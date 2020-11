Greifswald

An etlichen Greifswalder Schulen und Kindertagesstätten sind Infektionen mit dem Virus Covid 19 aufgetreten. Der jüngste Fall ereignete sich am Montag am Humboldtgymnasium. Derzeit befinden sich 26 Schüler aus zwei Kursen und zwei Lehrer in Quarantäne, bestätigt Schulleiter Ulf Burmeister. Positiv getestet wurde eine Person aus der 12. Klassenstufe.

Anfangs waren ganze Einrichtungen betroffen

Während bei den ersten Fällen vor einigen Wochen noch ganze Einrichtungen geschlossen werden mussten (der Hort der Kollwitzschule und die Kita Kleine Entdecker), gelingt es mittlerweile häufiger, dass nur einzelne Gruppen in Quarantäne müssen. Möglich wird das durch verschärfte Hygienekonzepte, die die Einrichtungen freiwillig umsetzen.

Die Landesverordnung schreibt für Schulen und Kitas Maximalgrößen für sogenannte Kohorten vor. Die Kinder, die zu einer gemeinsamen Gruppe zählen, dürfen sich im Alltag weiter begegnen. Im Falle einer Kindertagesstätte sind das 100 Kinder. In den Schulen gibt es keine festen Maximalzahlen. Dort sind die Kohorten nach Jahrgangsstufen zu bilden. Die Grundschüler sind eine einzige Kohorte, die fünften und sechsten Klassen, die siebten und achten Klassen, die neunten und zehnten Klassen sowie die Oberstüfenschüler.

Schulen und Kitas setzen auf kleinere Kohorten

Mit der Zunahme der Fälle sind die Einrichtungen nun bemüht, die Gruppen weiter zu verkleinern. In den elf städtischen Hansekinder-Kitas umfassen die Kohorten ab sofort maximal 45 Mädchen und Jungen. „Die Kinder in zwei gegenüberliegenden Gruppenräumen gehören zusammen und dürfen miteinander spielen. Das sind 30 bis 45 Kinder“, erklärt Achim Lerm, Betriebsleiter der elf Hansekinder-Kitas. „Die Erzieher dürfen keinen Kontakt mehr zueinander haben. Teamsitzungen fallen weg, Abstimmungen werden nur noch im Freien getroffen“, so Lerm weiter. „Wir wollen den Eltern damit so weit wie möglich entgegenkommen, um den Personenkreis im Falle einer erforderlichen Quarantäne so klein wie möglich zu halten“, sagt Lerm. Er bedauert sehr, dass die Einrichtung Lilo Herrmann komplett schließen musste, weil sich dort alle Erzieher in Quarantäne befinden. „Für die Eltern ist das eine sehr schwierige Situation“, sagt Lerm.

Während die Kita Lilo Herrmann für eine Woche zu ist und eventuell im Krippenbereich sogar länger, sind in der Hansekinder-Kita Samuil Marschak lediglich 23 Kinder und fünf Pädagogen von der Quarantäne betroffen.

Kleine Gruppen erfordern mehr Personal in Kitas

Für das Personal bedeutet das neue Hygienekonzept eine große Kraftanstrengung. „Statt einer Frühdienstgruppe gibt es jetzt drei. Das gleiche gilt für den Spätdienst“, sagt Lerm. Er geht davon aus, dass es weitere Infektionen in den Einrichtungen geben wird, weswegen das jetzige Vorgehen der einzig sinnvolle Weg sei, um die Betreuung für möglichst viele Kinder aufrecht zu erhalten.

Auch bei den drei städtischen Horten sei es zumindest teilweise gelungen, die Kohortengröße zu reduzieren. Nach den Herbstferien hatte der Hort Abenteuerland mit etwa 260 Grundschülern nach einer Infektion für zwei Wochen komplett schließen müssen, weil der Hort als eine Gruppe definiert war. Mittlerweile gibt es nach Jahrgangsstufen getrennte Kohorten. Lediglich am Hort der Krullschule lässt sich das nicht umsetzen, weil eine Trennung im Schulalltag aufgrund der Raumsituation nicht möglich sei, erklärt Lerm.

Wegen der steigenden Infektionszahlen setzen auch die weiterführenden Schulen mittlerweile verschärfte Hygienekonzepte um. Am Jahngymnasium wurden die bisher als eine Kohorte definierten Oberstufenschüler in zwei Gruppen unterteilt. Die Elft- und Zwölfklässler nutzen seit Montag unterschiedliche Eingänge ins Schulgebäude, unterschiedliche Fahrradständer und voneinander getrennte Bereiche im Hof, wie Steffen Qual, der für Öffentlichkeitsarbeit zuständige Lehrer des Gymnasiums, mitteilt. Damit verringert sich die Größe einer Kohorte auf etwa 100 Schüler. Bei den siebten bis zehnten Klassen sei dies jedoch aus räumlichen Gründen nicht möglich. „Wir führen einen festen Sitzplan ein. Aus anderen Bundesländern wissen wir, dass bei einem festen Sitzplan und regelmäßigen Lüftungszeiten nicht die gesamte Klasse in Quarantäne muss“, sagt Qual.

Von Katharina Degrassi