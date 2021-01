Greifswald

Unheildrohender Start ins neue Jahr: Eine 31-jährige Greifswalderin muss sich dem Vorwurf der Geldwäsche stellen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln. Dabei wollte die Studentin doch eigentlich nur ihr Taschengeld aufbessern, suchte deshalb Ende 2020 im Internet nach einem Nebenjob. Auf diese Weise gelangte sie laut Nicole Buchfink vom Polizeipräsidium Neubrandenburg „über Jobportale und Werbeanzeigen zu einer vermeintlichen Firma, die Jobs als App-Tester anbot“. Das Prozedere ging schnell: Die Studentin bewarb sich und bekam einen Arbeitsvertrag. Für jeden App-Test sollte sie 50 Euro erhalten.

Polizei konnte 57 000 Euro retten

Prompt testete die 31-Jährige verschiedene Apps. Das sind Anwenderprogramme für Smartphones oder Tabletcomputer. Darunter befand sich auch die App eines deutschen Bankinstitutes. Sie musste ein Konto eröffnen, das selbstverständlich nach dem Testergebnis gelöscht werden sollte – und stellte ihrem vermeintlichen Arbeitgeber die Zugriffsdaten zur Verfügung. „Über das Konto wurden dann jedoch Gelder aus Betrugsstraftaten eines sogenannten Fake-Shops in Höhe von etwa 100 000 Euro an Krypto-Börsen weitergeleitet“, berichtet Polizeisprecherin Buchfink.

Die Täter nutzten ihr illegal erlangtes Geld mit dem Konto zum Reinwaschen der Summen. Deutschlandweit gebe es nun über 300 Geschädigte, die in jenem Shop einkauften und Geld überwiesen. „Etwa 57 000 Euro konnten vor der Weiterleitung an Krypto-Börsen durch die Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Anklam beschlagnahmt und somit wenigstens ein Teil des Erlangten gerettet werden“, berichtet die Sprecherin. Die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Hintermännern liefen.

Viele suchen im Netz nach Jobs

Indem die 31-jährige Greifswalderin ihr Konto quasi den Betrügern zur Verfügung stellte, habe sie sich unbewusst als Geldwäscherin anwerben lassen, lautet der Vorwurf der Behörden. Ein Straftatbestand. „In solchen Fällen drohen Haftstrafen“, verdeutlicht Buchfink. Pressesprecher Harald Nowack von der Staatsanwaltschaft Rostock informiert auf OZ-Nachfrage, dass es aber auch zur Einstellung des Verfahrens kommen könne, „wenn sich bei den Ermittlungen herausstellt, dass sie nicht leichtfertig gehandelt hat, die Sache also schwer zu durchschauen war“.

Gerade in der heutigen Zeit suchten viele Menschen einen Job über das Internet. Die Corona-Pandemie verschärft noch den Mangel an Nebenverdienstmöglichkeiten für Studenten, da beispielsweise Restaurants, Kino und andere Häuser geschlossen sind. „Aus der Not heraus und vielleicht auch mit einer gewissen Naivität lassen sich Personen auf solche Internetjobs ein“, so Buchfink. Die Erfahrung lehre: Die Kriminellen gingen bei der Erstellung der vermeintlichen Arbeitsangebote immer professioneller vor, es gebe zahlreiche Varianten im Netz. Die Homepages wirkten vertrauenswürdig, seriös. Doch der Schein trügt.

Frau aus Burg Stargard fiel auch auf Masche herein

Auf eine ähnliche Masche ist im April 2020 eine 31-jährige Frau aus Burg Stargard hereingefallen. Auch sie ging auf ein Jobangebot im Internet ein, sandte ihrem vermeintlichen Arbeitgeber daraufhin ihre vollständigen persönlichen Daten. In diesem Fall eröffnete der dann ein Konto. Die Frau erfuhr erst davon, als sie vom Bankinstitut eine Aufforderung bekam, ausstehende Geldbeträge zu überweisen. Da sei ihr bewusst geworden, dass sie Opfer einer Betrugsstraftat geworden ist, und erstattete Strafanzeige bei der Polizei. „Hierbei ging es allerdings nicht um Geldwäsche“, sagt Buchfink.

Bewerber brauchen kaum Vorkenntnisse

Gerade in Corona-Zeiten erscheinen lukrative Jobangebote im Internet für Tätigkeiten im Homeoffice für viele sehr attraktiv. Wer möchte nicht für zehn Stunden in der Woche über 2000 Euro verdienen? Bereits im ersten Lockdown registrierte die Polizei daher vermehrt Inserate von angeblichen Firmen, hinter denen Betrüger steckten. Häufig würden von den Bewerbern kaum Voraussetzungen oder Vorkenntnisse erwartet. Es werde suggeriert, dass unabhängig von Schulbildung oder bisherigem beruflichen Werdegang ausschließlich Wert auf das Engagement der Bewerber gelegt wird. Das Motto lautet: „Bei uns bekommt jeder eine zweite Chance.“

Misstrauen ist angebracht

Die Polizei warnt daher eindringlich, sich nicht von falschen Angeboten mit „leicht verdientem“ Geld täuschen zu lassen. Eine gesunde Portion Misstrauen sei oft angebracht: Ist der Arbeitsauftrag tatsächlich sinnvoll? Helfen könne auch eine Überprüfung derartiger Annoncen über Suchmaschinen im Netz. Nie sollte man einer fremden Firma die Kopie des Personalausweises senden. Und falls jemand doch auf ein falsches Jobangebot hereingefallen ist: Unbedingt Anzeige bei der Polizei erstatten.

Die Computerkriminalität befindet sich seit Jahren auf einem gleichbleibend hohen Niveau, wobei laut Buchfink die Dunkelziffer sehr hoch sei: „Viele Geschädigte zeigen den Betrug nicht an.“ Die zuletzt veröffentlichte Kriminalstatistik über das Jahr 2019 berichtet von 1584 Fällen in MV. Rund ein Viertel aller Fälle drehen sich demnach um das Ausspähen und Abfangen von Daten wie etwa Kontodaten.

Von Petra Hase