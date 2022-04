Greifswald

Anfang Mai ist es wieder so weit, die Grünlandmahd steht an und auch die Brut- und Setzzeit von Rehen, Feldhasen und Bodenbrütern. Mit Wärmebilddrohnen können diese Tiere effizient vor dem Mähwerk geschützt werden. Neben den Tieren profitiert davon die Futterqualität, der Artenschutz und die Bewirtschaftenden durch Rechtssicherheit und psychische Entlastung.

75 Wildtiere gerettet

In Greifswald gibt es seit vier Jahren ein Team zum Schutz von Wildtieren bei der Grünlandmahd. Tobias Dahms aus Greifswald ist einer der Mitstreiter. Er berichtet am Montag in einem Zoom-Meeting von der Arbeit. Dabei handelt es sich um eine von der Greifswalder Agrarinitiative (GAI) für alle Interessenten offenen GAI-Werkstatt, die jeden ersten Montag im Monat stattfindet. „Unser Ziel ist es, das System vorzustellen, sich darüber auszutauschen und weitere Betriebe in der GAI für diese Art der Wildtierrettung zu gewinnen“, sagt GAI-Geschäftsführer Thomas Beil. Allein im vorigen Jahr seien 1450 Hektar Grünland mittels Drohne beflogen und mehr als 75 Wildtiere gerettet worden.

Wozu Schafe alles gut sind

Der zweite Teil der digitalen Veranstaltung thematisiert die Zwischenfruchtbeweidung mit Schafen und Chancen betrieblicher Kooperation. Johannes Hoyme vom GAI-Mitgliedsbetrieb „Hoymes Schäferei“ in Wackerow hat ein Menge Schafe und einen Vorschlag: Zwischenfrüchte auf dem Acker sind für vieles gut: Bodenbedeckung, Humusanreicherung, Erosionsschutz und anderes mehr. Zudem geben sie ein vortreffliches Winterfrischfutter für Schafe ab. Seine Idee ist, den Ackerbaubetrieben eine Kooperation zur Abweidung der Zwischenfrüchte anzubieten, so dass möglichst alle gewinnen: Boden, Schafe und Folgefrüchte. „Johannes Hoyme möchte Hintergründe und Details zu seiner Idee vorstellen und freut sich auf Feedback“, motiviert Beil zur Teilnahme an der Onlinewerkstatt. Los geht es am 4. April, 18 Uhr. Dauer: 90 Minuten. Die ZOOM-Videokonferenz findet statt unter der Meeting-ID: 810 9645 1828 mit dem Kenncode: 839831

