Zur Berichterstattung über die Arbeit des Greifswalder Impfzentrums erreichten uns mehrere Zuschriften:

„Ich bin voll des Lobes von der Arbeit im Greifswalder Impfzentrum. Ich bin 80 Jahre alt und hatte am Ostermontag um 17 Uhr einen Termin, war aber etwas früher da. Ich musste höchstens fünf Minuten warten, dann ging’s los. Alle waren sehr freundlich und hilfsbereit – vom Empfang über die Impfschwester bis hin zum Arzt, der mir alles erklärt hat. Und das Beste: Mein Mann hat mich zum Impfzentrum gebracht. Als ich fragte, ob er vielleicht auch geimpft werden könnte, wurde nachgeschaut, wir mussten uns kurz gedulden – und dann bekam auch er seine erste Spritze mit AstraZeneca. Ich habe früher selbst im Gesundheitswesen gearbeitet und weiß um die Verantwortung und das Arbeitspensum. Das alles war erstklassig organisiert an diesem Feiertag und das gesamte Personal strahlte eine totale Zuversicht aus. Vielen Dank!“

von Ingrid Schneider, Kölpinsee

Zum gleichen Thema: Nach der Freigabe von AstraZeneca an Personen +60 habe ich mich am Sonnabend vor Ostern online registrieren lassen mit dem Eingangsbescheid. Schon Ostersonntag bekam ich den 1. Termin für Ostermontag 18.10 Uhr für das Impfzentrum. Wir kamen pünktlich an, etwas zu früh, wurden sofort zum Parken eingewiesen durch das THW. Von der Aufnahme, Impfung und Abschluss vergingen nur 45 Minuten. Das hat alles wie beim Militär durchorganisiert so gut geklappt, keine Hektik, überall sehr freundliche Mitstreiter. Und das am Ostermontag abends um 18 Uhr – vielen Dank an die vielen fleißigen Helfer.

von Gabi Holtz, Insel Usedom

Lob für Osteraktion des Wolgaster Jugendhauses

Zum Beitrag „Darum waren am Ostersonntag so viele Kinder in den Wolgaster Anlagen unterwegs“ (OZ Online am 4. April) äußerten sich zahlreiche Facebook-User. Andreas Keil vom Jugendhaus hatte zusammen mit Innenstadthändlern und dem AWO-Hort über 100 Osternester versteckt: Als Wolgaster bin ich begeistert über eine Belebung der „Wolgaster Anlagen“. Wenn man noch bessere Zeiten kennt mit Mittelaltermarkt und Konzerten, dann ist so was ein toller Neuanfang. Andreas Keil ist ein Megatyp! Tausend Dank für deine Ideen und den ungebrochenen Mut!

von Michael Wachs

Zum gleichen Thema: Das war echt eine super Aktion. Schade, dass zum Aufräumen so ein Mistwetter ist. Solche Menschen, die sich in Wolgast für Kinder engagieren, müsste es viel mehr geben. Vielen lieben Dank für diese Aktion!

von Steffi Fisch

Ebenfalls dazu: Es ist ’ne klasse Aktion gewesen, allerdings muss ich dazu sagen: Dafür, dass es um 10 Uhr los gehen sollte, waren sehr viele schon früher unterwegs. Ich selbst habe auch beobachtet, dass sich mehr eingesteckt wurde als Kinder in der Familie waren – wozu muss ein Baby ein Osternest bekommen, dass noch nicht mal weiß, was Ostern bzw. Schokolade ist? Hauptsache 2 Kinder 2 Nester. Auch wenn meine Kinder nichts bekommen haben, war das Wetter gut, um ein Gang durch Wolgast und seine Anlagen zu machen.

von Ronny König

Politik fehlt die Weitsicht

Zur Berichterstattung zum Lockdown und sich ständig ändernden Corona-Verordnungen: Viele Geschäfte, die nicht zum erlesenen Kreis der lebenserhaltenden Versorgungsträger gehören, mussten/müssen schließen. Die kleinen und vor allem großen Lebensmitteldiscounter bleiben geöffnet, um die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und anderen unbedingt notwendigen Dingen zu gewährleisten.

Das ist natürlich auch richtig so. Konsequent wäre aber gewesen, auch nur das zu erlauben. Dass Discounter neben Lebensmitteln seit Monaten auch Schuhe, Fahrräder, Fernsehgeräte, Kühlschränke usw. verkaufen dürfen, ist ein Schlag in den Geldbeutel und das Gesicht der Betreiber von kleineren Handelsunternehmen, vor allem auch in den Innenstädten, die wir ja eigentlich wieder beleben wollten. In kleineren Geschäften wäre es im Unterschied zu Discountern viel einfacher, strenge Corona-Regeln einzuhalten und zu kontrollieren. Viele dieser Geschäfte haben auch schon vor Corona keine Massenanstürme an Kunden gehabt. Aber diese wenigen werden jetzt auch zu Großmärkten oder zu Online-Shops abwandern.

Ich habe selbst ein Handels-und Service-Unternehmen in Wolgast, überwiegend für gewerbliche Kunden, aber auch mit öffentlichem Einzelhandelsverkauf. Auch vor der Corona-Zeit haben wir im Ladengeschäft nur ca. 10-20 Privatkunden am Tag bedient – und das immer sehr gern. Auf ca. 280 qm Verkaufsfläche konnten wir unseren Kunden schon immer reichlich Abstand bieten. Wenn das momentan als Gefährdung eingestuft wird: …gehen Sie lieber zum Discounter! Übrigens haben wir auch Corona-Schnelltests im Angebot (zum Selbstkostenpreis) und sind selbst regelmäßig getestet.

Wenn diese, momentan zugegebenermaßen schlimme Pandemie zu unlogischen pauschalen Reglementierungen führt, die aber mit Sicherheit folgenschwere wirtschaftliche Folgen haben werden, dann könnte man wohl ein wenig an der Weitsicht verantwortlicher Entscheidungsträger zweifeln.

von Ralf-Jörg Penndorf, Wolgast

