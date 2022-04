Greifswalder Tierpark lädt am Sonntag zum Osterfest

Greifswald

Farbenfrohe Tulpensträuße an vielen Ecken, bunte Ostereier an Sträuchern und fröhliche Gesichter überall: Der Greifswalder Heimattierpark hat sich herausgeputzt für diesen Ostersonntag. Traditionell lädt die beliebte Freizeiteinrichtung Familien zur Ostereiersuche mit Programm ein. Kaum öffnete der Park um 9 Uhr seine Pforten, standen auch schon die ersten Gäste an der Kasse Schlange.

Der Heimattierpark ist auch das Zuhause von mehreren Störchen. Quelle: Petra Hase

Zur Galerie Der Heimattierpark Greifswald lädt Ostersonntag traditionell zum Fest. Besonders beliebt ist die Osternestsuche.

„Seit sieben Uhr sind wir mit 18 Mitarbeitern auf den Beinen, um alles für die Gäste zu schmücken“, sagt Verena Ehrke, stellvertretende Cheftierpflegerin. Die Mühe hat sich gelohnt. Auch wenn die Bäume bislang nur wenig Grün zeigen, präsentiert sich das Gelände bunt und einladend. Besonders farbig ist das Terrain der Afrikanischen Schildkröten. Weil diese sich noch im Winterquartier befinden, wurde die kleine Wiese kurzerhand zum Ostereiersuchplatz umfunktioniert.

Der Heimattierpark in Greifswald lud Kinder und Erwachsene am Sonntag zum Osterfest. Bereits am Vormittag kamen hunderte Gäste aus nah und fern. Quelle: Petra Hase

Frische Waffeln und Stockbrot

„Wir haben in den vergangenen Tagen für die Kinder 430 Osternester angefertigt und mit Süßigkeiten und einem kleinen Spielzeug bestückt“, erzählt Ehrke. Den Hut hatte dafür Buchhalterin Andrea Bengjyk auf. Aber auch alle anderen halfen zum Gelingen des Tages mit. Viele Stände laden zum Verweilen ein: Es gibt frische Waffeln mit Puderzucker oder Apfelmus, Bratwurst und Getränke sowie Stockbrot. „Die Haselstöcker hat uns Sven Peck gebracht, der außerdem mit seiner Waldtierausstellung wieder präsent ist“, sagt Verena Ehrke.

Den ganzen Tag über können die Lütten auf der Hüpfburg toben und natürlich auch beim Spaziergang übers Gelände den Nachwuchs in den Gehegen bestaunen. Die Meerschweinchen, die Degus, aber auch die Enten- und Hühnerküken haben zurzeit Nachwuchs.

Lilli Wünschebaum zu Gast

Diesen Spaß am Ostersonntag lässt sich Elisa Ristow aus Pritzier bei Wolgast mit ihrer Familie nicht entgehen. „Wir sind Ostern eigentlich immer hier im Greifswalder Tierpark“, erzählt die Mutter. Ihre drei Kinder – die dreijährigen Zwillinge Ylva Sophie und Ida Linnea sowie der neunjährige Malte Thore – freuten sich über den schönen Ausflug in die Hansestadt und die Erlebnisse im Park.

Der hat noch bis 17 Uhr geöffnet. Am Nachmittag finden auch öffentliche Tierfütterungen statt. Lilli Wünschebaum offeriert außerdem ein Kinderunterhaltungsprogramm.

Von Petra Hase