Greifswalder Hansering wird ab Montag umgebaut

Am Montag beginnen die Bauarbeiten am Hansering in Greifswald. Die acht Millionen Euro Investition war wegen der hohen Kosten lange umstritten. Auch wegen der Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde wurde die Baumaßnahme lange kontrovers diskutiert.

In den kommenden Monaten soll der Abschnitt zwischen Steinbeckerstraße und Fangenturm umgestaltet werden. Vorgesehen ist, die Fahrbahnen durch Baumalleen voneinander zu trennen. Durch eine dreireihige Baumallee soll der Charakter der historischen Wallanlagen weitergeführt werden, erklärt Andrea Reimann, Pressesprecherin der Stadtverwaltung. „Schmalere Fahrbahnen sollen zugleich einer breiteren Promenade entlang der Kaikante zugutekommen. Diese soll nicht nur für Fußgänger attraktiv sein, sondern als Teil des Ostseeküstenradweges auch für Radfahrer“, so Reimann weiter.

Vorübergehend halbseitig gesperrt

Während am Montag zunächst die vorbereitenden Arbeiten beginnen, werden ab dem 9. November in zwei Abschnitten feste Leitwände für die Führung des Verkehrs eingerichtet. Hierfür ist vorübergehend eine halbseitige Sperrung mit Ampelregelung erforderlich. Die Einfahrten in die Steinbeckerstraße und Johann-Sebastian-Bach-Straße vom Hansering aus sind dann nicht mehr möglich. Beide Straßen werden als Sackgassen ausgewiesen, die nur noch von der Friedrich-Loeffler-Straße aus befahrbar sind.

Die Ampel an der Steinbeckerbrücke wird deshalb außer Betrieb genommen. Der Fußweg entlang des Hanserings entfällt. Fußgänger können stattdessen die Wege entlang der Roßmühlenstraße oder Loefflerstraße nutzen. In der Knopfstraße wird am Übergang zur Fußgängerbrücke über den Ryck eine Fußgängerampel eingerichtet.

4,24 Millionen Euro werden aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert. Weitere 1,2 Millionen Euro kommen als Sonderbedarfszuweisung vom Land sowie 1,67 Millionen Euro aus dem städtebaulichen Sondervermögen.

