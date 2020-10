Greifswalder Historiker zur Corona-Krise: „Deutschland kauft die Probleme weg“

Greifswald

Vorpommern steckt, wie die meisten Regionen weltweit, mitten in der Corona-Krise. Doch was ist eine Krise eigentlich? Wie ist man früher mit Krisen umgegangen und wie sinnvoll sind die Hilfsmaßnahmen für die Wirtschaft? Darüber sprach die OZ mit Prof. Michael North von der Universität Greifswald.

Die Forschungsschwerpunkte des Historikers sind die Wirtschafts-, Kultur- und Sozialgeschichte Europas, Geld- und Bankenwirtschaft sowie die Geschichte des Ostseeraums.

Anzeige

„Ich hab’ ne Krise“, „ Corona-Krise“, „Wirtschaftskrise“ – was ist eine Krise eigentlich?

Es gibt eine Vielzahl von Krisendefinitionen und -typen. Ganz allgemein kann man sagen: Wirtschaftskrisen sind Umbrüche, die mit entweder kurzfristigen oder langfristigen negativen Wirkungen auf die Wirtschaft und Bevölkerung einhergehen. Die großen Krisen in der Geschichte sind in der Regel Subsistenz- oder Hungerkrisen. Die Bauern konnten nichts mehr produzieren, die Menschen verhungerten, die Wirtschaft kollabierte. Solche Krisen prägten die vorindustrielle Zeit und konnten zum Beispiel ausgelöst werden durch Kriege, Seuchen oder Klimaveränderungen, oft auch in Kombination miteinander.

Wie hat man sich früher der Krisen angenommen?

Eine wichtige Krise in der Region, die man unbedingt erwähnen sollte, ist die Pest von 1708 bis 1711 verbunden mit dem Nordischen Krieg. Damals ging die Bevölkerung in Ostpreußen um rund 30 Prozent zurück, das Sozialprodukt sank in den Keller. Der Staat reagierte darauf mit Ansiedlungsbemühungen, um die Region wiederzubeleben. Das ist ein richtiger Ansatz, nur wenn Menschen produzieren und konsumieren, erholt sich die Wirtschaft. Die Neusiedler erhielten zudem Steuererleichterungen, manchmal auch eine Grundausstattung. Finanzielle Hilfen im Sinne von Hilfsfonds gab es aber nicht. Zum Zweiten gab es strenge Quarantänemaßnahmen, beispielsweise wurde die Stadt Königsberg komplett abgeriegelt.

Und die Krisen der Moderne?

Erst durch den Kapitalismus gibt es auch Wirtschaftskrisen, die durch Überproduktion zustande kommen. Wenn zu viel produziert wird, ist irgendwann kein Absatzmarkt mehr vorhanden, zum Beispiel bei Autos, Butter oder Schweinen. Die Finanzkrise 2008/2009 allerdings war wieder ein anderer Krisentyp, und zwar völlig unabhängig von der Realwirtschaft, das war eine reine Spekulationskrise. Aber dadurch, dass aufgrund dieser Krise die Banken die Kredite verknappt haben, ist dann die Realwirtschaft schließlich doch in Mitleidenschaft gezogen worden.

Wie passt Corona ins Krisen-Bild?

Corona als krisenauslösende Pandemie zeigt, wie eng die Welt heute miteinander vernetzt ist; die Krise umspannt die Welt. Hier ist die Vernetzung sicherlich kein Vorteil, aber zurückdrehen kann man die Entwicklung nicht. Auch die Pest im 14. Jahrhundert war übrigens aus Sicht der Europäer „weltweit“. Sie begann in Asien und breitete sich in Europa aus. Aktuell finde ich es sehr interessant, auf welch’ unterschiedliche Art und Weise die Länder damit umgehen. Ich bin wirklich fasziniert, wie Staaten in Südostasien durch strikte Reglementierung und Abschottung diese Krise in den Griff bekommen, zum Beispiel Taiwan, Südkorea, Singapur oder Vietnam. Wir haben an der Universität eine Kooperation mit Vietnam, dort gibt es, glaube ich, 35 Tote, bei einer Einwohnerzahl von knapp 100 Millionen. Allerdings wehrt sich dort niemand gegen das Maskentragen. Das gehört sowieso zum Alltag, um sich gegen Smog oder auch Krankheiten zu schützen.

Apropos Mundschutz-Gegner – inwieweit spielt die jüngste Krise radikaleren Parteien wie der AfD in die Karten?

Die Gefahr eines Erstarkens solcher Kräfte in Krisenzeiten besteht zwar generell, man denke nur an die 1930er-Jahre in Deutschland nach der Weltwirtschaftskrise. Aber bei uns kann man dies in einem solchen Maße derzeit nicht beobachten; unter anderem wohl deshalb, weil es den Menschen doch noch „zu“ gut geht. Und denjenigen, die besonders großmäulig daherkommen, denen geht es besonders gut. Interessanterweise ist die AfD in der Öffentlichkeit zwar präsent, wenn es etwa um den Widerstand gegen die Maskenpflicht geht. Glaubt man den Umfragen, ist der Rückhalt für die AfD während der Krise aber deutlich zurückgegangen.

Nun ist die Krise da und Deutschland hat Hilfsfonds und auf Kurzarbeitergeld gesetzt. Ist das eine Lösung?

Ja, Deutschland „kauft immer gern alle Probleme weg“. Und das ist eine Art des organisierten Kapitalismus, die ich für gut halte. Auch die Wirtschaftsweisen bestätigen ja, dass es sinnvoll ist, die Menschen nicht gleich zu entlassen, wenn man keine Aufträge mehr hat. Deutschland ist bisher relativ gut durch die Krise gekommen. Das Bruttosozialprodukt ist zwar leicht gesunken, aber insgesamt sieht es nicht so schlecht aus. Ich bin nur froh, dass es dieses Mal nicht zu einer Abwrackprämie für Autos kam. Bei der letzten Finanzkrise war die Rezession ziemlich ausgeprägt. Damals hat Deutschland sich ja entscheiden, die Autoindustrie bei Laune zu halten, indem die Autokäufe subventioniert wurden. Und auch in diesem Jahr war man kurz davor.

Das wäre in Ihren Augen ein Fehler gewesen?

Auf jeden Fall. Das Wegkaufen von Problemen ist okay, ich finde es aber falsch, marode Industrien im großen Stil am Leben zu erhalten. Eigentlich geht es darum, die Verbrennungsmotoren und auch die Anzahl von Autos zu reduzieren und nicht eine Industrie zu fördern, die die Entwicklung und Innovationen weitgehend verschlafen hat. Ich hoffe übrigens auch, dass die Schweinezüchter, die den Markt derzeit mit Schweinen „überfluten“, keine „ Abwrackprämie“ bekommen. Eine Krise ist auch eine Chance, nämlich um die Ziele insbesondere im Bereich der Ökologie zu fördern und umzusetzen.

Wo liegen bei uns die regionalen Probleme? Automobilwirtschaft haben wir ja nicht.

Ich sehe ein allerdings eher grundlegendes, strukturelles Problem bei den Werften im Land. Das wird jetzt nur durch die Krise besonders sichtbar. Seit Jahrzehnten werden die Werften subventioniert, was eher zu Mitnahmeeffekten fremder Konzerne, wie einst durch den Bremer Vulkan und jetzt Genting, führt als zu Innovationen, zum Beispiel in den Bau von Spezialschiffen. Aber das ist nun mal der politische Wille. Wenn man bedenkt, wie die Universitäten und Schulen zusammengespart wurden in der Vergangenheit, so dass jetzt Lehrermangel herrscht, hat man meiner Meinung nach aufs falsche Pferd gesetzt. Investitionen in den Wissenschaftsstandort MV wären sinnvoller gewesen. Wobei man fairerweise sagen muss, dass bei einer so hohen Arbeitslosigkeit wie in den 1990ern der Handlungsspielraum der Politik begrenzt war oder den Politikern begrenzt erschien.

Der DAX steht bei 13 000 Punkten, mehr als im Januar. Wie passt das zusammen?

Ja, man könnte auf die Idee kommen, es gäbe gar keine Krise. Das stimmt natürlich nicht. Aber es zeigt umso deutlicher: Die Finanzspekulation ist mittlerweile weitgehend unabhängig von der realen Wirtschaft. Es geht den Investoren um Spekulationsziele, statt um die tatsächliche Wirtschaftsentwicklung der Unternehmen. Ich kann mir das vor allem durch Optimismus erklären, eben auch durch die Sicherheit, die Kurzarbeitergeld und Subventionen geben. Natürlich gibt es auch Aktien, die trotz Subventionen für die Unternehmen abschmieren. Die Lufthansa zum Beispiel.

Trotz der Rückendeckung der Politik, weil Deutschland eine eigene Airline braucht?

Ja, es wird und es muss sich vieles auf den Märkten neu ordnen. Wie wenig oder wie viel wird in der Zukunft überhaupt noch geflogen werden? Wie viel kostet es und wie sieht das Reiseverhalten aus? Und was den ökologischen Fußabdruck betrifft, sind solche Überlegungen ja auch richtig. Müssen Inlandsflüge wirklich sein? Auch der Kreuzfahrtindustrie, die ein großer Umweltverschmutzer ist, weine ich keine Träne nach.

Wie geht es weiter?

Ich gehe davon aus, dass das Schlimmste vorbei ist und ich hoffe es sehr. Noch eine Wiederholung des scharfen Lockdowns könnte für die Wirtschaft schwierig werden. Ein Monat wäre vielleicht durchzuhalten, länger würde hart. Sinnvoll ist es in jedem Fall, die Möglichkeit der Kurzarbeit bis ins kommende Jahr zu verlängern.

Von Anne Ziebarth