Greifswalder Tierretter in Not – so helfen die Vorpommern

Seit etwas weniger als einem Jahr braust ein Krankenwagen durch Vorpommern, der anders aussieht als alle anderen. Es ist ein klassischer Kastenwagen, aber statt der vielen Reflektoren und einer grell-orangen Farbe ist er in einem angenehmen weinroten Ton besprüht. Wenn er unterwegs ist, ist mit aller Wahrscheinlichkeit gerade ein Tier in Not. Denn der umgebaute Krankenwagen gehört der Tierrettung Greifswald e.V.. Vor rund 10 Monaten konnte der Verein das Fahrzeug günstig erwerben – seit dem ist er im Dauereinsatz. Der Vorsitzende des Vereins, Klaus Kraft berichtet, dass der Wagen in der kurzen Zeit über 60.000 Kilometer durch Vorpommern gefahren ist. 600 Einsätze, immer unterwegs zu einem Tier in Not.

Doch nun sind Verein und Wagen selbst in Not. Bei Facebook schreiben die Tierretter: „Leider hat unser Tierrettungswagen die heutige TÜV Abnahme nicht geschafft.“ Da die hunderten Einsätze und tausenden Kilometer aber mehr als ein notwendiger Beweis sind, wie sehr der Wagen benötigt wird, wolle man sich nicht von ihm trennen. Stattdessen soll ein Spendenaufruf helfen. „Wir brauchen eure finanzielle Unterstützung damit wir weiterhin für euch und die Tiere da sein können.“ Und die Gemeinschaft lässt sich nicht zwei Mal bitten. In nur wenigen Stunden wird der Beitrag mehr als tausend Mal geteilt.

Werkstätten bieten Hilfe an

Nun müssen die Tiernotretter aber selbst gerettet werden und Gemeinschaft hat geliefert. Klaus Kraft berichtet gerührt, dass in den ersten Tagen nach dem Spendenaufruf bereits über 6500 Euro zusammengekommen seien. Das reiche locker für die Reparaturen und den TÜV. Neben einigen Verschleißteilen ist unter anderem das Steuersystem vom ABS defekt.

Neben den vielen Spenden kam auch schnelle praktische Hilfe. „Der Leiter von der Dekra will sich mit uns hinsetzen, weil bei der alten Anmeldung des Wagens etwas durcheinander gegangen ist“, berichtet Kraft. Keine unwichtige Hilfe. Immerhin ist so ein Sonderkraftwagen Notrettung Tier kein einfacher PKW. Auch mehrere Werkstätten hätten sich bei den Tierrettern gemeldet. Sie wollten Rabatte über Rabatte gewähren. „Wir waren total baff und überwältigt von dieser ganzen Unterstützung.“

Am Ende viel die Wahl auf S&R vom Greifswalder Gorzberg. Björn Schäffner hat hier das sagen. Er erzählt der OSTSEE-ZEITUNG, wie es zu der Idee kam. „Mehrere Kunden haben mir den Spendenaufruf gezeigt. Ich wollte helfen und habe angeboten, mir den Wagen mal anzuschauen.“ Gesagt, getan. Nach einer ersten Inspektion war klar, dass geholfen werden kann. Mittlerweile habe Schäffner schon Recherchen angestellt und Teile bestellt.

Tiernotrettung wird immer größer

Die Anteilnahme und Beteiligung zeigt: Ohne Tierrettung geht es nicht mehr in Vorpommern. Noch in der Nacht vor dem Werkstatttermin habe Kraft einen Biber aus einem Swimmingpool retten müssen. „Wir sind mittlerweile 30 ehrenamtliche Helfer. 15 die rausfahren und 15 die die ganze Verwaltung machen, Social Media, Abrechnungen und und und.“ Aus dem kleinen Verein sei mittlerweile ein halbes Unternehmen geworden. Und die Reise soll weitergehen.

Aktuell gibt es Verhandlungen mit dem Kreis. Die Verwaltung will helfen, offizielle Strukturen aufbauen, die Tierretter als festen Bestandteil zwischen Notruf, Feuerwehr, Ordnungsämtern und Polizei etablieren. Die Arbeit, die eh schon jeden Tag geleistet wird, soll dann auch offiziell amtlich ablaufen. Es wäre ein deutschlandweit einzigartiges Pilotprojekt. Aktuell laufen noch Gespräche.

Dazu passend baut der Verein gerade das Hauptquartier in Medow, einem in Vorpommern-Greifswald zentral gelegenen Dorf nahe Anklam, aus. Eine Notstation entsteht, in der die Tiere auch über Nacht versorgt werden können. „Alles zwischen Katze und Pferd“, erklärt Kraft. Dann bekommt auch der Nottierrettungswagen Gesellschaft. Eine ganze Flotte mit bis zu vier Fahrzeugen könnte dann entstehen.

Wenn sie dem Verein Geld spenden wollen, können Sie das über PayPal tierrettung-greifswald@web.de oder per Überweisung an: Tierrettung Greifswald e.V., DE68 1505 0500 0102 1004 70 tun.

Von Philipp Schulz