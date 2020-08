Greifswalder Mittelalterspektakel: Kleingewerbe in der Krise

Greifswald

Endlich wieder Spektakel, endlich wieder Wikingerkampf und endlich wieder altes Handwerk. Mittelalterfans konnten an diesem Wochenende die erste größere Veranstaltung seit Beginn der Corona-Pandemie in Greifswald erleben. Keiner wusste im Vorfeld, wie sich die Veranstaltung entwickelt und wie viele Menschen es letztendlich auf das Festgelände am Museumshafen ziehen würde. Weniger als 1000 Besucher waren es schließlich, wie der sichtlich geknickte Veranstalter Joachim Rudolf schätzte. „Ich weiß nicht, woran es liegt“, sagte er. „Ich habe mit viel mehr Besuchern gerechnet. Vielleicht haben die Menschen auch einfach Angst.“ Auch bei den Darstellern des historischen Handwerks und der Händler gab es lange Gesichter. Denn viele von ihnen stehen am Rand ihrer Existenz, es gibt keine Fördermaßnahme des Staates, die auf Kleinkünstler zugeschnitten ist und ihnen hilft, die finanziellen Folgen der Pandemie abzufedern. Die OZ hat sich auf dem Fest umgehört, wie Kunstschmied, Verkäuferin und Wollspinnerin durch die Krise kommen.

Zurück zu den Auftragsarbeiten im Schmiedehandwerk

Aiko Höhne schmiedet vor interessiertem Publikum. Quelle: Anne Ziebarth

Aiko Höhne ist gelernter Kunstschmied aus der Nähe von Ludwigslust und hat sich bewusst für Mittelaltermärkte entschieden. „Ich mag die Atmosphäre und die Menschen“, sagt er. „Normalerweise besuche ich rund 20 dieser Veranstaltungen im Jahr und kann hauptberuflich davon Leben. Jetzt bin ich notgedrungen umgeschwenkt und nehme wieder Auftragsarbeiten an. Schmiedearbeiten wie Tore oder Wandhalterungen.“ Es könnten immer mehr Zuschauer sein, merkt er an. „Aber die Menschen haben uns herzlich willkommen geheißen, es macht Spaß hier zu sein.“ Die Zusage für den Greifswalder Markt sei ihm leichtgefallen. „Ich kenne den Veranstalter gut und gehe ihm zuliebe auch ein Risiko ein.“

Denn Joachim Rudolf, dem ein oder anderen auch als Mitveranstalter des Fischerfestes bekannt, hatte angesichts der ungewissen Ausgangslage eine spezielle Verabredung mit den Vertretern der Zünfte getroffen. „Rund 1000 Besucher braucht es, um die Kosten für Miete und Werbung zu decken, bei 2000 Besuchern kann ich zumindest eine anteilige Gage zahlen, alles darüber sieht gut aus.“ Nun ist es für Rudolf leider ein Minusgeschäft geworden, obwohl die Stadt ihm sehr entgegengekommen ist. „Schade. Es war ein Versuch“, sagt er.

Ohne Hartz IV geht es nicht

Für Astrid Wittkopp ist es der erste Markt in diesem Jahr. Sie hat ihr Spinnrad aufgebaut und präsentiert selbstgenähte Mode, die sie auch verkauft. „Ich musste Hartz IV beantragen“, erzählt die 64- Jährige aus der Nähe von Wittstock/ Dosse. „Es fand ja im letzten halben Jahr kein Mittelaltermarkt statt. Dabei sind wir so gut über den Winter gekommen, konnten sogar etwas Geld zurücklegen, für eine Autoreparatur zum Beispiel. Der Verlust des Ostergeschäftes hat uns sehr wehgetan.“ Dass die Märkte so stringent abgesagt wurden, kann sie nicht nachvollziehen.

„Trödelmärkte fanden durchgehend statt, warum keine Handwerkermärkte? Bei der Diskussion um Publikum beim Fußball und Karneval fällt die Kultur hinten runter!“ Denn viele stünden vor dem Aus, von einer finanziellen Soforthilfe hätten die Händler kaum profitiert. „Es geht ja alles nur um Betriebskosten. Die habe ich so gut wie nicht, ich habe ja keinen Laden!“, erzählt sie. „Es geht mir um die Gagenverträge, die ich für 2020 geschlossen hatte. Alles weg.“ Auch ein Internetshop komme für sie nicht in Frage. „Ich verkaufe nur Unikate und berate die Kunden auch. Das gehört dazu.“

Wikingergruppen „Heimdalls Brüder“ und „Brothers of Walhall“

Katrin Lehmann und ihrer Tochter Alina (11) lieben Mittelalterspektakel. Sie verkaufen Mineralien und Speckstein Quelle: Anne Ziebarth

Bei Katrin Lehmann und ihrer Tochter Alina (11) sieht es ähnlich aus. Zwar freuen sich die beiden sehr, dass überhaupt wieder Mittelalterspektakel stattfinden, die Löcher in der Kasse sind aber groß. „Auch ich musste Hartz IV beantragen“, sagt Lehmann, die mit ihrem Angebot von Mineralien und Speckstein aus Thüringen angereist ist. „Das Publikum hier ist total nett, es ist auch schön, die Kollegen wiederzusehen“, sagt sie. „Aber man merkt schon, dass das Kaufverhalten noch sehr zurückhaltend ist. Wahrscheinlich haben die Menschen auch einfach selbst nicht so viel Geld zur Verfügung im Moment.“ Entspannter konnten es die Wikingergruppen von „Heimdalls Brüder“ und den Brothers of Walhall“ angehen lassen.

Auf die Mütze! Die Wikingerkämpfe von Heimdalls Brüdern finden nach den Regeln des „Huscarl“ statt. Dabei geht es zwar zur Sache, die Schläge werden aber vor dem Aufprall abgestoppt. Quelle: Anne Ziebarth

„Wir leben das Mittelalter, treffen uns jedes Wochenende in unserem eigenen Mittelalterdorf“, sagt der 38-jährige Stefan Lehment aus Rostock-Laage, der gemeinsam mit Tochter Emily und den Brothers of Walhall zum Mittelalterspektakel kam. „Aber wir verdienen nicht unser Geld damit.“ Die sogenannten „Freikämpfe“ von Heimdalls Brüder waren die Publikumsattraktion schlechthin. „Wir sind kein Verein, sondern einfach eine Gruppe von Freunden“, sagt Wikingeroberhaupt und Schwertkämpferlegende Elfe. „Uns geht es um den Spaß.“

Caspar David Friedrich Tag am 29. August

Für die Greifswalder und ihre Gäste bedeutet nach dem Fest auch vor dem Fest. Am kommenden Wochenende findet der Caspar David Friedrich Tag statt – dann feiert Greifswald seinen berühmten Sohn Caspar David Friedrich (1774-1840) und lädt zu einer Zeitreise in die historische Romantik ein. Ab 10 Uhr öffnen die Kultureinrichtungen der Stadt kostenfrei ihre Türen und geben Einblicke in das Leben und Wirken des romantischen Malers.

Von Anne Ziebarth