen Betreiber hatten zunächst vorgeschlagen, das opulente Wandbild in das geplante Museum in den Keller zu verlagern, alternativ auch in einem Bereich im oberen Stockwerk.

Die Mensa am Schießwall mit dem Gemälde von Wolfgang Frankenstein. Quelle: Eckhard Oberdörfer

Hier allerdings ist dann auch für Andrea Henning die Grenze des Zulässigen erreicht. „Das gesamte Gebäude steht unter Denkmalschutz, nicht nur die Fassade“, erinnerte sie. „Das Bild muss im Eingangsbereich bleiben.“ Möglicherweise könne man aber ein Segment des Bildes heraustrennen und nach vorne rücken, das müsse aber genauer untersucht werden. Man wolle das Gemälde in jedem Fall entsprechend würdigen und denke über weitere Lösungswege nach, betonte Blank. „Ich finde, wir sollten uns an diesem Detail jetzt nicht festbeißen“, wandte Ulrich Hammer ein, sofort wieder als Mediator und Moderator präsent. „Dazu können wir ein anderes Mal kommen.“

„Raum-in-Raum-Lösungen“ für die Speisehallen

Ihm sei vor allem das Erhalten des Raumeindrucks wichtig, insbesondere was die Speisesäle angehe. Hier sollen kleine „Raum-in-Raum“-Arbeitssegmente entstehen, die trotzdem noch den ursprünglichen Sinn und Zweck der Halle erkennen lassen. Vielen ehemaligen Studenten wird auch noch die strukturierte Decke in Erinnerung sein. „Kunstlederbezogene Hartfaserelemente auf einer Holzmatrix, extra an der Fachschule Heiligendamm entwickelt“, beschreibt Hammer präzise. „Das dürfte brandschutztechnisch nicht ganz einfach werden.“

Dachterrasse? Bedingt möglich!

Der Zustand der Decke im Speisesaal müsse erst bewertet werden, sind sich die Beteiligten einig. „Wenn die Decke nicht zu erhalten ist, könnte man ja mit einem ausgestellten Ausschnitt an die Struktur erinnern“, schlägt Denkmalschützerin Hennig vor. „Einen historisierenden Nachbau halte ich hier nicht für angebracht.“ Auch eine mögliche Dachterrasse und Dachbegrünung steht noch zur Debatte – wenn dann aber nur im inneren Bereich, ein Geländer an der Außenkante würde den Außeneindruck der horizontalen Traufe maßgeblich stören. Ein Statiker müsse in jedem Fall ran, meint Hammer. Die verbauten Stahlbetonbinder und Kassettendecken seien nur bedingt für eine solche Nutzung geeignet.

Im Frühjahr soll es weitergehen – am liebsten vor Ort

„Wir beschäftigen uns viel mit der Weiternutzung von Denkmalen“, beschreibt Torsten Möbis, Geschäftsführer des Planungsbüros BAP zum Abschluss der Sitzung. „Aber dass man mit dem Architekten des Denkmals sprechen kann, ist einmalig. Ein tolles Erlebnis, für das wir dankbar sind.“ Geht es nach dem Willen aller Beteiligten, geht der Austausch weiter – im Frühjahr mit direktem Kontakt, Rundgang und weiteren Planungen. Am liebsten in der Alten Mensa.

Von Anne Ziebarth