Greifswald

„Ok, und jetzt legt ihr das Stäbchen neben die Pommesschale.“ In der alten Backsteinturnhalle des Jahn-Gymnasiums stehen an diesem Donnerstag 12 Schüler an 12 Tischen. Alles in coronakonformem Abstand. 10 Lehrer beobachten ganz genau und geben auch Tipps, wie die Schüler die Anweisung befolgen und die Stäbchen vorsichtig neben die Pommesschalen legen. Das Gymnasium betreibt keinen illegalen Imbiss, hier werden gerade Kinder auf Corona getestet.

Am vergangenen Freitag hatte das Technische Hilfswerk bereits fast eine halbe Million Schnelltests in Mecklenburg-Vorpommern verteilt. Von vier Zentren im Kreis Vorpommern-Greifswald sind diese an alle weiterführenden Schulen verteilt worden. Es war eine der Bedingungen für den Wechselunterricht, der seit Mittwoch wieder ab der siebten Klasse stattfindet. Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) verspricht jedem Schüler und jeder Lehrkraft eine kostenlose Testung pro Woche.

Qual: „Die Kollegen fühlen sich allein gelassen“

In der Turnhalle folgen die nächsten Anweisungen: „Wenn der Streifen über das T hinaus gewandert ist, seid ihr wahrscheinlich negativ.“ Einige Schüler ballen in ehrlicher Freude ihre Fäuste, grinsen hinter den Masken ihren Freunden zu. Die Anspannung verfliegt. „Ihr wartet bitte trotzdem noch 10 Minuten mit eurem Klassenlehrer auf dem Hof.“ Der die Anweisungen gibt, das ist Steffen Qual. Er ist Koordinator der Sekundarstufe 1 an der Schule und hat die hauseigene Teststrecke in der Turnhalle initiiert.

Die Idee des Bildungsministeriums war eine andere: Die Schnelltests finden auf freiwilliger Basis statt und sollen von den Schülern eigentlich im Klassenraum durchgeführt werden – angeleitet durch die Lehrkraft. Auf Nachfrage der OSTSEE-ZEITUNG bekräftigt ein Sprecher des Bildungsministeriums, dass man sich mit Bedacht für diese Tests entschieden habe, da sie in der Anwendung leicht zu handhaben sein. Zudem wurden die Schulen in einem Schreiben mit Vermerk zu einem Anleitungsvideo unterstützt.

Steffen Qual kann das nicht nachvollziehen. „Viele Kollegen fühlen sich allein gelassen.“ Er wirft dem Ministerium Missplanung vor, die sich durch das ganze Corona-Jahr ziehe. „Das fängt schon damit an, dass wir durch die Presse über den Plan mit den Schnelltests informiert wurden.“ Vergangenen Freitag sei das gewesen. Das Bildungsministerium widerspricht. „Wir haben die Schulen am Freitag, 12. März, um 17:00 Uhr über die Regelungen zu den schrittweisen Schulöffnungen ab Mitte der darauffolgenden Woche informiert. Erst danach haben wir die Pressemitteilung verschickt.“

Datenschutzprobleme bei Testverfahren sind groß

In der Turnhalle sammeln Qual und seine Kollegen die Pommesschalen ein und legen sie ordentlich auf eine Bank. „Wir haben uns vergangenen Sonntag zusammengesetzt, weil uns klar war, dass Tests im Klassenraum gar nicht gehen.“ Da entstand die Idee mit den Pommesschalen. Die Schnelltests kommen in 25-Packungen. Inhalt: Der Test selbst, ein Stäbchen für den Abstrich und ein Plastikfläschchen mit der Flüssigkeit, die bei Virenlast reagiert. „Weil die Fläschchen nicht stehen, mussten wir nach einer Lösung suchen und sind darauf gekommen, dass man beim Impfen ja auch immer alles in einer Schale bekommt.“

Deswegen bekommen die Schüler alles in der Wegwerf-Pommesschale serviert. Qual gibt zu, dass das Verfahren umständlich sei, zudem viel Zeit und Ressourcen binde, es war aber eine bewusste Entscheidung. Testen in der Klasse hält er für unverantwortlich. „Was ist, wenn alle Kinder gleichzeitig die Maske abnehmen und einer niesen muss? Oder ein Test ist positiv. Das Kind wird dann stigmatisiert.“ Allein aus Datenschutz und gesundheitlichen Erwägungen hält Qual das aktuelle Verfahren für fahrlässig. Seine Forderung an das Land: Die Tests sollten von den Kindern zu Hause durchgeführt und von den Eltern angeleitet werden oder aber medizinisches Personal führt die Tests an der Schule durch.

80 Prozent der Schüler wollen sich testen

Positiv war in den zwei Tagen, die das Jahn-Gymnasium nun testet, noch keiner der Schnelltests. Pro Tag seien rund 170 Schüler zu den freiwilligen Tests gekommen, was laut Qual rund 80 Prozent entspräche. Eine gute Quote.

Andere Schulen handeln zurückhaltender. Die Schule am Bodden, in Neuenkirchen nahe Greifswald, hat noch gar nicht mit den Tests begonnen, wie Schulleiter Bernd Leu berichtet. „Wir holen uns zunächst die Einverständnisse von den Eltern ab.“ Dann wolle auch Leu die Schüler eher in der Turnhalle als in den Klassenräumen testen. Das Thema nehme das Kollegium als „schwierig“ wahr.

Das Bildungsministerium selbst spricht von gemischten Reaktionen der ersten Tage. Es gibt aber auch Berichte von Schulen, an denen die Testbereitschaft der Kinder gegen null gehe. Qual und seine Kollegen wollen den Betrieb der Turnhallen-Teststrecke nicht ewig aufrecht erhalten. Ein oder zwei Wochen, sagt er. So gut die Idee ist, es ist nur eine Übergangslösung, bis bessere Wege gefunden werden. Das ist die Hoffnung. Dann kommen 15 neue Schüler und nehmen Stellung vor ihren Pommesschalen.

Von Philipp Schulz