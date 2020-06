Greifswalder Erfolgsgeschichte in Corona-Zeiten: 100 Tage Abstrichzentrum 

Greifswald

Seit etwas über 100 Tagen steht vor der Universitätsmedizin Greifswald ein weißer Container, abgetrennt durch einen Bauzaun, rot-weiße Warnbaken markieren eine Zufahrt für Autos. In diesem weißen Kasten verbirgt sich das Abstrichzentrum, hier werden gleich einem „Drive-in“ Proben auf das Coronavirus durch das Autofenster genommen – und zwar ohne, dass die getesteten Personen aussteigen müssen. Während aufgrund nachlassender Nachfrage die meisten anderen der insgesamt 16 Abstrichzentren im Land zum 1. Juli geschlossen werden, bleibt das Abstrichzentrum in Greifswald geöffnet.

Planung innerhalb von 24 Stunden

Anlass für einen Rückblick auf eines der logistisch anspruchsvollsten Projekte der UMG des vergangenen Jahres. „Es war beeindruckend“, erinnert sich Assistenzarzt Dr. Hannes Schuler, der das Abstrichzentrum seit der Eröffnung am 12.März begleitet. „Nachdem die politische Entscheidung für ein Abstrichzentrum gefallen war, haben sich Gebäudetechnik, IT, Hygiene und viele andere Abteilungen der Universitätsmedizin innerhalb von Stunden zusammengefunden und losgelegt.“

Anzeige

So entstand innerhalb weniger Tage ein voll funktionsfähiges Abstrichzentrum mit eigenem Kassensystem, Computern und einem Durchfahrtszelt.

Weitere OZ+ Artikel

Ein Bild aus den Anfangstagen des Abstrichzentrums. Das Vorzelt wurde erst später aufgebaut. Quelle: UMG

Container steckte im Stau

Doch ausgerechnet das Herzstück, der Container, ließ wegen eines Staus auf der Autobahn auf sich warten. Die Zeit wurde knapp. „Letztendlich kam der Container am Mittwochabend. Der musste dann ja noch mit Technik ausgestattet werden“, erzählt Schuler. „Donnerstag früh wurden die Mitarbeiter geschult. Um 10 Uhr haben wir eröffnet.“

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Wie viel Einfallsreichtum im Detail notwendig ist, zeigt das Lesegerät für die Krankenkassenkarten. Die Tastatur, in die die Chipkarte eingesteckt wird, wurde kurzerhand in einer Aufbewahrungsbox aus Plastik untergebracht, die wurde wiederum an der Außenseite des Containers fixiert.

„Die Bedienung sollte von der Außenseite möglich sein“, erklärt Schuler. „Und außerdem müssen alle Geräte gut abwischbar sein, damit man sie desinfizieren kann.“

Besondere Situationen erfordern besondere Lösungen: Hier die Konstruktion des Kartenlesegerätes. Quelle: Anne Ziebarth

Wie viele Menschen das Testzentrum nutzen würden, war nicht abzuschätzen. „Am ersten Tag blieb der große Ansturm aus“, sagt Schuler. Am Donnerstag wurden 19 Abstriche genommen, Freitag waren es bereits 82. Am Montag allerdings explodierte die Nachfrage.

„An diesem Tag haben wir 150 Abstriche genommen“, so Schuler. „Das war ein Tag, den wir wohl alle in Erinnerung behalten werden.“ Die Autoschlange der Wartenden war so lang, dass es Verkehrsbehinderungen auf den Zufahrtsstraßen gab. „Ich bin mit Polizisten losgegangen, um den Verkehr auf dem Gelände der Unimedizin zu regeln“, so Schuler.

Gute Stimmung bei den Mitarbeitern des Abstrichzentrums Quelle: Anne Ziebarth

„Die Zufahrt zur Notaufnahme ist zwar auf der anderen Seite, aber trotzdem müssen ja Patiententransporte irgendwie durchkommen. Schließlich mussten wir sogar Menschen aus der Warteschlange nach Hause schicken.“

Abstrichzentren in MV Insgesamt gibt es seit März 16 Abstrichzentren in Mecklenburg-Vorpommern, zum 1. Juli werden die meisten geschlossen, die Standorte in Greifswald und Rostock bleiben offen. Patienten, die sich hier testen lassen wollen, müssen über eine Überweisung des Hausarztes verfügen, welche die Praxis vorab an das Abstrichzentrum übermittelt. Über 98 790 Corona-Tests sind in den vergangenen Monaten in MV durchgeführt worden.

Stimmung der Mitarbeiter trotz der Menschenmengen nicht gekippt

Die Stimmung beim Team des Abstrichzentrums sei aber trotz der angespannten Situation nicht gekippt. In Spitzenzeiten arbeiteten hier sechs Studentische Mitarbeiter. „Die Motivation bei allen Beteiligten war riesig. Sicherlich hat man sich zwischendurch gefragt, wie das weitergehen soll“, so Schuler. „Aber wir hatten nie das Gefühl, es wäre nicht irgendwie machbar.“

Das sei übrigens auch eine Erkenntnis, die er aus der Corona-Pandemie mitnimmt. „Auch jetzt wissen wir nicht, wie sich die Testzahlen weiterentwickeln“, sagt er angesichts der Ferienzeit und der Schließung der anderen Testzentren. „Aber ich bin zuversichtlich, dass wir es meistern können.“

Die Überweisung wird normalerweise vom Arzt gefaxt. Am Anfang gab es noch Patienten, die Papierdokumente mitbrachten. Quelle: Anne Ziebarth

Über 2700 Abstriche seit März

Mittlerweile hat sich die Nachfrage nach Corona-Tests eingepegelt. Rund 30 Abstriche werden pro Tag im Abstrichzentrum genommen, dazu kommen weitere Tests von neuaufgenommenen Patienten oder Mitarbeitern. Insgesamt wurden seit dem 12. März bis zum 26. Juni 2787 Abstriche genommen. Ein Ende ist nicht in Sicht.

„Das bleibt natürlich eine politische Entscheidung, aber ich vermute, dass wir mindestens bis zum Herbst geöffnet bleiben. Wenn die Erkältungszeit kommt, wird es mehr Menschen mit den typischen Symptomen geben. Dann wird der Bedarf nach Tests steigen.“

Von Anne Ziebarth