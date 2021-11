Greifswald

Stolz – das fühlt Manuela Priemer (62), wenn sie an die Johanna-Odebrecht-Stiftung denkt. „Ja, ich bin stolz, hier zu arbeiten“, sagt die Krankenschwester, die seit der Wendezeit dort angestellt ist und miterlebt hat, wie aus dem Krankenhaus für psychisch Kranke mit der dazugehörigen Stiftung einer der größten Arbeitgeber der Region wurde; wie die Stiftung Vorreiterin im Bildungsbereich und Spitze bei der Behandlung Depressiver wurde. Dafür hat sie vor Kurzem die Rubenowmedaille erhalten, die höchste Auszeichnung der Stadt. „Das ist auch verdient“, sagt Priemer.

Etwa 950 Menschen, davon 428 im Krankenhaus „Bethanien“, arbeiten für die Stiftung; in der Zentrale in Greifswald, in Außenstellen in Gristow, Demmin oder Grimmen. Nicht viele Mitarbeiter sind solange dabei wie Manuela Priemer und ihre Kollegin, Schwester Anke Buchwald (54).

„Wie meine Familie“

Während Priemer wusste, dass sie Krankenschwester wird, wollte Anke Buchwald eigentlich Mathematik und Physik studieren. Das durfte sie in der DDR nicht, landete über Umwege bei der Johanna-Odebrecht-Stiftung. Heute sei sie froh, dass es mit dem Studium nichts wurde.

In den 1980er Jahren noch mit 20 Betten, haben heute über 200 Patienten im Krankenhaus „Bethanien“ Platz, hinzukommen über 100 Plätze in Tageskliniken (siehe Infokasten). „Ich habe das seltene Glück, seit meiner Ausbildung hier im Haus zu sein und erlebe das hier wie meine Familie“, sagt Anke Buchwald, die seit 1987 Krankenschwester ist. Manuela Priemer arbeitete zunächst in Neubrandenburg und stieß 1994 dazu.

Als Krankenschwester sorgen sie dafür, dass die Patienten zu ihren Therapiesitzungen gehen, kümmern sich um die Verwaltung und dokumentieren Behandlungen. „In der Frühschicht fühlt man sich dabei manchmal wie ein Manager. Die Bürokratie hat in den vergangenen Jahren definitiv zugenommen.“ Schade sei es, wenn dadurch Zeit für die Patienten fehle, also die Arbeit, die ihr am liebsten sei.

Schicksale bleiben in Erinnerung

Beide kümmern sich in der Psychiatrie um Depressive und Menschen mit Angst- und Essstörungen. Männer und Frauen, die sich an den Rand des Zusammenbruchs arbeiten und solche, die ihr Leben lang mit der Psyche kämpfen. „In Erinnerung bleiben dabei natürlich sowohl die positiven als auch die negativen Geschichten“, sagt Manuela Priemer.

Sie freuen sich, wenn sie Patienten in der Stadt treffen, denen es heute besser geht. „Man darf erleben, was für lebenslustige Menschen es sein können. Da versteht man erst richtig, was die Patienten am Start der Behandlung meinen, wenn sie sagen: ,So möchte ich nicht weiterleben’“, sagt Buchwald.

Abschalten nach Feierabend

Zu ihrer Arbeit gehören aber auch die schweren Schicksale; Menschen, die es nicht schafften – und sich das Leben genommen haben. Das seien die schlimmen Erinnerungen. Da sei es enorm wichtig, ein starkes Team um sich herum zu wissen und Hilfe für die Verarbeitung anzunehmen, berichtet Manuela Priemer. „Diese Angebote habe ich auch schon genutzt.“ In der christlich geprägten Odebrechtstiftung stehen Seelsorger und Hilfsteams bereit.

Grundsätzlich sei Priemer aber jemand, die nach Feierabend abschalten kann. „Ja, ich fühle mit und bin empathisch. Aber ich leide nicht mit den Patienten.“

Jana Breitsprecher, Geschäftsführerin im Vorstand, zeigt die Rubenowmedaille, die die Odebrechtstiftung für ihre Verdienste bekommen hat. Wo diese im Haus hängen wird, steht noch nicht fest. Quelle: Christopher Gottschalk

Den Mitarbeitern solle die Rubenowmedaille in den kommenden Wochen präsentiert werden und anschließend einen würdigen Platz in einem der zentralen historischen Gebäude in der Gützkower Landstraße bekommen, sagt Dirk Mischkale, Geschäftsführer des Altenhilfezentrums. „Die Mitarbeitenden haben sich über diese Ehrung der Stadt sehr gefreut.“

Die Geschichte der Odebrecht-Stiftung Johanna Odebrecht (1794 –1856) war eine Tochter des Ratsverwandten und späteren Greifswalder Bürgermeisters Johann Hermann Odebrecht (1757–1821). Sie begründete und leitete unter anderem eine Armenschule in Greifswald. 1856 stiftet Johanna Odebrecht ihr Vermögen zur Gründung eines Rettungshauses. Von dem Geld werden von 1902 bis 1904 Gebäude auf dem Gelände in der Gützkower Landstraße in Greifswald errichtet. Nach dem Ende des 2. Weltkrieges bildet sich im Mai 1945 die Leitung der Stiftung neu. 1953 entsteht das Krankenhaus Bethanien, das 1984 zur Fachklinik für Psychiatrie wird. 1976 wird die Fördertagesstätte für geistig behinderte Kinder und Jugendliche ins Leben gerufen, aus der später das Schulzentrum Martinschule hervorgeht. 1996 eröffnet das Altenhilfezentrum Paul-Gerhardt-Haus, zwei Jahre später die Fachklinik für Abhängigkeitsrehabilitation, die seit 2006 in Gristow sitzt. 2018 erhält die Martinschule den Deutschen Schulpreis der Robert-Bosch-Stiftung. Die Stiftung feiert Richtfest für ein 1,6 Millionen Euro teures Haus für das Krankenhaus. Etwa 3200 Fälle werden vollstationär im Krankenhaus „Bethanien“ pro Jahr behandelt. Die Einrichtungen finanzieren sich durch Sozialkassen, öffentliche Mittel und Beiträge.

In die Qualität der Klinik werde weiter investiert: Es stünden Stationssanierungen an und Planungen für den Neubau einer Zentralküche mit mehr Platz liefen, blickt Dirk Mischkale voraus. Zunächst sollen aber die Turnhalle für die Martinschule und der Neubau für die Fachklinik für Abhängigkeitsrehabilitation fertig werden.

