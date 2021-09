Greifswald

Mitte März wurde der Impfstoff Astrazeneca in Deutschland vorsorglich ausgesetzt. Grund dafür waren seltene Fälle von Thrombosen der Hirnvenen nach der Impfung mit Astrazeneca. Kurze Zeit später gab das Robert-Koch-Institut die Empfehlung heraus, den Impfstoff nur noch bei Personen im Alter ab 60 Jahren zu verimpfen. Doch Unsicherheit und Skepsis wuchsen weiter.

Nun konnten Wissenschaftler der Universität Greifswald wichtige Erkenntnisse sammeln, wie Thrombosen nach einer Astrazeneca-Impfung verhindert werden können. Bislang ging man davon aus, dass die Kopfschmerzen Folge der Thrombose sind. „Mittlerweile wissen wir aber, dass sie nicht die Folge, sondern ein Vorbote sein können“, erklärt Prof. Andreas Greinacher, Leiter der Abteilung Transfusionsmedizin am Institut für Immunologie und Transfusionsmedizin der Universitätsmedizin Greifswald (UMG).

Gleiche Behandlung wie bei Hirnvenenthrombose

Gemeinsam mit der Berliner Charité-Universitätsmedizin und dem Ignite-Netzwerk* veröffentlichen Prof. Greinacher und seine Kollegen von der UMG ihre Erkenntnisse in der medizinischen Fachzeitschrift „The New England Journal of Medicine“.

Darin wird von einer Fallserie mit elf Patienten berichtet, die sich 5 bis 18 Tage nach einer Astrazeneca-Impfung mit heftigen Kopfschmerzen in Kombination mit einer Thrombozytopenie ärztlich vorstellten. Bei der Erstvorstellung konnte aber in keinem Fall eine zerebrale Sinus- und Venenthrombose diagnostiziert werden.

Die Wissenschaftler stellten fest, „dass Patienten, bei denen eine Hirnvenenthrombose ausgeschlossen wurde und die Kopfschmerztabletten bekommen haben, aber keine gerinnungshemmenden Mittel und Immunglobuline (Anm. d. R. Antikörper bzw. lebenswichtige Eiweiße), innerhalb der nächsten Woche eine Hirnvenenthrombose entwickelt haben“, erklärt der Professor. Deswegen sollen Menschen, die bereits über Kopfschmerzen nach einer Astrazenca-Impfung klagen, genauso behandelt werden wie Patienten, die bereits eine Sinusvenenthrombose entwickelten.

Erkenntnisse wichtig für viele Länder

In Deutschland sei diese Erkenntnis zwar weniger relevant geworden, da hier nur noch der Johnson & Johnson- und nicht mehr der Astrazeneca-Impfstoff verimpft wird, so Greinacher: „Aber im größten Teil der Welt sind nur Vektorimpfstoffe verfügbar. Das betrifft ganz Süd-Ostasien, Lateinamerika und Afrika.“

Nicht überall stehen Kernspintomografen- und Computertomografen zur Verfügung. „Bislang galt, dass eine gerinnungshemmende Behandlung nur dann gerechtfertigt ist, wenn ein Gerinnsel vorhanden ist. Aber um das nachzuweisen, muss eine aufwendige Diagnostik erfolgen. Die kann nicht überall gemacht werden. Zum Teil müssen die Patienten in die nächst größere Stadt fahren, die 100 oder 200 Kilometer entfernt liegt. Das verzögert die Behandlung.“ Auf der Grundlage der neuen Daten sei es jetzt gerechtfertigt, die gerinnungshemmende Therapie auch ohne Nachweis einer Thrombose zu beginnen, so Greinacher.

*Das Ignite-Netzwerk ist eine Gruppe von klinisch und wissenschaftlich aktiven Neurologen und Neurochirurgen, die im Bereich Neurointensivmedizin arbeiten.

Von Christin Lachmann