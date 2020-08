Das Fahrgastschiff „Stubnitz“ ist in den Jahren 1900 bis 1910 auf der Oderwerft Stettin gebaut worden. 1948-1954 erfolgte ein kompletter Neuaufbau des Schiffes. Bis 1996 fuhr die „Stubnitz“ in den Boddengewässern um Stralsund und Rügen, seitdem ist sie in Greifswald zu Hause und fährt im Pendelverkehr nach Wieck und Ludwigsburg sowie zu Hochzeiten und Veranstaltungen.

Das Fahrgastschiff „ Breege“ wurde 1913 auf der Werft Zeller in Rostock gebaut und als „Ilse“ in Dienst gestellt. Nach dem Jahre 1945 wurde das Schiff auf den Namen „ Breege“ umgetauft. Die „ Breege“ fuhr im Fährverkehr zwischen Stralsund und Altefähr hin und her, auch im Verkehr nach Hiddensee wurde sie eingesetzt. In der Zeit von 1986 bis 1990 wurde das FGS „ Breege“ generalüberholt, wobei das gesamte Brückenhaus ausgetauscht wurde. Auch die „ Breege“ fährt seit 1996 unter der Flagge der Sund- und Boddenreederei Stralsund. Zuletzt war sie vier Jahre aus dem Verkehr gezogen, nach einer Generalüberholung im vergangenen Jahr startet sie dieses Jahr wieder durch.