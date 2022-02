Greifswalder Apothekerinnen wollen impfen: Das sagen sie zur Kritik der Ärzte

Greifswald

Wer darf impfen und wer nicht, war die Kernfrage hinter dem Disput, der seit dieser Woche zwischen Apothekern und Ärzten ausgetragen wird. Auslöser waren Apotheker, die anonym erklärten, sie würden von Ärzten geradezu bedrängt. Die Drohung: Fangt ihr an zu impfen und übernehmt damit unsere Aufgabe, kaufen wir unseren Sprechstundenbedarf nicht mehr bei euch.

Eine harsche Ansage. Die Argumente der Ärzte: Apotheker mit einer pharmazeutischen Ausbildung seien den Risiken einer Impfung nicht gewachsen. In Greifswald stecken zwei der Apotheken gerade mitten in den Vorbereitungen, ebenfalls mit den Impfungen zu beginnen. Was sagen sie zu den Vorwürfen der niedergelassenen Mediziner?

Im Zweifel wird der Arzt konsultiert

Juliane Peschel leitet die Lindenapotheke in Greifswald. Bereits im Januar wurden die ersten Mitarbeiterinnen in dem Kurs auf die Impfungen in der Apotheke vorbereitet. Das hat sie auch bereits öffentlich kundgetan. Negative Rückmeldungen gab es deswegen nicht. Keine Drohungen, keine Anfeindungen – auch nicht von befreundeten Medizinern. Sie könne die Kritik, welche Kolleginnen von ihr abbekommen haben sollen, auch nicht nachvollziehen.

Sie wolle niemandem die Arbeit wegnehmen. „Wir wissen selbst gar nicht, wie groß die Nachfrage ist.“ Aktuell scheint die Lust derjenigen, die bis jetzt noch nicht geimpft oder geboostert sind, auch nicht sonderlich hoch zu sein. Aber wer weiß, gibt Peschel zu bedenken, vielleicht kommt ja noch eine vierte Impfung oder eine Immunisierung gegen Omikron – dann könnten sie und ihre Mitarbeiter helfen.

Ein Argument, dass im Laufe der Woche vom Chef der Ärztekammer des Landes, Andreas Crusius, angebracht wurde, drehte sich um die medizinischen Fähigkeiten der Apotheker. Bei Nebenwirkungen oder Risiken könnten Fehler passieren, die Gesundheit der Impfwilligen gefährdet werden. Peschel widerspricht. „Wir machen auch eine Anamnese. Wenn dort Fragen bleiben oder es besonders schwierige Fälle gibt, würde ich im Zweifel von mir aus einen Arzt konsultieren.“ Sicherheit geht für sie vor. Ab März beginnt ein weiterer Kurs, in dem auch ihre Angestellten sitzen werden. Dann will sie das Impfen bei sich anbieten.

Geringe Nachfrage: Apotheker werde nicht gebraucht

Nicht sehr begeistert von der Initiative der Apotheker ist der Greifswalder Orthopäde Dr. Alexander Zach. Er selbst impft im normalen Praxisbetrieb nicht, hat aber bereits mehrere Impftage an ausgewählten Wochenenden durchgeführt. Zuletzt Mitte Januar. Die Rückmeldungen waren eher dürftig. Ein Grund, wieso er der Meinung ist, dass es die Unterstützung der Apotheker gerade nicht braucht. „Die Nachfrage im Kreis ist klein. Das schaffen die Ärzte und das Impfzentrum auch so.“ Er selbst kennt keine Fälle, in denen Kollegen Apotheker bedroht haben sollen.

Er fragt sich jedoch auch, wie die Pharmazeuten wohl reagieren würden, wenn die Mediziner plötzlich selbst Medikamente verkaufen würden. Zudem stützt er die Argumente von Crusius: „Das Verabreichen einer Spritze ist Körperverletzung. Nicht auszudenken, wenn etwas schiefgeht.“ Ärzte seien befugt, diesen Eingriff vorzunehmen. Crusius hatte im Laufe der Woche erklärt, dass Apotheker nur einen fünfstündigen Kurs absolvieren müssten, in dem sie nur Reanimation lernten.

Apotheken sind Teil des Ganzen

Pia Stübs von der Jacobi-Apotheke steht kurz vor dem Abschluss des Kurses. Sie widerspricht Crusius deutlich. Ja, der praktische, fünfstündige Kurs gehöre dazu. Allerdings gäbe es auch einen Theorieteil, der mit einer Prüfung abgeschlossen werden muss. Die aktuelle Debatte und Anfeindungen stimmen sie nachdenklich. Sie begreife den Schritt, auch die Apotheker impfen zu lassen, als Teil des Ganzen. „Wir haben Schnelltests angeboten, die Masken verteilt, wir übernehmen die Verteilung der Impfstoffe und des Zubehörs. Wir wollen niemandem etwas wegnehmen“, erklärt die Chefin der Jacobi-Apotheke.

Ihr ginge es so oder so nicht um die großen Mengen an Menschen, die sie impfen wolle – das könne die Apothekerin gar nicht leisten. „Wir müssen schauen, dass wir genug Impfwillige für einen Termin zusammenbekommen.“ Sie wird den Impfstoff von Biontec anbieten. Sechs Impfdosen sind in einer Ampulle, die dann auch an einem Tag aufgebraucht werden muss.

Apothekerin hat von Anfeindungen gehört

Auch die rechtlichen Bedenken der Mediziner wischt sie vom Tisch. „Ich hatte natürlich Kontakt mit der Versicherung. Es ist alles geklärt, es gibt keine Probleme. Wir gelten als impfende Apotheke, damit hat es sich“, erklärt Stübs. So sehr die Anfeindungen der Ärzteschaft sie betrüben, so wenig ist sie verwundert. Sie kennt das Problem. „Vom Hörensagen weiß ich, dass es dieses Verhalten teilweise bereits gab, als einige Apotheken in Modellregionen eine Grippeschutzimpfung angeboten haben.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Stüps will vor allem ein niedrigschwelliges Angebot schaffen. „Wir erreichen ein ganz anderes Publikum als niedergelassene Ärzte und Fachärzte“, erklärt sie und meint damit vor allem ein jüngeres und migrantisches Publikum. Dass sie keine Massen impfen wird, ist ihr klar. Doch für sie hat es sich ab der ersten Dosis gelohnt.

Von Philipp Schulz