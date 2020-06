Greifswalder Bachwoche trotzt Corona-Krise

Greifswald

Eigentlich sollte vom 8. bis 14. Juni die 74. Greifswalder Bachwoche stattfinden. Das Festival Geistlicher Musik im Norden hat viele Liebhaber. Tausende kommen alljährlich zu den Konzerten in die Stadt. Aber Corona hat auch diesen kulturellen Höhepunkt 2020 leider vereitelt. „Die großen Konzerte und Musiken wurden ins nächste Jahr verschoben“, bedauert Dompastor und Bachwochen-Sprecher Tilman Beyrich.

Die gute Nachricht: Immerhin werde es ein digitales Angebot von Kurz-Konzerten geben, abrufbar am Sonnabend, dem 13. Juni, ab 14 Uhr auf der Internetseite der Bachwoche. „Dennoch …!“ lautet das Motto dieser ungewöhnlichen Bachtage – digital. „Aber der Bachwochen-Festgottesdienst am 14. Juni um 10 Uhr im Greifswalder Dom – der wird live stattfinden“, frohlockt Beyrich.

Fünf Video-Konzerte aufgenommen

Von Montag bis Mittwoch wurden im Greifswalder Dom, in der Marienkirche und in der Aula der Universität die Konzert-Videos produziert. In der Reihenfolge: Clavicordmusik – Orgelkonzert – Liederabend – Chormusik – Bach zur Nacht bilden die Konzerte die gewohnten Formate der Bachwoche ab. „So können die Liebhaber, die gewöhnlich im Juni nach Greifswald kommen, wenigstens aus der Ferne ein wenig Bachwochen-Atmosphäre nacherleben“, so Beyrich.

Beim Festgottesdienst am Sonntag wird es dann fast wie immer sein. Zwar dürfen coronabedingt nur 200 Gäste in den Dom. Gleichzeitig können jedoch noch einmal 150 weitere Gäste dem Gottesdienst per Videoleinwand auf der Domwiese folgen. Zur Aufführung gelangt die Bach-Kantate „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ unter Leitung von Landeskirchenmusikdirektor Frank Dittmer. Die Predigt hält Bischof Tilman Jeremias.

Während in der Kirche derzeit kein Gemeindegesang erlaubt ist, daher nur ein kleiner Chor von acht Sängern auftritt, kann draußen auf der Wiese mitgesungen werden. Der Greifswalder Domchor wird ebenfalls mit einstimmen.

Voranmeldung für Gottesdienst ist sinnvoll

Da manche Ältere kein Internet haben, wird für sie am Sonnabend ab 14 Uhr im Dom eine Leinwand aufgebaut. Somit können auch sie die Bachwochen-Konzerte erleben. Einen Kartenvorverkauf gibt es in diesem Jahr nicht. Beim Festgottesdienst ist der Eintritt frei. Allerdings bitten die Veranstalter darum, sich möglichst per E-Mail (presse@greifswalder-bachwoche.de) vorher anzumelden (unter Angabe einer Telefonnummer) oder rechtzeitig vor Beginn zu erscheinen, um sich in die Teilnehmerlisten einzutragen. Hierbei handelt es sich um eine Auflage wegen der Corona-Pandemie, die Listen gehen danach an das Gesundheitsamt des Landkreises.

