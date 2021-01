Greifswalder Berufsreife-Schüler helfen obdachlosen Kindern in Berlin

Greifswald

Ausreichend zu essen, Kleidung und Schulsachen, Wärme und Geborgenheit. Was für die meisten Kinder und Jugendlichen in Deutschland selbstverständlich ist, haben viele Kids in Berlin nie wirklich kennengelernt. Familie – für sie ein Fremdwort. Laut Verein Straßenkinder e. V. sind es Hunderte Minderjährige, die aus ganz verschiedenen Gründen auf der Straße leben – und im besten Fall von Streetworkern betreut werden.

Ihr Schicksal macht nicht nur betroffen, sondern auch aktiv, wie das Ostseebildungszentrum Greifswald jetzt beweist. 16 junge Erwachsene, die dort nach einem fehlgeschlagenen Schulabschluss ihre Berufsreife erwerben, sammeln Sachspenden für obdachlose Jugendliche in Berlin und wollen diese mit Transportern am Freitag in die Bundeshauptstadt fahren.

Projektmanagerin Anika Habermann: „Aus 16 Einzelkämpfern wurde ein Team.“ Quelle: Petra Hase

Projektmanagement im Fach Sozialkunde

Die Sache ins Rollen brachte Sozialkundelehrerin Anika Habermann, seit diesem Schuljahr neu an der Bildungseinrichtung. „Als Psychotherapeutin widme ich mich oft dem Coaching von Führungskräften“, erzählt die 47-Jährige, die 2014 ihr Unternehmen „Insel-Seminare“ auf Usedom gründete. Dadurch sei ihr die Idee gekommen, den Schülern der Berufsreife-Klasse nicht trockenen Unterrichtsstoff zu vermitteln, sondern handfestes, zukunftsweisendes Projektmanagement zu lehren. Und zwar ganz konkret mit einem sinnstiftenden Zweck. Ökologisches oder soziales Engagement? „Das war allen neu“, blickt Anika Habermann auf die Anfänge im Spätherbst vorigen Jahres zurück. Die jungen Frauen und Männer hätten es in der Vergangenheit selbst schwer gehabt. Hinter ihnen läge ein bewegtes Leben. „Manche von ihnen sind schon mit 13 oder 14 Jahren von der Schule abgegangen. Die Gründe sind vielschichtig“, sagt sie. Und so fiel die Entscheidung sehr rasch für ein soziales Projekt – die Unterstützung der Straßenkinder Berlins.

Jeder Schüler hat spezielle Aufgaben

„Ich gebe den Obdachlosen hier auch Geld. Die wenigsten haben sich das Leben auf der Straße ausgesucht, werden aber trotzdem von der Gesellschaft abgestempelt“, sagt Nick Below. Der 22-jährige Schüler berichtet vom Schicksal eines gleichaltrigen Bekannten, der ohne Wohnung ist. Eine Geschichte, die ihm nahegeht, weshalb er sich auch schnell für das soziale Projekt erwärmen konnte. Ein Projekt, in dem jeder seine ganz besondere Mission erhielt. „Ich schrieb E-Mails an Unternehmen und bat um Unterstützung“, erzählt Nick Below.

Lydia Müller indes war für die To-do-Liste aller Teilnehmer verantwortlich. „Ich notierte alle Aufgaben und musste sie auch oft daran erinnern“, plaudert die 18-Jährige mit einem Lachen aus dem Nähkästchen. Anika Habermann ist trotzdem stolz auf ihre Schüler: „Aus 16 Einzelkämpfern wurde ein Team. Sie tauschten sich untereinander aus, widmeten sich zu zweit oder dritt den einzelnen Aufgaben, kontaktierten Sponsoren, kümmerten sich um die Finanzen“, verdeutlicht sie. Am Ende mit einem riesigen Erfolg. Nicht nur, dass unzählige Kleider- und andere Sachspenden für den Transport nach Berlin bereitliegen. Auch über 1500 Euro kamen dank der Crowdfunding-Plattform 99 Funken der Sparkasse Vorpommern zusammen.

Musiker Arno Zillmer unterstützt das Projekt

Für den Musiker Arno Zillmer ein Grund, das Anliegen der Heranwachsenden zu fördern. „Ich verstehe mich als Sprachrohr des Projektes“, sagt der gebürtige Usedomer, der früher selbst jahrelang als Sozialpädagoge mit Straßenkids in Berlin arbeitete. Mit seiner Open-Mic-Bühne in der „Wabe“ Berlin versucht er, auch jungen Talenten ein Sprungbrett zu bieten. „Ich finde es wunderbar, wenn junge Leute, die in der Vergangenheit viel Mist gebaut haben, den Mut finden, neu durchzustarten und etwas verändern wollen“, sagt Zillmer, der auch mal Wahl-Greifswalder war. Daher werde er seine Kontakte nutzen, um das soziale Projekt der Berufsreife-Klasse weiter zu unterstützen. Zillmer, der halb auf Usedom, halb in Berlin lebt, gab erst im September vorigen Jahres ein Konzert auf der Insel.

Idee kam vom Bildungscampus MV

Dort, konkret in Zinnowitz, ist der Bildungscampus Mecklenburg-Vorpommern zu Hause. Eine gemeinnützige Stiftung, die sich – wie der Name sagt – der Bildung speziell junger Menschen verschrieben hat. Bereits im Frühjahr 2020 startete dort die Aktion „Spenden statt Hamstern“ zugunsten der Obdachlosenhilfe. „Getreu dem Motto ‚#Mitmachen, es könnte ja gut werden‘ sammelten unsere Projektteilnehmer eine große Menge Sachspenden und motivierten Freunde und Förderer auf Usedom und in Wolgast, es ihnen gleichzutun“, sagt Anika Habermann, die im Stiftungsvorstand aktiv ist. Letztlich war es diese Idee, die die Schüler der Berufsreife-Klasse in Greifswald beflügelte.

Nick Below und Lydia Müller wollen beide am Freitag mit auf Reisen gehen, wenn Kleidung, Schuhe, Lebensmittel, Hygieneartikel, Schlafsäcke und Isomatten dem Verein Straßenkinder e. V. überreicht werden. Ein Projekt, das sicher lange nachhallen und sie bei ihren weiteren Vorhaben motivieren wird. Denn mit der Berufsreife im Sommer ist nur ein Zwischenstopp erreicht. Das nächste Ziel lautet: Start der Berufsausbildung.

