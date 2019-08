Greifswald

Die Empfehlung von Kollegen und die Einschätzung von Patienten sind entscheidend für die Aufnahme in die Liste der deutschen Top-Ärzte des Nachrichtenmagazins „ Focus“. Aktuell ist die Einschätzung der Augenärzte publiziert worden. 85 Mediziner sind aufgelistet. Sie sind Spezialisten für die Behandlung von grauem Star, Glaukom und Fehlsichtigkeit. Mit 5558 Fachärzten in Deutschland ist die Augenheilkunde ein relativ kleines Fach. Die Recherche für das Ranking übernimmt das unabhängige Rechercheinstitut Munique Inquire Media.

„Augen im Zentrum“ ganz vorn dabei

Aus Mecklenburg-Vorpommern steht ein Name in der Liste: der niedergelassene Augenarzt Prof. Frank Wilhelm. Er praktiziert mit Dr. Cornelia Werschnick in der Gemeinschaftspraxis „Augen im Zentrum“ an der Anklamer Straße, die Außenstellen in Anklam und Demmin hat.

Empfohlen wird der Mediziner für Patienten, die eine Hornhauttransplantation benötigen. Dabei hat der Mediziner nicht einmal Angaben zu weiteren Kriterien wie den Publikationen gemacht, die ebenfalls in das Ranking eingehen.

Kein Spezialist für Glaukom-Behandlung aus MV in der Liste

Außerdem gehört der Greifswalder zu den Top-Augenärzten für refraktive Chirurgie, also die chirurgische Korrektur von Fehlsichtigkeiten und die Behandlung des grauen Stars. Hier ist er einer von zwei Augenärzten Mecklenburg-Vorpommerns in der Liste. Auch der Neubrandenburger Prof. Helmut Höh ( Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum) wird vom „ Focus“ unter den Top-Augenärzten genannt. Mit Ausnahme Berlins und Sachsens und Halles tauchen keine weiteren Ärzte aus dem Osten im „ Focus“-Ranking für die genannten Krankheiten auf. Beim Glaukom fehlt ein Mediziner aus Mecklenburg-Vorpommern.

Frank Wilhelm kam aus Schwerin nach Vorpommern

Die Gemeinschaftspraxis gibt es seit fünf Jahren. Prof. Wilhelm war 2004 bis 2012 Chefarzt in Schwerin. Dann verließen der Chef, vier Oberärzte und sechs Assistenzärzte die dortige Heliosklinik, wurde bei der Einweihung informiert. Sie wollten sich verändern, nachdem sich die Situation in Schwerin verändert hatte. Frank Wilhelm war in seiner Laufbahn schon einmal 15 Jahre an der Greifswalder Uniklinik tätig.

Der „ Focus“ betont ausdrücklich: Die Qualifikation der vielen, die hier nicht aufgeführt werden, wird nicht angezweifelt.

