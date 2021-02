Greifswald/Wolgast

Eher durch Zufall ist Erhard Kiehnbaum zum Katzenfreund geworden und dafür in der Roßmühlenstraße mittlerweile bekannt. Doch nun vermisst er eine treue Freundin und Weggefährtin. „Mama Pünktchen“ nennt er das Tier, das er als „Hofkatze“ bezeichnet. „Sie hat hier ihr Futter bekommen und hat auch einen Unterschlupf unter dem Balkon“, erklärt der Greifswalder. Gelebt hat die Katze, die Erhard Kiehnbaum auf zehn Jahre alt schätzt, jedoch schon immer im Freien.

Nachdem aber kürzlich zwei fremde Frauen die Katze auf dem Hof beobachten, ist das Tier verschwunden. „Sie haben mich auf die Katze angesprochen und machten sich wohl Sorgen, dass das Tier ein warmes Zuhause bräuchte“, erinnert sich der Rentner. „Ich habe ihnen aber erklärt, dass sie es nicht anders kennt und daran gewöhnt ist. Und wenn sie gerne etwas für die Katze tun wollen, hätten sie sie gerne gelegentlich füttern können oder ihre Behausung verschönern.“ Zwei Tage nach diesem Gespräch beobachtete ein Nachbar jedoch, dass eine Frau das Tier mitnahm. Seit dem 21. Januar ist Mama Pünktchen verschwunden.

Ohne die treue Weggefährtin

„Ich habe ja viel Verständnis dafür, dass man überlegt, was kann man für ein Tier tun. Aber einfach mitnehmen und über Menschen hinwegsehen, die eine Bindung zu ihm haben, verstehe ich nicht“, sagt der 74-Jährige. Dabei ist er nicht der Einzige, der die Hofkatze vermisst. Auch seinem eigenen Kater, der mit ihm in der Wohnung lebt, scheint etwas zu fehlen. „Ich habe das Gefühl, dass er traurig ist. Seine Gefährtin fehlt“, meint Kiehnbaum.

Denn täglich war der Senior mit den Tieren unterwegs. Sein Stubenkater folgt ihm stets auf dem Fuße oder läuft sogar ein Stück vor. Sitzen sie dann gemeinsam auf der Bank an der Promenade, sind sie dort ein gewohnter Anblick. Seit einem Jahr hat sie dorthin auch Mama Pünktchen begleitet, so wie auch schon zuvor ihr Sohn „Pünktchen“, der mittlerweile nicht mehr lebt.

„Waren wir auf dem Hof, kam sie und schmiegte sich um meine Beine, suchte Kontakt“, so der Greifswalder. Sein Stubenkater und die Hofkatze freundeten sich an. Anzeichen, dass sie mit ins Haus wollte, gab es aber keine. „Sie trat nie über die Schwelle. Das Gehäuse, das ich schon für ihren Sohn als Unterschlupf gebaut habe, hat aber auch sie manchmal genutzt.“

Wohl ihr ganzes Leben hat das Tier bisher auf dem Hof in der Roßmühlenstraße oder in der nahen Umgebung verbracht. Lediglich in der Zeit nach ihrer Sterilisation fehlte ihr Anblick. „Sie nun aus ihrer vertrauten Umgebung zu reißen, wenn auch vielleicht mit besten Absichten, ist nicht gut“, meint Erhard Kiehnbaum und hofft darauf, dass Mama Pünktchen vielleicht doch wieder in ihr Revier findet. „Sie hatte Futter, hatte Unterschlupf und einen Menschen, dessen Zuneigung sie hatte. Es war ihr Zuhause.“

Isoliert im Katzenhof

Eine Woche später bekam Erhard Kiehnbaum Gewissheit, was mit Mama Pünktchen geschehen ist. In einem Brief an ihn hat die Frau ihm mitgeteilt, dass sie die Katze mitgenommen und dem Katzenhof Wolgast übergeben hat, da es ihr dort besser gehen würde. Dass Mama Pünktchen auf dem Katzenhof angekommen ist, kann Michelle Sauck bestätigen.

Eigentlich ist dies ein Domizil für Notfälle – verletzte Katzen oder Tiere, denen es anderweitig schlecht ergeht. Daher hatte Michelle Sauck die Aufnahme der Katze anfangs auch abgelehnt. Da die Anruferin allerdings darauf beharrte, dass man sich nicht ausreichend um das Tier kümmern würde, stimmte sie letztendlich der Aufnahme zu. „Allerdings unter der Bedingung, dass der Herr, der sich bisher gekümmert hat, dem zustimmt“, sagt Michelle Sauck. Dieser wusste jedoch nichts davon.

Die Leiterin des Wolgaster Katzenhofs bestätigt, dass es dem Tier gut geht. „Der Gesamtzustand ist gut, sie sieht auch gepflegt aus“, sagt Michelle Sauck. Nach der üblichen Quarantäne ist die Katze nun zur Eingewöhnung in einem geschlossenen Zimmer, bevor sie dann den Rest des Hauses oder auch das Freigelände erobern kann.

„Glücklich ist sie hier aber nicht, was verständlich ist, wenn man sonst nie eingesperrt war. Sie ist scheu und schüchtern“, schätzt Michelle Sauck den Gemütszustand des Tieres ein. Aus ihrer Sicht würde auch nichts dagegen sprechen, das Tier wieder in ihr gewohntes Revier zu entlassen, zumal die Aussagen der abliefernden Dame denen von Herrn Kiehnbaum widersprechen. „Wir wollten nur helfen“, sagt Michelle Sauck.

„Schon fast Tierquälerei“

Tiernotretter Klaus Kraft wird öfter mit solchen Anfragen konfrontiert. „Doch Tiere, die ihre Freiheit genießen, weil sie es gar nicht anders kennen, bekommt man nicht zahm“, sagt der Leiter der Tiernotrettung Greifswald. Schließlich haben Katzen dank ihres Fells auch ausreichend Schutz vor der Kälte.

„Wenn das Tier dort zehn Jahre gelebt hat, ist das ihr Revier. Für sie bricht alles zusammen, sie kann sich nicht orientieren. Das ist verkehrte Tierliebe, eigentlich schon fast Tierquälerei“, fasst er zusammen. „Das Tier wurde versorgt und ist kastriert – also alles gut. Es zurückzugeben wäre das Vernünftigste“, meint auch Klaus Kraft. Dies ist nun auch geplant. Das Katzenhaus Wolgast plant, die Katze im Laufe der nächsten Woche wieder in ihr Revier zu entlassen.

Von Wenke Büssow-Krämer