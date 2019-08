Greifswald

Mit Drohnen Blutproben über den ländlichen Raum in Labore fliegen, Sportangebote in Unternehmen verbessern, ein Boot reparieren lassen: In diesen Projekten wird die Europäische Union greifbar. Alexander Schwock zeigt Unternehmen, Vereinen und kleinen Gemeinden in der Beratungsstelle Europa-Lotse Nordost, wie s...