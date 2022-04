Greifswalder Fischerfest soll 2022 wieder stattfinden – aber Besuch wird teurer

Greifswald

Zwei Jahre lang haben die Greifswalder auf ihr beliebtes Fischerfest Gaffelrigg coronabedingt verzichten müssen. Nun will die Hansestadt das maritime Spektakel neu aufleben lassen. Vom 15. bis 17. Juli soll das Fischerdorf Wieck in guter Tradition zigtausende Menschen zu Musik und Sport, Spaß und Spiel begrüßen.

Voraussetzung ist allerdings, dass es zu dem Zeitpunkt keine G-Regelungen im Land mehr gibt, die von Veranstaltungsbesuchern Nachweise zum Impf-, Genesenen- oder Teststatus verlangen. Erstmalig will die Stadt einen Kulturbeitrag von vier Euro pro Person erheben – das sind 50 Cent mehr als zuletzt im Jahr 2019. Über die Höhe entschied die Bürgerschaft am Montag per Mehrheitsbeschluss. Das Parlament sprach sich außerdem dafür aus, spätestens am 14. Juni auf der Grundlage der Corona-Landesverordnung zu entscheiden, das Fest stattfinden zu lassen oder abzusagen.

Risiko genau abwägen

„Wir wollen das Fischerfest gern organisieren. Aber wir halten es für geboten und auch für ehrlich, zu sagen, je länger wir mit einer möglichen Absage warten, umso mehr Kosten fallen für die Hansestadt an“, sagt Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne). Dabei handelt es sich um Stornierungsgebühren, die im Fall des Falles von den Veranstaltern und Mitwirkenden erhoben werden. Um das Risiko gering zu halten, müsse genau abgewogen werden, wann spätestens eine Absage des Festes erfolgen müsse. „Wenn wir es erst am 14. Juli absagen würden, müssten wir 261 800 Euro Stornierungskosten zahlen“, verdeutlicht der OB.

„Das Problem ist: Wir wissen nicht genau, welche Corona-Regeln wir im Sommer haben werden“, sagt Vizebürgermeisterin Jeannette von Busse (CDU) und fügt hinzu: „Wir halten es nicht für möglich, das Fischerfest-Gelände mit 3G-Regel zu betreiben. Im Prinzip zäunen wir ja Wieck ein. Müssten wir eine G-Regel umsetzen, müssten wir praktisch auch alle Wiecker Bürger, sofern sie zu ihren Wohnungen wollen, kontrollieren, ob sie geimpft, genesen oder getestet sind. Das halten wir für nicht zumutbar“, verdeutlicht sie. Insofern sei klar: Sollte Schwerin eine G-Regelung aufrechterhalten, müsse das Fest abgesagt werden.

Verwaltung plädierte für 4,50 Euro

In einer Beschlussvorlage für die Bürgerschaft hat die Stadtverwaltung aufgelistet, wie viele Kosten zu welchem Zeitpunkt einer möglichen Absage anfallen. Demnach sind es am 15. April bereits 23 700 Euro. Die Bürgerschaft folgte dem von der Verwaltung präferierten Vorschlag, spätestens am 14. Juni abzusagen. Die Ausgaben lägen dann bei 88 000 Euro. „Wir gehen davon aus, dass zu diesem Zeitpunkt entsprechende Regelungen bekannt sind oder eine Prognose möglich ist“, so von Busse.

Beim Kulturbeitrag folgte die Bürgerschaft nicht dem Vorschlag der Verwaltung, die sich für 4,50 Euro aussprach. Mit dem Geld soll ein Teil der Kosten des Fischerfestes aufgefangen werden.

Von Petra Hase