Greifswald

Der zehn Monate alte Sohn von Michaela Brüske kam mit einer leichten Form einer Gaumenspalte zur Welt. Möglicherweise könnte der kleine Mann auf der linken Seite zudem taub sein. Nun soll er gefördert werden, damit es später nicht zu Entwicklungsrückständen kommt. Doch es gibt ein Problem: Noch immer wartet die Mutter auf die Kostenübernahme des Sozialamtes für die Frühförderung. „Für uns ist es eine anstrengende Situation“, sagt die Greifswalderin.

Und sie ist nicht die einzige. Dutzende Eltern müssen zum Teil seit Monaten auf die Bearbeitung ihrer Anträge warten. Der Frust wächst. Nicht nur bei den Familien, sondern auch bei der Frühförderstelle der Aktion Sonnenschein. Aktuell stehen rund 50 Kinder auf der Warteliste. „Wir hatten schon bis zu 100 Kinder in der Frühförderung. Jetzt sind es gerade einmal 40“, sagt Beatrix Link-Pfeifer, Leiterin der Frühförderstelle. Ohne eine Bestätigung der Kostenübernahme sind dem Verein jedoch die Hände gebunden.

Leiterin der Frühförderstelle: „Selbst wir werden hingehalten“

Vor allem die bürokratischen Voraussetzungen würden eine schnelle Bearbeitung erschweren. Die Anträge durchlaufen verschiedene Stationen. Zudem reicht es nicht aus, wenn Kinderärzte oder Erzieher in der Kita eine Frühförderung empfehlen. Das Sozialamt übernimmt die Kosten nur, wenn ein ärztliches Gutachten des Gesundheitsamtes vorliegt.

Vor einigen Jahren ist die Stelle eines Fallmanagers hinzugekommen, der noch einmal alle Fakten zusammensammelt, Gespräche mit den Eltern führt und erneut prüft, ob der Bedarf der Frühförderung besteht, wie oft und wie lange dieser gehen soll. Ein Prozedere, das sich in die Länge zieht.

Die Eltern seinen mittlerweile verzweifelt, berichtet Beatrix Link-Pfeifer, Leiterin der Frühförderstelle. Auch weil die entsprechenden Mitarbeiter des Sozialamtes häufig nicht telefonisch zu erreichen seien: „Die Eltern wenden sich dann an uns. Aber selbst wir werden immer hingehalten, wenn wir nach dem Stand der Anträge fragen. Die Kleinen brauchen in der kindlichen Entwicklung aber sofort die Hilfe. Es ist eine Lebensphase, in der viel passiert.“

Eltern wollen immer öfter aufgeben

Vor über einem Jahr hat Ariane Kowalewski für ihre Enkeltochter, die bei ihr in Pflege lebt, einen Antrag gestellt. „Seitdem tut sich gar nichts. Im Juli ist meine Enkeltochter drei Jahre alt geworden. Sie hat also über ein Jahr Frühförderung verpasst. Ich habe sehr oft angerufen, aber niemand ging ans Telefon. Langsam habe ich auch keine Lust mehr.“ Eine Aussage, die Link-Pfeifer mittlerweile immer öfter hört. „Es kommt auch vor, dass Eltern hier weinend sitzen und aufgeben wollen. Aber ich sage immer, dass sie das nicht tun sollen. Denn wenn wir den Kindern jetzt nicht helfen, werden die Probleme später nicht weniger.“

Über die Frühförderung der Aktion Sonnenschein Das Angebot der Frühförderung ist freiwillig und kostenlos. Es richtet sich an Kinder, die in der Entwicklung verzögert oder durch eine Behinderung beeinträchtigt sind. Die Frühförderung umfasst eine ganzheitliche heilpädagogische Einzelförderung des Kindes mit direkter Beteiligung der Eltern. Dazu zählt beispielweise sprachliche Defizite zu mindern, die Konzentration zu stärken oder die Fein- sowie Grobmotorik zu verbessern. Hinzu kommt bei der Greifswalder Frühfördersteller der Aktion Sonnenschein der Einsatz von Ergotherapeuten und Logopäden. Weitere gibt es auf www.aktion-sonnenschein-greifswald.de

Letztes Jahr im November hat auch Sarah Koch auf Empfehlung der Kita einen Antrag auf Frühförderung für ihren fünfjährigen Sohn gestellt, der an Konzentrationsschwierigkeiten leidet. Da sie aufgrund der Pandemie nicht ins Gebäude kam, habe die zweifache Mutter den Antrag am Eingang abgegeben. „Am Telefon bekam ich dann die Info, dass das Amt viel aufarbeiten muss, weil es viele Fälle gibt, die sogar noch weiter zurückliegen. Mir wurde dann gesagt, dass das genehmigt ist, aber ich habe keine schriftliche Bestätigung bekommen.“ Ohne diese hat die Aktion Sonnenschein jedoch keine Garantie, dass die Leistungen übernommen werden.

Verein richtete Appell an das Sozialamt

Auf OZ-Anfrage erklärt der Landkreis Vorpommern-Greifswald, dass derzeit ein hohes Antragsaufkommen besteht, das Sozialamt aber den Anspruch hat, „dies nach den gesetzlichen Vorschriften sowie nach den Verwaltungsvorgaben in einem vertretbar zeitlichen Rahmen abzuarbeiten“, so ein Sprecher, der anfügt, dass es krankheitsbedingt in der Vergangenheit zu der eingeschränkten telefonischen Erreichbarkeit kam. Welche Gründe es genau gibt, dass die Eltern seit Monaten auf die Bearbeitung der Anträge warten müssen, darauf geht der Kreis jedoch nicht ein.

Die Aktion Sonnenschein hat sich mittlerweile schriftlich an das Sozialamt gewandt. „Wir haben einen Appell an das Sozialamt geschickt, dass wir unsere Mitarbeiter nicht mehr halten können, wir gesprächsbereit sind und dass wir eine Zusammenarbeit wollen. Denn gar keine Kommunikation geht einfach nicht“, sagt Geschäftsführerin Anja Bernhardt. Die Eltern und der Verein hoffen nun, dass das Sozialamt auf den Appell reagiert, damit die Kinder so früh wie möglich die entsprechende Förderung erhalten können.

