Der Stolz steht ihnen ins Gesicht geschrieben: Der Landespräventionspreis ging in diesem Jahr an die am Institut für Rechtsmedizin ansässige Kinderschutzambulanz. Der Landespräventionstag stand in diesem Jahr unter dem Motto „Kein Kind alleine lassen – Kinderschutz geht uns alles an!?“ Die Auszeichnung wurde durch Innenminister Torsten Renz (CDU) vorgenommen. Nach seinen Worten habe sich die am 1. Januar 2020 gegründete Kinderschutzambulanz „in besonderer Weise um die Vorbeugung von Gewalt und Kriminalität im Sinne einer Verbesserung des Kinderschutzes in unserem Land verdient gemacht.“

Sechs Ärzte unter Leitung der Chefin der Rechtsmedizin, Prof. Britta Bockholdt, leisten mit der Kinderschutzambulanz rund um die Uhr für Jugendämter, freie Träger der Jugendhilfe, aber auch für Eltern ein niedrigschwelliges Angebot, wenn Kinder vorgestellt werden müssen, um Verletzungen zu untersuchen. Daher können auch Kinderkliniken anrufen und die Hilfe der Kinderschutzambulanz anfordern. „Als Rechtsmediziner sind wir auf die Dokumentation und Interpretation von Verletzungen durch äußere Gewalt und die Sicherung von Spuren spezialisiert, der Haus- bzw. Kinderarzt und die Ärzte im Krankenhaus dagegen auf Diagnostik und Therapie. Eine Befunddokumentation für forensische Fragen, wie wir sie machen, ist nicht vordergründig Bestandteil ihrer Arbeit“, erläutert Prof. Bockholdt.

Idee entstand 2019

Grund für die Schaffung der Kinderschutzambulanz waren steigende Fallzahlen bei Kindesmisshandlungen und schwere Fälle wie etwa der Tod der kleinen Leonie im Januar 2019 in Torgelow, die von ihrem Stiefvater so misshandelt wurde, dass sie an den Folgen und wegen der nicht geholten Hilfe gestorben ist. „Jugendämter taten sich bis dahin schwer, die Rechtsmedizin hinzuzuholen“, sagt Prof. Britta Bockholdt. Daher haben die Greifswalder Rechtsmediziner im April/Mai 2019 die Idee der Kinderschutzambulanz vorgestellt.

Das Grab der kleinen Leonie auf dem Wolgaster Friedhof. Das sechsjährige Mädchen, das von ihrem Stiefvater in Torgelow zu Tode misshandelt wurde, war einer der Auslöser für die Schaffung der Kinderschutzambulanz. Quelle: Tilo Wallrodt

„Es brauchte dringend ein neues Konzept, denn die zu diesem Zeitpunkt bereits existierende Opferambulanz ist für Erwachsene gedacht. Vor allem musste es eine Lösung sein, bei der betroffene Kinder nicht noch viele Kilometer durch die Gegend gefahren werden müssen. Daher haben wir Rechtsmediziner die Bürde der Fahrerei auf uns genommen, damit die Kinder wohnortnah in einer Klinik, im Jugendamt oder in der Kita/Schule untersucht werden können. Das ist manchmal nicht einfach, da wir ja auch unsere andere Arbeit nicht vernachlässigen können“, so Dr. Martin Dokter. Er gehört gemeinsam mit Prof. Britta Bockholdt, Oberarzt Dr. Klaus-Peter Philipp sowie den Ärztinnen Ayleen Fokuhl, Franziska Stobbe und Dr. Julia Wudtke zum Team der Kinderschutzambulanz.

Kinderschutzambulanz rund um die Uhr erreichbar

Die Ärzte sind 24 Stunden rund um die Uhr telefonisch erreichbar, um Rücksprachen zu treffen und notfalls auch noch zu nachtschlafender Zeit eine Begutachtung vorzunehmen. Bisher wurden in diesem Jahr gut 60 Kinder begutachtet. Bei rund einem Viertel der Fälle konnte – glücklicherweise – keine Verletzung festgestellt werden. Doch sie haben auch schwere Verletzungen gesehen, an denen die Kinder hätten sterben können. Schütteltrauma zum Beispiel oder Halskompressionen.

Das Einzugsgebiet der Kinderschutzambulanz hat es in sich: Es sind die beiden vorpommerschen Landkreise Greifswald (VG) und Rügen (VR) sowie der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (MSE), eine riesige Fläche also. „Aber als wir 2019 über die Schaffung der Ambulanz beraten haben, waren die Landräte von VG und MSE und die Sozialdezernenten sofort bereit, die Idee mitzutragen. Dann schloss sich auch VR an. Dazu noch die Mobilität der Ärzte – das hat unwahrscheinlich viel bewirkt“, resümiert Martin Dokter.

Landkreise stemmen Finanzierung

Gut sei, dass sich die Landkreise, die zusammen mit dem Sozialministerium des Landes Träger der Ambulanz sind, bei der Finanzierung geeinigt haben. „Die Krankenkassen tragen solche Art Kosten nämlich nicht“, weiß Britta Bockholdt. Doch die dank der Kinderschutzambulanz bekannt gewordenen Fälle von Kindesmisshandlung zeigen, wie wichtig eine solche Einrichtung ist. „Wir schulen daher auch sehr gezielt und strukturiert Mitarbeiter der Jugendämter zu diesen Fragen und geben immer einen Rücklauf zum jeweiligen Fall. Und wir schauen uns die weißen Flecken in den Landkreisen an, also jene Orte, wo wir noch nicht gerufen werden“, fügt sie an.

Jede unklare Verletzung bei Kindern und Jugendlichen, die durch die Kinderschutzambulanz begutachtet werde, sei wichtig, weil sie helfe, größeres Leid zu verhindern.

Kontakt:

Mo.–Fr. von 7 bis 15.30 Uhr: Tel. 038 34 / 86 57 43

nach 16 Uhr und am Wochenende (für Notfälle): 0172 / 31 82 602

