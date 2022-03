Greifswalder Literaturfrühling: Das sind die spannendsten Bücher

Greifswald

Hochbrisante Themen, neue Bücher, dazu Gesprächsrunden, Filme und Ausstellungen: Nach zwei Jahren coronabedingter Pause gibt es wieder einen Greifswalder Literaturfrühling! Vom 31. März bis 30. April laden Kultureinrichtungen der Stadt mit Partnern zu vielen Autorenlesungen und anderen Formaten ein. Wieder mit dabei sind das Koeppenhaus, die Stadtbibliothek, das St. Spiritus und die Straze. „Neu hinzugekommen ist die Kiste in Schönwalde II als Veranstaltungsort. Somit sind wir nicht mehr nur in der Innenstadt präsent“, sagt Kati Mattutat, Projektkoordinatorin im Literaturzentrum Vorpommern. Auch Radio 98eins ist erneut mit von der Partie, überträgt Literatursendungen. Den Anfang macht am 31. März, 18 Uhr, eine Reise durch das Festivalprogramm.

Vielseitiges Programm für Groß und Klein

Das ist in diesem Jahr so umfangreich wie nie. Persönlich freut sich Mattutat ganz besonders auf die Walpurgisnacht am 30. April unter dem Titel „Sudelköcherei und Zauberspiegel“. Die Geschichtsprofessorin Andrea Rudolph gibt in ihrem Fachvortrag Einblicke in historische und neuzeitliche Hexenbilder. „Dazu werden Mina Dressler und Theresa Steigleder lesen. Zwei junge, vielversprechende Autorinnen“, so Mattutat. Auch die Veranstaltungen mit Berit Glanz und Slata Roschal legt sie Interessenten ans Herz, beide gewannen schon den Publikums- und Jurypreis des Literaturpreises MV.

Der Literaturfrühling hält aber ebenso großartiges Kino bereit: „Fabian oder der Gang vor die Hunde“ mit Tom Schilling in der Hauptrolle wird am 11. April in der Straze gezeigt. Außerdem findet der elfte Greifswalder U-20-Poetry-Slam statt, präsentiert von Christian Holm, dem St. Spiritus und dem Landesverband Soziokultur. Natürlich ist auch an die kleinen Leseratten gedacht: Am 23. April, dem Welttag des Buches, wird „Gangsta-Oma“ von David Walliams in der Stadtbibliothek vorgestellt. Deren Leiterin Anja Mirasch lädt gleich darauf Kinder ab drei Jahren zur traditionellen Reihe „Vorlesen am Samstag“ ein. Das ganze Programm: kulturzentrum.greifswald.de.

Im Folgenden einige Bücher, die in den kommenden vier Wochen während der Lesungen vorgestellt werden.

Misstrauen und Verrat – Lesung mit Christian Ahnsehl

Die Geschichte spielt Ende der 1980er-Jahre in einem Neubaugebiet der DDR: Toms Eltern streiten, seine Lehrer lügen. Die Abende mit der Clique sind trist. Und Steffi ist in den zukünftigen NVA-Berufsoffizier Mario Wendt verliebt … Da schreibt Tom eines Nachts eine Protestlosung an die Wand seines Schulgebäudes.

Der Ofensetzer – eine bewegende Geschichte. Quelle: OZ/Repro

Er wird verhaftet und verhört, aber die Strafe bleibt aus. Stattdessen lernt er Hauptmann Lorenz von der Staatssicherheit kennen. Tom fühlt sich wie verwandelt: Ausgerechnet für ihn interessiert sich die allmächtige Stasi! Doch schon bald gerät der 15-Jährige in einen Strudel aus Angst, Misstrauen und Verrat. Autor Christian Ahnsehl (Jg. 1970) legt mit dieser spannenden Geschichte, die autobiografische Züge trägt, seinen Debütroman vor. Am 31. März gastiert der in Rostock lebende Schriftsteller, den seine Erlebnisse in der Jugend nie losließen, zu einer Lesung mit anschließendem Gespräch in der Stadtbibliothek. Beginn ist 19 Uhr, Eintritt 6/erm. 4 Euro.

„Falladas letzte Liebe“ von Michael Töteberg

Fallada-Liebhaber kommen mit Michael Tötebergs 2021 erschienenen Roman „Falladas letzte Liebe“ ganz auf ihre Kosten: Wer glaubte, schon alles über diesen begnadeten und zugleich immer wieder schwächelnden Schriftsteller zu wissen, darf sich auf neue Sichten freuen. Töteberg konzentriert sich in seinem Buch auf die 18 letzten Lebensmonate des Rudolf Ditzen, der 1893 in Greifswald geboren wurde.

Tötebergs Roman ist eine echte Entdeckung für Fallada-Freunde. Quelle: OZ/Repro

Fallada zieht 1946 mit seiner zweiten Frau Ulla ins zerstörte Berlin, verfällt zusehends seiner Alkohol- und Morphiumsucht, schreibt aber kurz vor seinem Tod innerhalb von nur vier Wochen seinen Erfolgsroman „Jeder stirbt für sich allein“. Töteberg, der auch Vorsitzender der Hans-Fallada-Gesellschaft ist, gelang mit diesem Werk eine herzzerreißende Geschichte über menschliche Abgründe und eine Liebe, die dagegen ankämpft. Wer mit ihm ins Gespräch kommen möchte, sollte sich den 28. April vormerken. Dann ist er zu Gast in der Stadtbibliothek, Beginn 19.30 Uhr, Eintritt 4/3 Euro.

Wege aus der Klimakrise – Ernst Paul Dörfler

Der promovierte Ökochemiker Ernst Paul Dörfler (Jg. 1950) vermittelte schon in der DDR glaubhaft wie kein Zweiter, was freies und selbstbestimmtes Leben bedeutet und wie es gehen kann. Sein 1986 erschienenes Buch „Zurück zur Natur?“ wurde zum Kultbuch der ostdeutschen Umweltbewegung.

„Aufs Land“ heißt das neue Buch von Ernst Paul Dörfler Quelle: OZ/Repro

Mit seinem neuen Werk „Aufs Land. Wege aus Klimakrise, Monokultur und Konsumzwang“, erschienen im Hanser Literaturverlage, ruft der mehrfach preisgekrönte Ökologe dazu auf, endlich auszubrechen und nachhaltige Lösungen zu finden. Der Weg dorthin führt aufs Land, ist er überzeugt. „Wir haben es schlicht verlernt, uns um das wirklich Wichtige zu kümmern – um den Boden unter unseren Füßen und um uns selbst“, behauptet Dörfler. Ob Stadt- oder Landmensch, dieses Buch rüttelt auf und zeigt Perspektiven für ein freies, umwelt- und klimafreundliches Leben. Ein hochaktuelles Thema. Die Stadtbibliothek lädt am 22. April um 19 Uhr zu einer Lesung mit ihm ein, Eintritt 4/3 Euro.

Menschsein im Digitalen – Birgit Glanz

Die junge Mutter Tiff schlägt sich mit schlecht bezahlten Onlinejobs für die Plattform Automa durch, da sie wegen einer Angststörung ihre Wohnung kaum verlassen kann. Ihre zermürbende Akkordarbeit wird als angebliche Überwachungsleistung einer künstlichen Intelligenz teuer verkauft, weshalb sie zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. Doch dann wird sie Zeugin eines Verbrechens.

Birgit Glanz stellt ihr neues Buch „Automaton“ vor. Quelle: OZ/Repro

Die Autorin Birgit Glanz legt mit „Automaton“ ihr zweites Buch vor. Ein visionärer Gegenwartsroman, der zwischen der Klaustrophobie der eigenen vier Wände und den Hanffeldern Kaliforniens spielt. Von Kritikern gibt es viel Lob. „Worum es Berit Glanz in ihrem lesenswerten, berührenden Roman geht, ist die Frage, ob in unserer digitalisierten Gegenwart noch Menschlichkeit und Solidarität möglich sind, trotz Vereinzelung, prekärer Beschäftigungsverhältnisse und sich verändernder Arbeitswelten“, schrieb der Tagesspiegel: Das Koeppenhaus lädt am 1. April, 20 Uhr, zur Lesung, Eintritt 5 Euro.

Ein Hoch auf Diversität – Josephine Händel

„Persönlichkeitsstörungen gibt es nicht“, behauptet entgegen der gültigen Lehrmeinung zumindest Hella, nachdem sie gerade zwei Stunden vor Friedemarie nackt und regungslos Modell gestanden hat. Als „Friede“ einige Tage später unerwartet vor der Psychologin auftaucht, ahnt diese nichts von dem beinah tödlichen Desaster, in das sich beide immer tiefer hineinmanövrieren.

„Hockstrecksprung“ ist Händels Debütroman. Quelle: OZ/Repro

Josephine Händel, Jahrgang 1989, schuf mit „Hockstrecksprung“ einen Voll-Karacho-Roman über die Verstrickung zweier Nervensysteme und eine Liebeserklärung an die Diversität menschlicher Psyche. Nachdem sich die psychologische Psychotherapeutin bereits mit Kurzgeschichten einen Namen schuf – erschienen in Anthologien („Wortkunst des Nordens“) und Literaturzeitschriften („RISSE – Zeitschrift für Literatur in MV“) – legt sie nun ihren Debütroman vor. Händel ist Teil des Alumnae-Programms „Mentoring-Kunst“ vom Frauenbildungsnetz MV. Am 9. April, 17 Uhr, gastiert sie in der Straze, Eintritt ist frei.

Von Petra Hase