Die Fieberambulanzin der Siemensalle wird nachgefragt – allerdings nicht so stark wie befürchtet. Das ist das Fazit einer gemeinsamen Pressemitteilung von Landkreis und Universitätsmedizin. In die Fieberambulanz können Patienten mit Atemwegserkrankungen kommen, auch positive Corona-Fälle mit Sekundärerkrankungen werden hier behandelt. Mittlerweile hat diese Praxis die ersten Tage im Alltagsbetrieb erfolgreich absolviert.

Bislang rund 70 Patienten

„Die befürchtete „große Welle“ von Patienten ist zwar bislang nicht eingetreten, aber niemand kann ausschließen, dass sie nicht noch kommt“, heißt es in der Mitteilung. „Bisher wurde die Fieberambulanz von fast 70 Menschen genutzt, von denen rund die Hälfte dringende Gesundheitsprobleme der oberen Atemwege hatte, teils durch eine Vorerkrankung wie Asthma, aber auch stark vereiterte Mandeln.“ Es sei völlig richtig gewesen, dass diese Menschen in der Fieberambulanz vorstellig wurden, so sie Mitteilung. „Es geht ja darum, die Arztpraxen zu entlasten. Die Altersspanne der Patienten reichte von 7 Monate bis 80 Jahre. Allerdings war nur ein Corona-Infizierter in der Ambulanz - ein bereits bekannter Patient.“

Öffnungszeiten reduziert

Die niedergelassenen Ärzte, das Ministerium und der Kreis befürworten die Ambulanz, sie wird daher weiter bestehen. Das Gebäude stellt der Landkreis Vorpommern-Greifswald, das Personal stellt die Unimedizin, das Ministerium trägt erheblich zur Finanzierung bei. Wegen der aktuell geringen Patientenzahl werden vermutlich die Zeiten reduziert: keine Untersuchungen mehr am Samstag, montags bis freitags künftig 10 bis 12 Uhr (statt bis 14 Uhr). Im Bedarfsfall ließen sich diese Zeiten wieder erweitern, so Landkreis und Universitätsmedizin.

