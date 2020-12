Greifswald

Seit mehr als einem halben Jahr befinden wir Studenten uns im Ausnahmezustand. „Digitale Lehre“ heißt das Zauberwort, das unseren Uni-Alltag ziemlich auf den Kopf gestellt hat. Veranstaltungen mit vielen Teilnehmern sind wegen der Corona-Pandemie unmöglich geworden, stattdessen soll das Lernen am heimischen Laptop erfolgen. Doch wie sieht so ein Universitätstag aus? Und was bleibt hängen?

Zeitersparnis: Weg zur Uni fällt weg

Meine Uniwoche beginnt am Montagmorgen mit einer positiven Überraschung. Ein bisschen mehr Schlaf ist drin, die Vorlesung beginnt zwar wie gewohnt um 10.15 Uhr – aber ich spare den Weg zur Uni und laufe stattdessen zum Schreibtisch, denn eine Online-Lehrveranstaltung steht an. Laptop hochfahren, bei Moodle, einer Online-Lernplattform, einloggen und der Online-Sitzung beitreten. Die Dozentin wiederholt wie so viele Lehrende: „Ich freue mich, wenn Sie Ihre Kameras anmachen, sonst rede ich hier mit so einem Kasten.“

Gewissensfrage: Webcam aus oder ein?

Einige Kommilitonen schalten also ihre Webcams ein, andere haben nicht einmal ihr Mikrofon freigeschaltet. Ich trete der Sitzung zwar mit Mikrofon bei, so dass ich bei Fragen schnell reagieren kann und nicht erst in den Chat schreiben muss, meine Webcam bleibt aber ausgeschaltet. Das wäre mir unangenehm. Die Sitzung läuft weiter, dabei nutzt die Dozentin alle technischen Möglichkeiten, die ihr zur Verfügung stehen. Ich habe Zugriff auf die Präsentationsfolien, sie schickt uns in zufällig aufgeteilte „Breakout-Rooms“, in denen wir in Kleingruppen zusammenarbeiten können. Nach 90 Minuten ist die erste Veranstaltung des Tages geschafft.

Ablenkungen lauern überall

Eine halbe Stunde Pause und es folgt dasselbe Prozedere, nur kürzer. Die Dozentin sagt: „Das letzte Semester hat gezeigt, dass nach 60 Minuten vorm Bildschirm die Konzentration nachlässt. Das reicht dann auch.“ In der Regel stimmt das. Zu Hause am Schreibtisch gibt es einfach zu viele Möglichkeiten, sich abzulenken. Man munkelt sogar, dass einige Studenten, die ihre Vorlesungen im Bett verfolgen, wie bei einem Hörspiel einschlafen. Grundsätzlich empfinde ich es aber nicht als anstrengender, vor dem Laptop als im Hörsaal zu sitzen. Nach der zweiten Unterrichtseinheit ist es Zeit, zu kochen. Auch vor Corona hatte ich mit der Mensa nicht viele Berührungspunkte, weil ich viel lieber selbst Essen zubereite. Im Online-Semester bleibt dafür zum Glück viel mehr Zeit!

Nachmittags: Schon wieder vor dem Laptop

Nachmittags ist Zeit zum Vor- und Nachbereiten. Die Bibliothek meide ich schon lange, weil ich lieber zu Hause lerne – was dem Corona-Alltag zugutekommt. Mit der zweiten Welle ist sie ohnehin geschlossen. Für meine Fächerkombination gibt es eine große Auswahl an Büchern im Online-System der Bibliothek. Aber: Ich sitze wieder vor dem Laptop. Ein Zustand, an dem sich auch am Rest der Woche nicht viel ändert. Ein bisschen Abwechslung gibt es aber doch. Zum Beispiel habe ich jeden Mittwoch alle drei Wochen statt eines Seminars ein Quiz zu einem aktuellen Thema. Auch am Dienstag wird zwischen Seminar und Gruppenaufgabe gewechselt, man ist dankbar für alle Veränderungen. Für diese Aufgaben könnten wir in unserer festen Gruppe per Moodle kommunizieren, wir haben aber unsere Nummern ausgetauscht und es läuft alles über den Kurzmitteilungsdienst Whatsapp.

Knoblauchgeruch? Kein Thema im digitalen Raum!

Ein Vorteil des digitalen Kommunizierens: Es stört niemanden, wenn ich am Tag davor Bruschetta oder Pasta aglio e olio gegessen habe und nach Knoblauch rieche. Es gibt keine Probleme beim Austausch über Whatsapp – an das Chatten per Kurznachricht sind wir aber auch schon seit Jahren gewöhnt. Es gibt durchaus amüsante Momente, wenn zum Beispiel während des Videochats plötzlich der blanke Po eines jungen Mannes im Hintergrund zu sehen ist: Der Freund einer Kommilitonin war durchs Bild gelaufen.

Eigentlich hätte ich Freitagabend eine Hybrid-Veranstaltung: Wir sind also aufgeteilt in zwei Gruppen und wechseln uns alle zwei Wochen ab – eine Woche im Hörsaal, die andere online. Eigentlich. Das Ganze hat nämlich genau zwei Wochen geklappt, dann wurde das System aufgrund steigender Coronazahlen wieder gekippt. So beende ich die Uniwoche dann genau so, wie ich sie angefangen habe: vor dem Laptop.

Fazit: Mit Disziplin ist es möglich

Fazit: Für mich hat die Online-Lehre Vor- und Nachteile: Der Alltag ist wenig abwechslungsreich, ich sitze den halben Tag vor dem Laptop. Ich sehe meine Freunde nicht – das soziale Highlight der Woche ist der Wocheneinkauf. Aber die Seminare werden kreativ gestaltet und es werden alle technischen Möglichkeiten genutzt, so dass nicht weniger Inhalt vermittelt wird als in präsenter Form. Kleine Pannen lockern die Stimmung auf. Die Kommilitonen, die sonst in der Reihe vor mir schnacken, stören nicht mehr. Infektionsketten werden gestoppt – ich kann über Weihnachten sorglos meine Familie besuchen. Und weil ich einen langen Weg zur Universität habe, spare ich viel Zeit. Es erfordert Disziplin, aber das erfordert der „normale“ Unialltag auch.

Von Laura Philipsen